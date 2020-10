„Měla by se vrátit spousta lidí, co tam byla v minulosti a nedobrovolně odešli. Minimálně na pozici generálního sekretáře bych opět rád viděl Rudolfa Řepku,“ netají se předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

„Spousta bývalých reprezentantů měla v minulosti plnou pusu kritiky. Teď mají velkou a neopakovatelnou možnost se ukázat a kandidovat do výkonného výboru. Bylo by to ideální pro fotbal, navíc opakuji, možná podobná příležitost nebude,“ dodal 54letý zkušený funkcionář.

Jak by se vám případně líbil návrat Ivana Haška do čele české kopané?

Toho jsem už jako předseda zažil a trochu mě pan Hašek zklamal. Ne svými názory a odhodláním něco změnit, jako spíš, jak rychle vycouval. Pořád je to více trenér než funkcionář. Stačila totiž jedna zajímavá trenérská nabídka a byl fuč.

Kdo by byl ideální předseda?

Především to musí být člověk, který má kredit a uznávají jej fanoušci. Protože fotbal se hraje právě pro ně a to by mělo platit i od vrchu. Měl by to být člověk, který má syna, jenž hraje fotbal, chodí se na něj dívat, podporuje ho, ale není zainteresován v klubu či podobných složkách, aby v tomto ohledu nebyl nikomu za nic vděčný!

Takový současný předseda částečně mou představu splňuje, je naprosto nezávislý, ale fanouškovská obec jej nebere. A ani moje zkušenost s ním není ideální. Pořádně jej coby šéf okresní kopané na Kroměřížsku neznám. Pro mě to bylo úplně nové jméno. Navíc kvůli spojení s Romanem Berbrem, kdy jej coby nadřízený nedokázal podle očekávání ukočírovat, nemůže po řádné valné hromadě pokračovat.

Máte na pozici předsedy favorita?

Takto jsem o něm ještě neuvažoval, jsou potřeba nějaké návrhy napříč republikou. Při posledních volbách předsedy jsem podporoval protikandidáta Fouska, který už kvůli Čechám ale nemohl projít. V tuto chvíli si třeba jeho dovedu představit v čele. Osobně jsem s ním už několikrát mluvil, psali jsme si a působil na mě velmi solidním dojmem.

Měla by se volební valná hromada konat dříve než za nějakého půl roku?

Asi ne. V této situaci, kdy nebudou další členové výkonného výboru součástí vyšetřování, a prakticky se žádné soutěže nehrají, to nemá cenu. Počkal bych. Také z tohoto důvodu současný předseda Malík neodstoupil a vydrží do voleb, což deklaroval. Teď by to rád pan Malík vše spravoval, ale nejde to. A velmi složité to bude mít i nový předseda.

V lidech je současný stav hodně zakořeněný. Nový šéf fotbalu může všechny nešvary spíše jen potírat, protože budou přicházet další a další problémy. Lidí namočených bude asi hodně a zpočátku bude důležité je co nejrychleji vyřazovat z koloběhu. Zatím jsme chytili obrovskou rybu, ale v tom hejnu je jich ve vodě ještě spousta, které by se měly vyměnit.

Hlavně v Čechách na všech fotbalových úrovních. Berbrův vliv a chapadla pozvolna zasahovala i na Moravu, naštěstí nebyl Saxána… Především česká komora si nyní musí zamést před vlastním prahem.

Máte po odchodu Berbra a ulovení velké ryby nyní větší chuť do fotbalu?

Popravdě jsem ještě před touto kauzou vážně zvažoval, jestli ještě budu kandidovat. Zdálo se mi totiž, že už dlouho jako fotbal přešlapujeme na místě a nic se nemění. Konec Berbra ve fotbale je pro mně novým impulzem, abych pokračoval. Samozřejmě, pokud budu ve volbách v příštím roce zvolen za předsedu OFS Kroměříž. Nemusí to ani nutně skončit jen kandidaturou v okrese…