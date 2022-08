Mrlínek letní domácí turnaj vyhrál po 17 letech.

Zápasy řídili rozhodčí Kamil Zalabák, Václav Sobotka a Miroslav Žaloudík.

,,Po covidové pauze jsme konečně zase u nás mohli přivítat dva tradiční účastníky slovenské týmy z Košeckého Podhradie a Horné Poruby. Horná Poruba ale přijela s mužstvem složeným ze starých pánů, protože její áčko hrálo ve stejný den zápas na Slovensku,“ potěšilo Martina Kadůrka, místopředsedu fotbalového klubu v Mrlínku.

Ten také letmo popsal klíčové momenty finálového zápasu.

,,Utkání o první příčku bylo od začátku do konce vyrovnané. My jsme se v něm ujali po trefě kanonýra Davida Horáka vedení. Pavlovice ale po krásné akci srovnaly stav na 1:1. Na konci duelu se k nám však přiklonilo štěstí, když se po rohu odrazil balón od Žídka do brány soupeře a bylo to 2:1. Hanáci v poslední minutě mohli ale vyrovnat. Velkou šanci ovšem neproměnili,“ upozornil Kadůrek, který se podělil i o další zajímavosti kolem tradičního turnaje na Kroměřížsku.

,,V turnaji O pohár zemské osy jsme se ze zisku zlaté příčky radovali po dlouhých 17. letech. Jediným pamětníkem jako hráč v letošní sestavě Mrlínku zůstal už jenom Mojmír Heryán. V roce 2005 za mužstvo hrál i Josef Horák. Ten byl letos trenérem Mrlínku,“prozradil Martin Kadůrek.

V průběhu dne turnaj v Mrlínku navštívilo zhruba 300 diváků.

Turnaj zakončila taneční zábava. Na ní hrála rocková kapela z Bystřice pod Hostýnem Chvíle napětí.

VÝSLEDKY 51. ROČNÍKU TURNAJE O POHÁR ZEMSKÉ OSY:

ZÁPASY VE SKUPINÁCH:

Skupina A:

Ludslavice – Pavlovice 1:1, Ludslavice – Horná Poruba staří páni 3:2, Pavlovice – Horná Poruba staří páni 4:0.

Tabulka skupiny A:

1. Pavlovice 1 1 0 5:1 4

2. Ludslavice 1 1 0 4:3 4

3. Horná Poruba 0 0 2 2:7 0

Skupina B:

Mrlínek – Pravčice 2:0 (David Horák, Michal Tureček), Mrlínek – Košecké Podhradie 0:1, Pravčice – Košecké Podhradie 3:2.

Tabulka Skupiny B:

1. Mrlínek 1 0 1 2:1 3

2. Koš. Podhradie 1 0 1 3:3 3

3. Pravčice 1 0 1 3:4 3

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:

O 5. místo:

Pravčice – Horná Poruba staří páni 4:0

O 3. místo:

Košecké Podhradie – Ludslavice 6:1

Finále:

Mrlínek – Pavlovice 2:1 (David Horák, Radim Žídek).

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE O POHÁR ZEMSKÉ OSY 2022 (pořadí, počet účastí v turnaji, počet vítězství v turnaji, roky):

1. TJ Mrlínek (51/8 – poslední vítězství v turnaji 2022)

2. TJ Sokol Pavlovice (2/0)

3. TJ Slovan Košecké Podhradie (8/4 – poslední vítězství v turnaji 2020)

4. TJ Ludslavice (2/1 – poslední vítězství v turnaji 2021)

5. TJ Sokol Pravčice (1/0)

6. TJ Vápeč Horná Poruba staří páni (11/1 – poslední vítězství v turnaji 2019)

SOUPISKA VÍTĚZNÉHO MRLÍNKU:

Radek Novák – Radek Horák, Petr Novák, Tomáš Hradil, Ondřej Vlasák, Ondřej Rybka, Štěpán Vyoral, Radim Žídek, David Horák – Rostislav Zapletal, Dominik Duchoň, Lukáš Josinek, Radim Kušík, Dušan Zapletal, Michal Tureček, Jaroslav Zemánek, Mojmír Heryán. Trenér: Josef Horák.