Konkurz na nové vybavení sportovního kabinetu udělali v ZŠ Hulín, která patřila mezi nejúspěšnější a nejšťastnější v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj. V minulých dnech byla vylosována a současně odměněna 40 tisíci korunami na odběr sportovního zboží.

„Byl to příjemný šok, neboť jsme losování už tolik nesledoval, jako kdysi, dozvěděl jsme se to až z emailu. Doteď jsme nic nevyhráli, neměli štěstí. Ještě to vztřebávám,“ s úsměvem konstatuje Svatopluk Štípek, učitel tělocviku na hulínské základce.

Vítězná suma je na školní poměry prý hodně vysoká.