Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Los úvodního kola jarní části sezóny nám připravil opravdu těžký test. Na naše hřiště zavítalo jedno z nejlepších a nejkvalitnějších mužstev soutěže. Už od prvních minut utkání bylo zřejmé, že i dnes to bude souboj dvou odlišných stylů. Žeranovice se tradičně prezentovaly velmi rychlou a přesnou kombinační hrou a brzy si vypracovaly souvislou územní převahu. Naše mužstvo naopak vycházelo ze zabezpečené obrany a hlubokého obranného bloku. Tato taktika při domácích duelech na pozornou defenzívu a rychlé brejky nám proti tomuto soupeři vyšla už v minulé sezóně. Jsme moc rádi, že jsme uspěli i tentokrát. Hráči přesně plnili své úkoly. Byli důrazní v obranné činnosti, odvrátili mnoho centrů a kolmých přihrávek do pokutového území. Zablokovali také spoustu střel. Co prošlo, to vyřešil pozorný brankář Dalibor Valoušek. Trpělivě hrající mužstvo se zaslouženě dočkalo také svých šancí na druhé straně. Jeden z podařených kontrů zkušeně proměnil Jiří Štauber a rozhodl zajímavý zápas v náš prospěch.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Kdybychom hráli 180 minut, tak by se na stavu zápasu z naší strany asi nic nezměnilo. Někdy totiž takový zápas přijde a nedá se s tím nic dělat. Celý zápas jsme měli herní převahu, ale stačila jedna chyba, kdy jsme soupeři namazali a ten z jediné nebezpečné akce skóroval. V poločase jsme vystřídali tři hráče a po deseti minutách hry jsem byl pevně přesvědčen, že brzy vyrovnáme a zápas otočíme. Soupeř zaparkoval autobus na svojí polovině a celý poločas jsme nebyli schopni vstřelit branku. Co prošlo přes zahuštěnou obranu, stihl zneškodnit brankář Břestu. Všichni hráči, kteří se dostali do hry, odvedli stoprocentní výkon, ale nebylo nám souzeno. Tak snad příští zápas.“

Branky: 40. Štauber. Diváci: 50. Rozhodčí: Benedikt. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Bureš, J. Šálek, Štauber (90. Rotrekl), Trlica, Liška, Daněk (72. Karamon), Miklík, Máša (59. Krampla). Žeranovice: Bakalík – Cholasta, Sumec, Zámorský, Řihák, Hasala (46. Menšík), Pospíšil, Zakopal, Machálek (46. D. Klimek), Košinek (46. A. Klimek), Šuba.

LUBNÁ – PRAVČICE 4:1 (2:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Jsme spokojení s výsledkem utkání. S předvedenou hrou už tolik ne. Byl to první ostrý zápas po zimní přípravě a na některých hráčích byla vidět nervozita. Za tři body jsme rádi, ale je určitě co zlepšovat. Celkově bylo naše vítězství zasloužené.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, když jsme soupeři komplikovali rozehrávku již od gólmana. Neuhlídali jsme však první nákop za obranu a nedůrazem před naší brankou jsme dostali první gól. Domácí vzápětí skóre navýšili. Nám se povedlo po penaltě korigovat výsledek do poločasu na 2:1. Druhý poločas se odvíjel, jako ten první. Domácí měli více šancí, někdy nás zachránila i branková konstrukce a naše šance jsme neproměňovali, z čehož vyplynul výsledek 4:1. Myslím, že proti aktuálně prvnímu týmu tabulky jsme odehráli kvalitní utkání až na zakončení a důraz což tento zápas rozhodlo.“

Branky: 15. a 62. Konečný, 6. Ančinec, 90. Bačinský – 27. Kocman. Diváci: 65. Rozhodčí: Skyba. Lubná: Blažek – Komárek, I. Havlík (46. R. Havlík), Rybenský, Ančinec, Horák, Konečný (85. Bačinský), Chýla, Makový, Moravčík (31. Scholz), Dočkal. Pravčice: F. Bucha – Tobolík (36. Karamon), Jetelina, Zapletalík, Želizňák (80. M. Zapletal), Miklík, Hrdlička (80. Timan), Kocman (65. J. Zapletal), Janováč, Lukeš, Svrček (65. A. Bucha).

MORKOVICE B – NĚMČICE 6:2 (2:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: Věděli jsme o velké kvalitě soupeře a dobře se na něj přichystali. Hráli jsme ze zabezpečené obrany a chodili do rychlých brejků. Skóre otevřem Goldman střelou zpoza šestnáctky. Soupeř vzápětí srovnal. Druhý gól padl z kopačky Ospalíka, kdy ho nezjištnou přihrávkou vybídl Goldman. Ve druhé polovině soupeř přidal, ale byli jsme to my, kdo zvýšil na 3:1 Zápařkou. Pak se rozjel Oplt a třemi góly definitivně zlomil soupeře. Jedinou kaňkou je zranění Goldmana, kterého musela odvážet sanitka. Asi má zlomenou nohu.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Ve špatném počasí jsme vstoupili do prvního mistrovského zápasu vcelku dobře. Drželi jsme míč, ale domácí trpělivě čekali na brejkové situace. Naše zůstaly neproměněné a domácí trestali hned a ve 14. minutě se ujali vedení. Naše odpověď přišla ihned a v 15. minutě Roubalík srovnal na 1:1. Bohužel po další chybě se domácí ujali vedení a tak i skončil první poločas. Ve druhé polovině jsme zvýšili tlak a přitlačili soupeře. Bohužel žádná šance neskončila gólově. Soupeř provedl dva brejky, které využil a o výsledku bylo rozhodnuto. My se snažili s výsledkem něco udělat, ale otevřená hra byla voda na mlýn pro domácí, kteří přidali další dvě branky. V závěru snížil na krutých konečných 2:6 Roubalík. Zápas jsme dnes nezvládli a musíme se poučit do dalších bojů. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 64., 77. a 87. Oplt, 14. Goldman, 25. Ospalík, 53. Zápařka – 15. a 90. Roubalík. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Morkovice B: Šebestík – Soldán (83. Vlček), Handl, Juřena, Goldman (46. Skácel), Ospalík (62. Oračko), Kapounek, Šipoš, Rus, Oplt, Zápařka. Němčice: Vajda – Sklenář (68. Holý), Zlámal, Kadlec, Batoušek, Darebníček, Roubalík, Císař (46. Vymětal), Kříž (82. Hamrla), Mršťák, Šilinger.

RYMICE – POČENICE 2:1 (2:1)

Marek Oral, trenér Rymic: „První zápas po zimní pauze se hrál ve složitých podmínkách. Především silný vítr hrál v prvním poločase velkou roli. Na složitém terénu míč létal hlavně vzduchem, kde se zastavoval, nebo vracel zpět, což hráčům komplikovalo situaci. Hra tedy moc fotbalové krásy nepřinesla a celkově se jednalo především o soubojové utkání. Po přihrávce Blažka z pravé strany si míč na levou nohu vzal Měrka a překrásnou ranou zpoza vápna trefil horní roh branky. Poté si míč na hranici šestnáctky vzal Čada a klamavým pohybem se dostal do vápna soupeře, kde zpětnou přihrávkou našel znovu Měrku a ten zvýšil na 2:0. Hosté poté brzy snížili, když potrestali náš nedůraz ve vlastním vápně. Jinak se míč držel především uprostřed hřiště, kde se o něj svádělo mnoho soubojů. Především navrátilec Ordoš dirigoval hru hostů a rozdával přihrávky za obranu. My jsme si ovšem tyto situace dokázali pohlídat hlavně zásluhou skvělých Bačíka s Matuškou. Zápas jsme mohli definitivně rozhodnout dvěma samostatnými úniky, nicméně ani Měrka v prvním poločase, ani Paták v poločase druhém své příležitosti neproměnili. V závěru nás ještě zachránilo břevno a skvěle chytající Dzinek a tak skóre zůstalo stejné.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V úvodním jarním kole dění na hřišti vůbec neodpovídalo souboji soupeřů z opačných pólů tabulky. V silném větru a na těžkém terénu se hrálo naprosto vyrovnané utkání. V úvodu Štolfa chytře zahraným rohovým kopem přímo ohrozil branku a málem tak zaskočil domácího brankáře. Do vedení však šly Rymice, které dokázaly potrestat v krátkém sledu dvě naše individuální chyby. Ve 20. minutě pohotovou dorážkou snížil na rozdíl jediné branky Jiřík. Ve druhé půli jsme při touze vyrovnat vysoko vysunuli presink a měli několik dobrých příležitostí urvat alespoň kýžený bod. V samotném závěru ještě Niedermertl orazítkoval břevno, ale srovnat jsme již nedokázali. Porážka je pro nás přes velmi dobrý předvedený výkon hodně hořká, útěchou může být, že do dalších zápasů máme na čem stavět.“

Branky: 14. a 16. Měrka – 20. Jiřík. Diváci: 98. Rozhodčí: Tříska. Rymice: Krejčí – Doležel, Bačík (85. Machovský), Ševčík (46. Smýkal), Mlčák, Paták, Maruška, Měrka, Marek (70. Petrskovský), Blažek, Čada (72. Hejkerlík). Počenice: Rampas – Gazda (72. Novák), Ordoš (57. Jiříček), Juřena, Niedermertl, Večerka, Novotný, Jiřík, Štolfa, Tesák, Vilím.

SLAVKOV P. H. – KVASICE B 2:5 (0:4)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V prvním jarním zápase jsme zajížděli k poslednímu celku soutěže. V posilněné sestavě jsme ihned od první minuty převzali iniciativu. První branku vstřelil Pavel Vojtášek po krásném pasu Radima Zapletala. Druhou branku přidal Jakub Hora střelou z vápna. Ve 31. minutě už jsme vedli 3:0, když se z přímého kopu trefil krásně Radim Zapletal. Stejný hráč pak přidal o dvě minuty další branku a tak se šlo do šaten za stavu 4:0. Ve druhé půli začali lépe domácí a snížili na 4:1. Z naší strany už byl výkon v druhém poločase vlažnější. Po faulu ve vápně dokončil svůj hattrick z penalty Radim Zapletal. Domácí pak na konci zápasu snížili na 5:2 po naší obrovské hrubce. Další tutové šance jsme již nevyužili.“

Branky:56. Ponížil, 88. Žaloudík – 31., 33. a 77. Zapletal, 6. Vojtášek, 26. Hora. Diváci: 210. Rozhodčí: Závojský. Slavkov p. H.: Čačala – Pavlica, Bureš, Darebníček, Dolák (80. Láník), Krajcar, Mrázek, Ondrůšek (66. Bouchalík), Ponížil, Čuba (66. Žaloudík), Kopřiva (80. Gruna). Kvasice B: Svoboda – Šupčík, Ševela, Žiška, Ambruz (82. Večeřa), Hora, Bartoník (89. Reiskup), Vojtášek (82. Musil), Zapletal, Kubík (59. Pánek), Pospíšil (59. Koplík).

SKAŠTICE B – ŽALKOVICE 5:5 (1:3)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „My vůbec nezachytili úvod a hned v druhé minutě inkasovali. Hosté pak hráli, co potřebovali. Zatažení v hlubokém bloku čekali na naše chyby a to se jim dařilo. Žalkovice vedly už 3:0 a vypadalo to na jejich hladké vítězství. Naše hra a probuzení ze zimního spánku přineslo ovoce až po protočení sestavou. Díky tomu jsme byli aktivnější a hostům rázem docházel dech. Skóre jsme dokázali otočit z 0:3 na 5:4 a už to vypadalo na velkolepý obrat. Bohužel si necháme v úplném závěru z rohového kopu dát vyrovnávací gól. Remíza odpovídá charakteru celého utkání.“

Branky: 45. a 82. Ježák, 64. Sedlák, 70. Vymětal, 85. Brada – 2. a 36. Janečka, 43. Petřík, 78. Strnad, 87. Kojetský. Diváci: 59. Rozhodčí: Kopřiva. Skaštice B: Trampota – Bubla, Ježák, Zaoral, Rosecký, Zůvala, Škrabana, Látal (46. Židlík), Vymětal, Růžička (64. Brada). Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, Kojetský, T. Netopil, Mrázek, Pospíšil, Strnad, H. Netopil, Pala, Petřík, Janečka (69. Otáhalík).

1. Lubná 13 11 1 1 50:17 34

2. Rymice 13 9 1 3 44:20 28

3. Žeranovice 13 9 1 3 38:25 28

4. Morkovice B 13 7 1 5 43:32 22

5. Němčice 13 7 1 5 39:31 22

6. Žalkovice 13 5 4 4 25:31 19

7. Skaštice B 13 5 3 5 42:36 18

8. Pravčice 13 4 2 7 26:37 14

9. Břest 13 4 2 7 18:29 14

10. Kvasice B 13 4 2 7 30:42 14

11. Hulín 12 4 1 7 25:35 13

12. Počenice 13 2 2 9 18:47 8

13. Slavkov p. H. 13 2 1 10 20:36 7

Zborovice B se odhlásily ze soutěže.