21. minuta bum! 48. minuta bum! 60. minuta bum! 65. minuta bum! Němčice v této době vedly na hřišti Záhlinic 4:0, o všechny branky duelu se přitom postaral pouze jeden hráč – Petr Motal! „Byli jsme dominantní na míči, soupeř se navíc celou dobu mezi sebou hádal, měl horší koncentraci. Každou neúspěšnou přihrávku sváděl na někoho jiného, hodně to ovlivnilo samotný zápas. Kdyby se více soustředili na dané utkání, tak by rozhodně mohli uhrát lepší výsledek,“ nepochybuje čtybrankový hrdina Motal.

O svém úspěšném zápase ale ani nechtěl slyšet, na prvním místě pro něj bezesporu bylo jeho mužstvo Němčic. „Vždy, ale vždy ty branky obstará celý tým, šlapali jsme velmi dobře. Nikdy nehrají pouze jednotlivci, já jsem pouze ten, kdo to vepředu strčí do brány,“ usmívá se hrotový útočník.

Hosté více než dvě třetiny zápasu měli duel výsledkově pod kontrolou, domácí branky ze 71. a 78. minuty jim však mírně zatopily. „Postupně jsme odpadli, trochu nám teklo do bot, hlavně po fyzické stránce. Ve fotbalovém měřítku jsme to ale tzv. pozdržovali, strach o výsledek jsme ani neměli. Máme dost zkušené mužstvo na to, abychom se po vedení 4:0 neobávali o výsledek. Kdyby možná snížili na rozdíl jediné branky, tak by to snad i byla hrůza,“ nechtěl ani pomýšlet nad potenciálním snížením.

Petr Motal už v uplynulém ročníku dvakrát střelecky zazářil, vždy to shodně bylo po dvou brankách. O stejný počin se tentokrát postaral už zkraje nové sezony.

Kromě pravidelných kanonýrských počinů se mu daří také v ostatních zápasech. Zápisné tak v jeho případě už tolik nepřipadá v úvahu. „Kdybych něco měl donést za každý hattrick, tak bych se snad už ani nedoplatil,“ směje se Motal. „Nebylo by to špatné pouze pro mě, ale i celý tým,“ dodává s humorem zkušený borec.

OBRAZEM: Petr Motal rozhodl zápas v Záhlinicích pro své Němčice

Němčice v uplynulém ročníku okresního přeboru Kroměřížska skončily na třetím místě, za postupující Kroměříží „B“ zaostaly o propastných čtyřiadvacet bodů. V sezoně 2022/2023 by své cíle dosud neradi prozrazovaly. „Zda cílíme na postup? Se spoluhráči jsme se o tom určitě nebavili, jsme teprve na začátku sezony. Máme velmi zkušené mužstvo posílené o dva hráče z týmu Lutopecny, jsou pro nás velké posily!“

Jméno Motal je ve fotbalovém prostředí známé, Lukáš je aktuálně hrajícím trenérem Skaštic, Tomáš naposledy setrval na lavičce Záhlinic. Náš hrdina však jakoukoliv rodinnou spojitost s těmi aktéry odmítá. „Vůbec si mě s nimi nepleťte, jedná se pouze o shodu jmen,“ pousmál se na závěr čtyřgólový hrdina Němčic Petr Motal.