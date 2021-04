„Z naší strany to bylo dobré, s dosavadním umístěním jsme spokojeni. Když se kluci do toho pořádně dostali, tak se to zase ukončilo, což byla škoda. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo,“ prohodil rukama trenér mužstva Roman Chromec, který tak poukázal na dvě prohry z úvodních pěti zápasů.

První se dostavila na hřišti Prusinovic, kde jeho svěřenci sice po poločase prohrávali pouze o gól, nakonec však padli 1:6. „Byla to asi jediná pořádná kaňka podzimu. Mrzelo to nejen mě. Bohužel jsme na soupeře neměli, prohráli jsme si to vlastními chybami. Těžko se tam hraje," uvědomuje si.

Rajnochovice tak nezvládly ani jedno utkání s nejlepšími dvěma týmy tabulky. Podle mínění Chromce to však úplně o srovnání mužstev nevypovídá. „Každý zápas je jiný. Soupeřům to vyšlo, nám ne. Nedá se říci, že daná mužstva jsou o hodně lepší, to určitě ne.“

Aktuálně čtvrté mužstvo III. třídy skupiny A na první Bystřicí pod Hostýnem „B ztrácí šest bodů. Vše se tak zdá být ještě otevřené. I v případě vítězství by však Rajnochovice do okresního přeboru nepřešly. „Postupovat nebudeme, nemáme tolik kluků. Ani by se neslezli na tréninky. Navíc jedna věc je určitá kapacita, druhá dojíždění například do Střílek. Jezdit někam 70 kilometrů, to je v podstatě celá neděle pryč," zmiňuje už větší vzdálenosti ve vyšší výkonností třídě.

Spekulace o postupech se však možná zdají zbytečné. Vinou současné epidemiologické situace se restart soutěží zdá být v nedohlednu. „Jaro se určitě nezačne, budeme rádi, když alespoň podzim. Myslím si, že to anulují, pak se to rozjede znovu. Aby se dohrávalo přes týden, to je pro Rajnochovice i další mužstva nereálné. Kluky bychom nedali dohromady," připomíná amatérskou soutěž.

O nových hráčích se zatím v klubu nemluvilo. „Vše zůstalo při starém, posílení bych si však určitě přál."

Někteří jeho svěřenci se v rámci možnosti připravují individuálně, chodí běhat. Nastává tu však otázka, zda někteří z nich fotbal nehodí za hlavu. „Mám strach, že někoho to už nebude bavit a skončí, pauza je dost velká. Konec čtyř hráčů by byl pro nás hodně. Asi by zrovna nevypadl ten, kdo by střídal," uzavírá trenér Rajnochovic Roman Chromec.