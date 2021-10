Topič udeřil i v neděli na hřišti Prusinovic, kde jednou brankou pomohl hostům k výhře 4:2. Úderného fotbalistu naposledy zastínil parťák Tomáš Hradil, jenž se ve 13. kole blýskl hattrickem.

Jinak má ale navrch bývalý hráč Kelče či Loukova, který jako jediný ze všech hráčů nejnižší třídy na Kroměřížsku překonal hranici dvaceti branek.

Další borci se ale této metě nezadržitelně blíží. Topič se však Vaculíkem, Horákem, Ondrouškem a dalšími rivaly nezaobírá, soustředí se sám na sebe, na svůj tým.

„Na statistiky občas kouknu. Víme, kteří kluci dávají góly, ale nijak extra se na ně nepřipravujeme. Já osobně to neřeším, je mi to jedno,“ tvrdí.

Topič patří mezi vyhlášené okresní kanonýry. Góly dával před pandemií a prosazuje se i po dlouhé pauze. Do formy se dostal rychle, tréninkový ani herní výpadek nijak nepociťuje. „Možná dva, tři zápasy trvalo, než se člověk do toho zase dostal, ale jinak je to jak jízda na kole, to se nezapomíná,“ říká s úsměvem.

Zatímco spousta amatérských fotbalistů má po dlouhém nicnedělání zdravotní problémy a trápí se, Topič se cítí výborně, zdraví mu drží.

K úplné spokojenosti mu chybí víc bodů. Rajnochovice se drží ve středu tabulky, kvůli zbytečným ztrátám se jich boj o postup do okresního přeboru zřejmě týkat nebude.

„Upřímně, čekal jsem od nás víc,“ přiznává. „Máme dobrý mančaft, jen si to prostě ještě nesedlo. Měli jsme nějaké zraněné a snad dvakrát po sobě jsme nehráli ve stejné sestavě,“ přidává zklamaně.

O vyšší třídě se ale v obci na Kroměřížsku nebaví. V Rajnochovicích jsou stejně jako v jiných týmech rádi, že se sejdou alespoň na zápasy.

Také Topič má na fotbal jen málo času. Pětatřicetiletý forvard si chtěl dokonce dát na podzim pauzu, kvůli rekonstrukci domu nestíhá trénovat. „Chodím jen na zápasy,“ přiznává.

„Kdyby mě nepřemluvil trenér, abych pokračoval, tak jsem kariéru přerušil. Na druhé straně mám každodenní posilovnu doma, takže fyzička mi nechybí,“ pokračuje.

Ne všichni amatéři jsou na tom ale podobně, takže úroveň na všech patrech šla i kvůli pandemii koronaviru výkonnostně dolů. Opora Rajnochovic ale žádný zásadní rozdíl nezaznamenala.

„Prvních asi pět mančaftů má velmi dobrou úroveň. Fotbal všem chybělo, každý chtěl hrát, ale je pravda, že někdy hrají všichni, co mají ruce a nohy. I tak je to ale dobře, že fotbal na vesnici nezanikne,“ prohlásil.

Samotného jej mrzí, že podzimní část se chýlí ke konci, fotbalisté od divize dolů před sebou mají poslední letošní soutěžní duel. „Každopádně je škoda, že už bude konec,“ dodává.