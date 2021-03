„Bereme každého,“ říká s úsměvem jednatel Družstevníku Miloslav Robotka.

Jako vtip to rozhodně nebere.

Do malé obce ležící na severozápadním svahu Chřibů, asi šest kilometrů severovýchodně od Koryčan, se nikdo nehrne. Důvodů je víc. „Jsme malá vesnice. Všude to máme kousek a zároveň i daleko,“ připomíná.

Ze Střílek to jde do Uherského Hradiště dvacet kilometrů, do Kroměříže o kousek dál a do Brna to trvá dvakrát tolik času. „Kádr řešíme soustavně. Opravdu neustále hledáme, ale není kde brát, protože hráčů je všude málo,“ připomíná.

Střílky navíc nemají svoji mládež. Pár žáků nastupuje za sousední Koryčany, nejlepší odchovanci zase působí jinde. „Ve vyšších soutěžích máme šest kluků. Kdyby se vrátili, měli bychom po starostech,“ ví Robotka.

Jenže domů se nikdo nehrne. Taky není proč. Michael Hubr s brankářem Markem Vrbou působí v divizních Skašticích, Patrik Hubr je v Bystrc, Rosťa Gejdoš, Petr Posolda a Radek Liška s Adamem Michalíkem nosí dres Koryčan, Jaroslav Mušálek zase hraje I. B třídu v Čechách. „Víme, že jsou tam spokojení, navíc na okres mají ještě čas,“ uvědomuje si sekretář Družstevníku.

O budoucnost strach nemá. Obec fotbalu pomáhá a divácká podpora je také poměrně vysoká. Mužstvo drží srdcaři, zkušení hráči, kteří milovanému sportu hodně obětují.

„Starší kluci mají lepší morálku než ti mladší, ale jsou i výjimky, nejde to generalizovat. Fotbal mají rádi, takže zatímco osmnáctiletí dorostenci končí s fotbalem, pětatřicátníci pokračují a budou ho hrát tak dlouho, dokud jim zdraví vydrží,“ myslí si.

Vedení Družstevníku Střílku by fotbal v obci rádo pozvedlo, mělo lepší výsledky. Po devíti odehraných zápasech je parta kouče Milana Harvánka v okresním přeboru Kroměřížska až desátá, po případném restartu tak má co zlepšovat.

„Jelikož patříme mezi ohrožené týmy, tak by pro nás bylo výhodnější sezonu nedohrát,“ vtipkuje Robotka.

Věří, že se fotbalisté nejen ve Střílkách na trávník brzy vrátí. „O současné situaci nemám přehled, ale věřím, že pokud bude snaha dohrát alespoň čtyři kola, tak to půjde,“ míní.

Hráči Družstevníku to ale nijak nehrotí. Ve stavu nouze se neschází, trénovat stejně nemohou. „Rozhodnutí vlády respektujeme. Někteří kluci jsou fotbalem unavení, nejsou žádní fanatici, aby museli být na hřišti denně a zápas mají raději než trénink “ dodává s úsměvem.