V některých zápasech byl rozdíl vážně obrovský – vyhráli jste 12:0, 9:0, nebo 9:2…

Mužstvo máme zkušené, kluci hrávali ve vyšších soutěžích. Rozdíl by se tedy měl projevovat. Někdy jsme spíše bojovali s terénem, než soupeřem. Bylo tomu tak i v posledním zápase. (Spartak Hulí vyhrál v Dřinově 3:2 – pozn. red.)

Chtěli bychom více, ale netlačíme na to. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Mám obavy, co doba přinese, to nikdo neví.

Na podzim jste měli sehrát zápas o první místo s rezervním týmem Kroměříže. O to více vás musí mrzet neuskutečněná konfrontace…

Určitě ano. Na to utkání se s nadsázkou těšil celý okres. (s úsměvem) I když jsme byli zvyklí na jiné soutěže, tak by to bylo vyhecované. Kroměříž by zajisté nic nepodcenila, poslala by na nás ještě lepší výběr. Je to škoda hlavně kvůli tomu, že na utkání mohlo přijít hodně lidí. Když se bude hrát na jaře, tak se to uskuteční bez nich, nebude to mít takové grády.

Hrozbou kroměřížského týmu je Edvard Vasiljev. Člen širšího „A“ za 8 zápasů nastřílel 31 branek…

Rozhodně jsou jinde. Nevím, jestli pro ně má nějaký přínos hrát tuto třídu. Mladí by měli nastupovat někde jinde. Je to však jejich strategie a záležitost – chtějí si to vykopat. Nám se to sešlo blbě, že když jsme postavili nové mužstvo, tak oni do soutěže přihlásili své „B“.

Jaké si tedy dáváte naděje na postup do okresu přes rezervní tým Kroměříže?

Jsou výrazní favorité. Když bude potřeba, kdykoliv to můžou doplnit. Spíše jsme hráli na druhé místo, můžou se udát různé věci, že by nám to například mohlo být nabídnuto. Porveme se o to, nevzdáváme se. Stačí se však podívat na jejich skóre (92:7 za 9 zápasů – pozn red.). Když proti sobě naskočíme, bude to nevyrovnané.

Podzim byl předčasně ukončený. Rovněž situace na jaře vinou epidemiologické situace nevypadá příznivě. Jak to vidíte se zbytkem sezony?

Jsem skeptik. Vzhledem k naší úrovni nepředpokládám, že bychom měli tři týdny na přípravu, bude to dost složité. Spíše mi vadí, že úplně mimo hru jsou děti, bude těžké je dát dohromady, měli jsme pět mužstev. Až zjistí, že sport nepotřebují, bude složité je dostávat zpátky. V tomhle ohledu je zanedbatelné, zda budeme první, nebo druzí.

Věříte, že se alespoň dohraje podzimní část?

Muselo by se začít hrát v květnu. Ještě nám zbývá sehrát čtyři pět kol. Rád bych se mýlil, ale moc tomu momentálně nevěřím, i když bych chtěl – kluky máme pohromadě, je tady dobrá parta. Byla by škoda ztráty dalšího ročníku.Kdyby se podzim dohrál.

Bylo by podle vás soutěž regulérní?

Netuším, jak regulérnosti dosáhnout. Asi bych to za daných podmínek ale bral.

Uplynulý rok jste se nepřihlásili do divize, nyní jste začali ve III. třídě. Jak se vám skládal kádr?

Mužstvo v podstatě vzešlo z iniciativy Michala Dundy a Romana Číhala – ptali se, že pokud seženou mančaft, zda je podpořím. Různě to obvolali, pomohl jsem jim – vznikl mančaft z Hulína a jeho blízkého okolí. Na III. třídu je to velká kvalita – řekl bych, že úrovní minimálně na I.B. třídu.

Měli jsme vizi, že bychom se postupně dostali právě do těchto míst. Snem je poté krajský přebor, což však bude běh na delší trať. Je to však složité, v Hulíně nám tady chodilo 50-100 lidí.

Čím si tak nízkou návštěvnost vysvětlujete?

Zájem o sport, hlavně u mladých, upadá. Když jsem se u nás podíval na tribunu, tak 60 ze 100 lidí byli senioři. Mladé to nezajímá, vyřádí se spíše u internetových záležitostí – zápasy prakticky nevidí, paradoxně ale hodně kritizují. Paradoxem bylo, že když jsme hráli pohár s Tučapy, tak se přišlo podívat 300 lidí. Jsou to však spíše výjimky, na Baník ve stejné soutěži přišlo 3 000 lidí.

Jak se díváte na rozhodnutí nepřihlásit se do loňského ročníku divize?

Když se za tím ohlédnu zpětně, tak jsme se přihlásit mohli, stejně bychom se zachránili. Na druhé straně nás všichni opustili, z personálního a ekonomického hlediska bylo nemožné se přihlásit – šli bychom do obrovského rizika. Byli jsme ve dvou třech lidech, bylo to neřešitelné.

Kvůli čemu nastal úprk hráčů?

Jen osm z nich u nás působilo na hostování. Poté tu byli kluci, kteří slíbili pokračování v týmu. Nakonec si to rozmysleli s tím, že budou hrát výše. I když jsme sestoupili, tak jsme jim podmínky nechtěli snižovat, měli jsme to zachované. Nebyla tady už ani taková parta, netáhla při sobě. Udělaly se skupiny. Bylo to špatně.

PODZIMNÍ VÝSLEDKY SPARTAKU HULÍN

1. kolo

Kyslovice – Spartak Hulín 0:9

2. kolo

Spartak Hulín – Roštín 12:0

3. kolo

Zlobice – Spartak Hulín 1:5

4. kolo

Bařice – Spartak Hulín 2:9

5. kolo

Bezměrov – Sparta Hulín 2:9

6. kolo

Spartak Hulín – Zborovice B 5:0

7. kolo

Spartak Hulín – Troubky 4:0

8. kolo

Dřinov – Spartak Hulín 2:3