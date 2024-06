Boris Kroutilík, trenér Morkovic: "Musím uznat, že za takový výkon si nezasloužíme vůbec nic. Soupeři jsme se nevyrovnali ve kvalitě, ani v bojovnosti. Příčinu porážky vidím v přístupu hráčů k utkání. Soupeř bojoval o záchranu a my se kopali za uši. Vrchol všeho je, že mladý Rakáš naběhá za jeden poločas tolik, co někteří hráči za celý zápas. Prohrát se může, ale ne takovým způsobem, protože tohle je ostuda. Nám nezbývá, než se poučit a příště ten paskvil napravit."

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Byl to zápas s velkým Z, kterému nescházelo zhola nic. Hrálo se před výbornou diváckou kulisou na skvěle připraveném hřišti. První poločas byl z naší strany dle mého názoru vůbec tím nejlepším představením co v dresu Počenic jako hráč pamatuji. Vysoká intenzita hry, kompaktnost, bojovnost až na hraně možností, jedním slovem jízda. Hned v úvodu nás dostal do vedení Jiřík, který zužitkoval přesný pas Lejsala. Na rozdíl dvou branek zvyšoval Tesák a do trháku na 3:0 skórující Ordoš, po ukázkovém přenesení hry Nováka. Do pauzy stihl ještě podruhé udeřit Jiřík a uzavřel tak poločas snů. Ve druhém dějství jsme se soustředili hlavně na pozornou obranu s cílem nedopustit žádné drama. Střelnici uzavřel zásahem na 5:0 po obdivuhodném sprintu Tesák. Poslední slovo patřilo z pokutového kopu hostům. Děkuji klukům z Morkovic za fair play přístup a oběma týmům a jejich fanouškům přeji, ať se v další sezóně opět utkáme v regionálním derby, které Okresnímu přeboru tolik sluší.“

Branky: 26. Smažinka, 65. Šupčík, 81. Fišer – 6. a 24. Ančinec, 14. Dočkal, 33. Horák. Diváci: 200. Rozhodčí: Mucha. Kvasice B: Štěpaník – Šupčík, Hora, Ševela, Pánek (80. Foltýn), Čepica (65. Reiskup), Bartoník, Musil, Ambruz (80. Dočkal), Smažinka, Pospíšil (15. Fišer). Lubná: Blažek – Marák, Komárek, Ančinec, Kulcsár, I. Havlík, Scholz (75. Kovařík), R. Havlík, Horák, Dočkal (55. Moravčík), Rybenský.

RYMICE – ŽERANOVICE 1:0 (0:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Byl to těžký zápas proti velice dobrému soupeři. Hosté měli více ze hry, nám se kombinace nedařila. Oba týmy se navzájem dobře znají, proto jsem ani nečekal gólové hody. Fotbal to byl ovšem otevřený. Šance byly. My jsme si v zápase vytvořili tři, čtyři obrovské tutovky, které jsme ale neproměnili. Soupeř měl také velké šance. Vždy ale zasáhli skvělí brankáři. Jednoznačně toto utkání bylo zápasem gólmanů. Musím vyzdvihnout Tondu Bakalíka, který chytal skvěle. Doufali jsme, že chytat nebude, abych pravdu řekl. Samozřejmě musím vyzdvihnout i našeho gólmana. To co chytil, by nechytl nikdo. Byl králem. Nám se ten jeden gól nakonec povedlo protlačit, kdy se k odraženému míči po rohu ve vápně dostal Blažek a vstřelil rozhodující gól. Závěrečný tlak hostů se nám povedlo ustát. Změnili jsme rozestavení a hrozby jsme zažehnali. Důležité a těžké vítězství, které se počítá. Před oběma týmy se sluší smeknout. Mým klukům bych chtěl poděkovat za obětavý výkon. Skvělá práce.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Měl to být remízový zápas, který přinesl souboj dvou výborných gólmanů Tondy Bakalíka a Davida Dubického. Oba předvedli vynikající výkony a díky tomu byl dlouho nerozhodný stav 0:0. Na obou stranách byla spousta vyložených šancí, které oba gólmani bravurně řešili. V první polovině jsme měli malinko větší herní převahu, ale po změně stran se hra vyrovnala. V 74. minutě po standardce z rohu jsme neubránili Jakuba Blažka, který svou šanci využil a vstřelil první a také poslední gól zápasu. Veškerý tlak v závěru zápasu z naší strany ke vstřelení vyrovnávací branky nevedl. Pokud výhra pomůže Rymicím k postupu do I. B třídy, tak jim to upřímně přeji. Našim klukům děkuji za předvedenou hru a na jejich výkon jsem hrdý.“

Branka: 74. Blažek. Diváci: 213. Rozhodčí: Kopřiva. Rymice: Dubický – Ševčík, Bačík, Petrskovský, Mlčák, Paták, Matuška, Blažek (91. Zapletal), Měrka (80. Doležel), Hejkerlík (46. Plhal), Marek (93. Machovský). Žeranovice: Bakalík – Sumec, Novotný, Zámorský (83. Cholasta), Klimek, Řihák, Hasala (60. A. Klimek), Pospíšil, Zakopal, Košina (60. K. Klimek), Šuba.

BŘEST – SKAŠTICE B 6:6 (4:3)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „V posledním domácím zápase letošní sezony byl naším soupeřem tým ze Skaštic. Tradiční derby přilákalo mnoho diváků, kteří mohli sledovat opravdu výjimečný zápas. Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že vstřelíme šest branek a přesto nezvítězíme, tak si budu myslet, že se zbláznil. Celé utkání to byla jedna velká přestřelka, plná výsledkových zvratů, individuálních i pozičních chyb, ale také krásných ofenzivních akcí a pohledných branek. Jakoby se hrálo bez obran a všechno úsilí obou týmů bylo vynaloženo jen na útok. Skaštice brzy vedly 3:1, do šaten se přesto odcházelo za stavu 4:3 pro naše mužstvo. Ve druhém poločase gólové dostihy nadále pokračovaly. Hosté vedli 5:4 a 6:5. Naši kluci však nadále bojovali a dokázali opět dvakrát vyrovnat. Ve strhujícím závěru duelu oba týmy sahaly při svých dalších šancích po definitivním rozhodnutí. Vyrovnaný stav už ale přes obrovskou snahu všech hráčů na obou stranách hřiště vydržel. Remíza je zcela spravedlivá. Nás trenéry průběh zápasu samozřejmě moc nepotěšil, ale diváci, kteří si zápas užívali, byli nadmíru spokojení. A to je přece to nejdůležitější.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Byl to takový klasický vzájemný zápas s Břestem. Jsme lepším týmem, máme více ze hry, dominujeme a máme více tutových šancí, ale i tak Břest vytěží maximum a my jsme opět bez zisků tří bodů. Tentokrát domácí profitovali z našich fatálních individuálních chyb v obranné fázi. Čtyři z šesti domácích gólů se dají kategorizovat jako vlastní. Tato ztráta dvou bodů bolí!“

Branky: 37. a 84. J. Šálek, 10. Z. Daněk, 27. Bureš, 33. Štauber, 60. Horák – 13. a 24. Číhal, 58. a 62. Ježák, 16. Zůvala, 50. Škrabana. Diváci: 170. Rozhodčí: Skyba. Břest: Kouřil – M. Šálek, Horák, Liška, Bureš, J. Šálek, Štauber (73. T. Daněk), Trlica (46. Voříšek), Z. Daněk, Miklík, Máša. Skaštice: Trampota – Bubla, Ježák (71. Novák), Růžička (60. Rosecký), Škrabana (82. Motal), Sova, Zůvala, Beneš, Číhal, Menšík, Zaoral (46. Pitron).

NĚMČICE – HULÍN 5:2 (2:2)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Do utkání jsme špatně vstoupili a již ve 2. minutě jsme po sérii chyb inkasovali. Naštěstí jsme se dokázali oklepat a brzy vyrovnali. Na to domácí reagovali druhou brankou po pěkné akci. I tuto situaci jsme zvládli a dokázali znovu Bartákem vyrovnat. Hrál se poměrně svižný a líbivý fotbal. Do druhého poločasu jsme však vstoupili stejně špatně jako do prvního a ve 47. minutě jsme dostali gól po pohotové střele Darebníčka. Když pak domácí přidali šťastný čtvrtý gól, už se utkání jen dohrávalo. Tečkou byl krásný gól Šilingera. Náš výkon nebyl špatný, s každým jiným soupeřem by nám to možná stačilo i na nějaký bod, ale Němčice jsou podle mě nejlepším týmem soutěže. Jen mě mrzí, že většina hráčů soupeře neukazuje své nesporné umění tam, kde se ho naučili…“

Zdroj: Břenek Martin

Branky: 3. a 47. Rad. Darebníček, 14. Mršťák, 58. Roubalík, 73. Šilinger – 12. Rom. Darebníček (VL), 31. Barták. Diváci: 111. Rozhodčí: Závojský. Němčice: Vajda – Zlámal (60. Lejsek), Mršťák, Batoušek, Rad. Darebníček, Roubalík (71. Kříž), Rom. Darebníček, Kadlec, Císař (46. Hamrla), Šilinger, Vymětal (71. Holý).

SLAVKOV P. H. – ŽALKOVICE 7:1 (2:0)

Odhodlání domácích neskončit na samém chvostu bylo obrovské a od prvních minut si šli za svým. Chvíli po přestávce sice Žalkovice dokázali snížit, ale více jim Slavkovští nedovlili a v závěru v exhibičním tempo dominovali.

Branky: 29. a 66. Ponížil, 49. a 58. Šrom, 15. Barot, 51. Bouchalík, 80. vlastní (Pala) – 49. Kojetský. Diváci: 145. Rozhodčí: Závojský. Slavkov p. H.: Dolák – Darebníček, Kopřiva, Krajcar (85. Čuba), Pavlica, Žaloudík, Bouchalík, Mrázek, Šrom (78. Láník), Ponížil (85. Čačala), Barot. Žalkovice: Krejčí – Kojetský, Strnad (62. Otáhal), Mrázek, Netopil, Otáhalík, Pospíšil, Říkovský, Janečka, Petřík, Pala.