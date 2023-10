Podívejte se. Divizní Holešov měl strach. Přesto slaví výhru!

Branky: 81. Pavlica – 49. a 57. Zámorský, 93. Zakopal. Diváci: 110. Rozhodčí: Mucha. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva (81. Symerský), Bureš, Pavlica, Kužel (31. Urbánek), Symerský (62. Čuba), Darebníček, Žaloudík, Ondrůšek, Bouchalík, Mrázek (81. Láník). Žeranovice: Bakalík – Chaloupek (46. Cholasta), Šuba, Řihák, Hasala, Zámorský, Košina, Sumec, Menšík (81. Pospíšil), Zakopal, Machálek (62. Málek).

NĚMČICE – ŽALKOVICE 2:3 (1:1)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Hosté se ujali vedení po dorážce z ofsajdu, ale nám se podařilo v poslední minutě poločasu vyrovnat. Ve druhé polovině jsme začali lépe a po pěkném zakončení jsme Roubalíkem šli do vedení. Hosté čekali na svoji příležitost v brejcích. a v 55. minutě po nedůrazu a zmatcích v naší šestnáctce vyrovnali. Hráli jsme na riziko, což po brejku v 67. minutě potrestal hostující Němčík svou druhou brankou. Může nás mrzet řada neproměněných šancí, která rozhodla o naší prohře. A ještě jedna poznámka. Hostující útočník by si mohl uvědomit, že už nehraje hokej, ale fotbal. Po jeho zákrocích jsou dva hráči zraněni a jeden dokonce skončil v nemocničním ošetření s otřesem mozku.“

Skaštice v derby s velkoklubem ostudu neudělali. Potřetí v řadě ale padli

Branky: 45+1. a 54. Roubalík – 55. a 67. Němčík, 26. Pala. Diváci: 80. Rozhodčí: Caletka. Němčice: Vajda – Císař, Zlámal (80. Holý), Kadlec, Batoušek, Sklenář, Darebníček, Roubalík (55. Hamrla), Vymětal, Kříž, Zavadil. Žalkovice: Mačala – Netopil, Kojetský, Otáhal, Pospíšil, Říkovský, Němčík, Pala, Petřík (88. Krejčí), Otáhalík, Netopil.

BŘEST – ZBOROVICE B 3:2 (0:0)

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Byl to pro nás bezesporu zápas podzimu. Případný neúspěch ve vzájemném utkání s naším sousedem na chvostu tabulky, by pro nás znamenal velké starosti, bodový deficit a zcela určitě prohloubil krizi. Jsme moc rádi, že jsme zápas výsledkově zvládli. Musím však sportovně uznat, že tentokrát nevyhrálo lepší mužstvo, ale šťastnější. Nehráli jsme špatně, náš výkon byl velmi dobrý. Zborovice však byly přesto fotbalovější. Rychleji, přesněji kombinovaly, a byly sebevědomější. Během utkání si vypracovaly spoustu brankových příležitostí. Několikrát nás zachránila branková konstrukce a nebo svými skvělými zákroky vynikající Martin Rotrekl. Naše hráče zase naopak zdobila urputná bojovnost a odhodlání svým výkonem konečně prolomit smůlu, kterou jsme měli v několika minulých zápasech. V úvodu druhého poločasu jsme se po brankách Šálka a Daňka dostali do dvoubrankového vedení. Daněk navíc neproměnil další obrovskou šanci a místo ještě výraznějšího vedení přišel trest. Agilní soupeř nás dostal pod souvislý tlak, kterému naše těžce zkoušená defenziva nedokázala po dvou chybách odolat. Zborovice během několika minut vyrovnaly a věřily v obrat. Ten však jako správný kapitán odmítl Šálek. V 85. minutě vybojoval míč na hraně pokutového území a svým proměněným samostatným únikem definitivně rozhodl zajímavý a napínavý duel.“

Kroměříž brala se Spartou B cenný bod, hosty vedl z lavičky asistent Motal

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „V průběhu první půle se nám podařilo nastřelit několikrát břevno a jednou tyč. Ve 47. minutě jsme po standardní situaci inkasovali branku a v 58. minutě se domácí útočník řítil sám na našeho brankáře a bohužel zvýšil vedení na 2:0. Nutno říct, že do této doby byl náš herní projev katastrofální. V 72. druhé minutě dokázal snížit Martin Šprňa a hned vzápětí srovnal skóre Frýdl. Bohužel po chybě v 85. minutě vrátil vedení domácím Šálek a stanovil tak konečný výsledek zápasu. Tento zápas se mi nehodnotí lehce, protože musím říct, že domácí nebyli určitě lepším týmem, ale do zápasu dali více srdíčko a díky tomu vyhráli. Naše hráče musím hodnotit negativně, protože takto špatný výkon jsme nepodali po celou podzimní část sezony.“

Branky: 47. M. Šálek, 58. Daněk, 85. J. Šálek – 72. Šprňa, 75. Frýdl, Diváci: 44. Rozhodčí: Přikryl. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Horák, Konečný, Bureš, J. Šálek (90. Hajdík), Štauber (72. Máša), Trlica, Karamon, Daněk (80. Valoušek), Miklík. Zborovice B: Kocourek – Bukový, J. Štěpánek, Plesník (60. Martin Šprňa), Prachař, Vaňák, Uhrinovský, M. Štěpánek, Marek Šprňa (80. Sochora), Krejčíř (46. M. Dočkal), Frýdl.

PRAVČICE – HULÍN 3:1 (2:1)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „První půle pro nás nezačala vůbec dobře, jelikož po první situaci a chybě brankáře se stoperem jsme Hulínu darovali jednoduchý gól. Jednoduchou hrou jsme si dokázali vytvořit slibné brankové příležitosti a do poločasu dvě z nich proměnit. Hulín druhou půli začal více kombinovat a měl více držení míče, ale nedokázal to přetavit ve vstřelenou branku. My jsme ještě dokázali navýšit skóre zápasu na konečných 3:1. Chtěl bych kluky pochválit za týmový výkon, který nám poslední zápasy přináší další body do tabulky.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Začali jsme dobře a po chybě domácí obrany, jsme otevřeli skóre. Z úvodního tlaku jsme potom vytěžili už jen nastřelené břevno. Domácí se otřepali, svou bojovností vyrovnali hru a záhy i z přísně nařízené penalty i skóre. Když se po další standartní situaci dostali domácí do vedení, hráči znervózněli a na malém hřišti se nedokázali vůbec prosadit. Vyrovnané utkání dokázali domácí v závěru rozhodnout třetí brankou a zaslouženě zvítězit. Nám nezbývá než s velmi omlazeným družstvem trpělivě pracovat.“

Branky: 23. Novák, 36. Janováč, 64. Lukeš – 2. Pastrnek. Diváci: 120. Rozhodčí: Brtníček. Pravčice: Bucha – Novák, Jetelina, Tobolík, O. Timan, Zapletalík, Miklík (77. Bucha), Kocman (85. J. Zapletal), Petřík (77. Želizňák), Lukeš (85. Karamon), Janováč (81. Timan). Hulín: Hlobil – Horák (73. Drál), Barták, Vaculík, Pospíšilík, Pleva, Pastrnek, Sedláček, Bureš (91. Ondrejec), Zaoral, Karamon (46. Němec).

RYMICE – LUBNÁ 3:1 (1:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „I když jsme nebyli celý zápas zrovna dominantní na míči, soupeři jsme nedovolovali být nebezpečným. Skóre otevřel ve 35. minutě Ševčík, který skvěle dohrál situaci po rohovém kopu. Ve druhém poločase začali být hosté více nebezpeční, my jsme naopak trochu ustoupili, což se nám mohlo vymstít. V 65. minutě tak přišel trest, kdy se po chybě v obraně po vysokém míči dostal k balónu Horák a na hranici šestnáctky už nešel chytit a propálil brankáře Dubického. Vyrovnávací gól nás ale probral a znovu jsme přebrali iniciativu což se nám vyplatilo, jelikož po faulu ve vápně Čada z penalty vrátil vedení na naši stranu. V 80. minutě se dostal ve vápně k míči Paták a ukončil tak veškeré spekulace o vítězi utkání. Velmi těžký zápas proti velice silnému soupeři jsme zvládli velmi dobře a hráče je potřeba pochválit, jelikož celý zápas zvládli skvěle a vítězství a radost z výhry si plně zaslouží.“

Branky: 35. Ševčík, 73. Čada, 80. Paták – 65. Horák. ČK: 85. I. Havlík. Diváci: 199. Rozhodčí: Kopřiva. Rymice: Dubický – Doležel, Bačík (57. J. Ševčík), Petrskovský, Mlčák, Matuška (67. Hejkerlík), D. Ševčík, Paták, Blažek (87. Marek), Měrka, Čada. Lubná: Marák – Komárek, I. Havlík, Rybenský (37. Makový), Kulcsár, Železník, Horák, Chýla, Konečný, R. Havlík, Kašík (87. Bačinský).

POČENICE – SKAŠTICE B 1:5 (1:3)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Ač jsme na domácí půdě pomýšleli na body, již od prvních minut bylo zřejmé, že Skaštice budou nad naše současné síly. Vedení se hosté ujali po individuálním průniku ze strany a svůj náskok brzy navýšili o dvě branky. Ve 41. minutě se nám podařilo zásluhou akce Tesáka a zakončujícího Šustra snížit, ale radost brzy vystřídala hořkost z další inkasované branky. Když Skaštice záhy po poločasové přestávce přidaly čtvrtou trefu, bylo rozhodnuto. Nám dnes ve hře scházelo všechno, na čem bychom rádi stavěli, připomínali jsme leklé ryby. Cesta ke zlepšení je jen jedna a vede přes tvrdou práci v tréninku. Musíme se před zimní pauzou semknout a pokusit se vydolovat ještě nějaké body.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Celý zápas jsme měli víceméně pod kontrolou. Poradili jsme si s důraznou hrou domácích plných osobních soubojů a to byl základní kámen úspěchu. Jakmile jsme dostali míč pod kontrolu, byli jsme fotbalovějším a nebezpečnějším týmem. Vypracovali jsme si několik brankových příležitostí a pět z nich dokázali proměnit. Za zodpovědný a koncentrovaný přístup celého týmu po celý zápas, zaslouží všichni pochvalu.“

Branky: 41. Šustr – 17. Zaoral, 22. Brada, 45. Židlík, 47. Zůvala, 84. Škrabana. Diváci: 67. Rozhodčí: Benedikt. Počenice: Rampas – Novák (4. Niedermertl), Zapletal, Juřena, Večerka (29. Lejsal), Novotný (74. Klech), Šustr (74. Janček), Jiřík, Tesák, Klapil, Vilím. Skaštice B: Trampota – Frýdl, Bubla, Motal, Zaoral (86. L. Vymětal), Brada (75. Škrabana), Zůvala, Beneš, R. Vymětal, Sova, Židlík.

KVASICE B – MORKOVICE B 0:3 (0:3)

Radim Unger, trenér Kvasic B: „Naše hra byla neorganizovaná, netýmová a soupeře jsme díky našim častým chybám pouštěli do šancí, které dokázal proměnit a v rozmezí deseti minut první půle zápas rozhodl. Ve druhém poločase jsme hru zlepšili a byli jsme možná i lepším týmem, ale bohužel se výsledek již neměnil. Musíme nadále pracovat a v následujících třech zápasech se porvat o co nejvíce bodů.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, drželi míč na kopačkách a byla jen otázka času, kdy vstřelíme první branku. Ta přišla po rohovém kopu, kdy Zápařka zakončil hlavou. Druhý gól padl po centru Šipoše a zakončoval Oračko. Třetí přišla po centru Oračky a opět zakončoval Zápařka. Z naší strany byla horší finální šance, mohlo padnout víc branek. Nicméně výhra z venku pěkná a body bereme.“

Branky: 28. a 38. Zápařka, 30. Oračko. Diváci: 99. Rozhodčí: Závojský. Kvasice B: Štěpaník – Reiskup, Ševela, Foltýn, Samohýl, Struška (72. Oblouk), Daněk, Pánek (25. Samohýl), Kochaníček (72. Ambruz), Fišer (5. Koplík), Pospíšil. Morkovice B: Šebestík – Goldman, A. Košárek (87. Kroutilík), O. Košárek, Vymazal, Machálek, Pajgr (65. Ospalík), Šipoš, Oračko, Zápařka, Soldán.