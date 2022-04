První trefa zápasu Loukov nakopla, po úvodních pětačtyřiceti minutách vedl už 5:0. „Gól měl pozitivní efekt, věděli jsme, že to jde. Uklidnilo nás to, začali jsme si více věřit. Díky tomu to pak padalo,“ ohlíží se Dalibor Růžička za úspěšnou polovinou zápasu.

Zkušený borec druhou trefou zvyšoval na 6:0, hosté v rozmezí 57. až 59. minuty snížili na rozdíl čtyř gólů. Domácí ve zbytku zápasu přidali další dvě branky, výhru v 81. minutě hattrickem jistil právě Růžička. „Dříve jsem nastupoval v roli defenzivního záložníka, nebyl jsem tedy žádný střelec. Teď proti Roštění jsem vstřelil první hattrick. Kamarád mi říkal, že pokud jsem dal tři góly v jednom utkání, tak ve fotbale už neexistuje žádná logika,“ přibližuje se smíchem hrdina uplynulého víkendu.

Třígólový večer se útočníkovi Loukova prodražil. Tentokrát se to tolik netýkalo ani tradičního zápisného. „Ztratil jsem batoh s kopačkami. Ale věřím, že někde vyplují a najdou se,“ bere celou záležitostem s humorem.

Dalibor Růžička za Loukov nastupuje od letošního jara. K fotbalu se vrátil po osmi letech. „Když to řeknu upřímně, tak jsem přibral. Něco jsem chtěl shodit, zatím to jsou jen dvě kila, člověk si přeci jen po fotbale dá nějaké pivo,“ rozesměje se. „Teď jsem na 108 kilech, ideálně bych to chtěl dostat na 90,“ vytyčil si jasný cíl Růžička, který zároveň přestal i s kouřením.

„Nejprve jsem se hlavně chtěl hýbat. Jelikož kluci měli podstav, tak jsem to hecl a přes zimu poctivě chodil na tréninky. A nakonec jsem začal i hrát.“

První utkání po delší době si 34letý útočník připsal na konci října, kdy proti Rajnochovicím nastoupil jako střídající, porážce 1:5 ale nezabránil

O čtrnáct dní později už začal v základní sestavě, proti suverénu III. třídy skupiny A Kroměřížska z Komárna ve třetí minutě otevřel skóre, Loukov nakonec padl 1:4.

Ve všech dosavadních zápasech se Dalibor Růžička objevil na hrotu. „Kluci mě tam v podstatě postavili. Oponoval jsem, že by tam měl být někdo, kdo to umí, moc jsem si nevěřil. Ale zatím to jde, mám čtyři góly. Nějak se to sešlo,“ těší zkušeného borce.

Jako někdejší záložník má stále sklon se vracet do hloubi pole. „Je pravda, že mě to pořád táhne k bránění, někdy je složitější se hlídat. Je to jiná pozice, musím si to urovnat. Člověk i tak toho hodně oběhá,“ připouští Růžička.

Návratu do fotbalu nelituje. Tento krok si naopak nadmíru pochvaluje. „Máme zde skvělou partu, poznávám různé osobnosti. Atmosféra je důležitá, i když se prohraje, tak bývá dobrá nálada,“ spatřuje jedno z pozitiv nového angažmá.

Růzička si vyzkoušel také malý fotbal, mimo jiné nastupoval za FC Křtomil, který však ukončil svoji činnost. Na půl roku se vrátil do velkého fotbalu, v té době ho ovšem nenaplňoval. „Rozdíl v obou fotbalech je docela zásadní. U malého fotbalu při hře pět na pět musíte zabrat, dvě minuty jedete na doraz a pak střídáte. Ve velkém fotbale jsem to pak musel trochu změnit a klidnit, jinak bych to pochopitelně nevydržel,“ uzavírá Dalibor Růžička.

Vydrží mu nyní střelecký apetit?