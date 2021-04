„Odehráli jsme spoustu velmi dobrých zápasů, především na domácí půdě, kde jsme díky zcela nové tribuně byli hnáni úplně novou atmosférou," poukazuje Krajcar na nedávné otevření tamního stavostánku.

Jaký zápas na podzim byl pro vás ten nejlepší?

Divácky velmi atraktivní byl domácí duel s Chvalčovem, který jsme porazili 4:2. Ačkoliv se hrálo na docela těžkém terénu, tak oba celky měly spoustu šancí. Vyhráli jsme zaslouženě, zápas ale klidně mohl skončit i opačným výsledkem.

Venku jste naopak třikrát prohráli. Čím to, že se vám v těch duelech nedařilo podle představ?

Neřekl bych, že venku hrajeme špatně, vždyť loňský podzim jsme kvůli výstavbě tribuny všechny zápasy absolvovali na cizí půdě a soutěž jsme vyhráli. Tentokrát jsme v Mrlínku doplatili na neproměňování šancí a v Loukově na vlastní nedisciplinovanost. I přesto jsme tam v devíti dvakrát vyrovnali. Až v závěru nám došly síly.

Disponujete nejlepším útokem ligy, vstřelili jste 36 branek? V čem hledat kouzlo?

Poslední dobou máme skoro v každé sezoně nejvíce nastřílených branek. Zároveň ale také spoustu inkasovaných, což je dáno složením týmu. V záloze nastupují výborní ofenzívní plejeři Třason, Bílek, Regentík, Pola, bránit se jim však zas tak moc nechce. (s úsměvem) Útočná dvojice ve složení zkušeného střelce Michala Vaculíka a rychlého Honzy Havránka patří k nejlepším střelcům v soutěži už několik let.

Vinou epdemiologické situace se naposledy hrálo v říjnu. Jak to osobně vidíte alespoň s dohráním podzimu?

Každý odehraný zápas by byl fajn. Vždyť fotbal hrajeme, protože nás baví. Na jaře to ale bohužel vidím bledě.

Od uplynulého týdne je umožněno trénování po dvou v rozestupu deseti metrů. Maximálně však v šesti skupinkách. Co na tuto skutečnost říkáte?

Tréninková morálka je na Rusavě bohužel bídná, takže nový režim trénování asi pro náš mužský tým žádnou změnu nepřinese.

Počká tedy tým na větší rozvolnění?

Někteří kluci jako Třason, Bílek, Pavelec, Sedlář běhají individuálně. Možná, až bude povolený fotbálek, tak začnou chodit na naši umělku.

Jak to vypadá s kádrem? Máte informace, že zkušenější hráči hodlají vinou dlouhé pauzy ukončit kariéru?

Žádné změny v kádru neplánujeme. Dva kluci, kteří prodělali covid, jsou docela vyřízení, potýkají se s dušností, s výraznou únavou, takže na nějakou fyzickou zátěž teď nemají ani pomyšlení. Samozřejmě je jasný, že to tak nemáme jenom my, kádry na vesnicích jsou úzké. Je to blbá doba.