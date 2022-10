Začalo to sobotním střetnutím "A" Morkovic. Devátý tým krajského přeboru doma zdolal Boršice 2:1, vítězný gól vstřelil právě Oplt. „Byla to taková šťastná branka, padla po chybě hostujícího obránce," vzpomíná na rozhodující okamžik zápasu. „Předtím jsem však nedal snad čtyři šance, které mohly skončit gólem. Naštěstí tam jedna branka padla," oddechl si z plných plic.

Od konce vítězného zápasu prvního týmu neuběhlo ani čtyřiadvacet hodin a Marek Oplt znovu vyčkával na úvodní hvizd fotbalového duelu. Tentokrát se jednalo o zápas „B-týmu“ (okresní přebor), který nastoupil proti Pravčicím. „Domácí zápasy zvládáme docela dobře, hlavně začátky. Je to naše horká půda, věříme si na ní,“ přibližuje tajemství úspěchů.

Kouzlo morkovického pažitu se ukázalo také v nedělním 7. kole. „Na soupeře jsme v prvních deseti patnácti minutách znovu naběhli, hráli jsme pouze na jeho polovině. Do úvodní šance se dostal někdy až ve dvacáté minutě. To jsme však už vedli. Nadále jsme se tlačili dopředu, padaly tam góly. Uklidnili jsme se, hráli dobře,“ popisuje Oplt s úsměvem na rtu.

Domácí po 25 minutách vedli 3:0, hosté těsně po půl hodině hry snížili. Morkovice ale potenciální drama nedopustily, další půli ovládly 6:1. Nakonec zvítězily 9:2.

Hned šest branek vstřelil náš hrdina Marek Oplt. „Vinou červené karty v „A“ jsem tři týdny nemohl hrát. Fotbal mi chyběl, byl jsem o to hladovější. Bohužel to odnesly Pravčice, kde mám několik kamarádů, se kterými jsme se o den dříve hecovali. Měl jsem velkou motivaci,“ nezastírá zkušený borec.

Střelecký účet mohl být ještě větší, morkovický fotbalista už po 61 minutách měl na kontě 5 branek. „Po pěti gólech jsem se už spíše snažil hledat spoluhráče, aby jim tam též něco spadlo. Abych nebyl sobec,“ říká na rovinu. „Hodně šancí navíc ještě zahazuji, proti Pravčicím jsem klidně mohl dát tři další branky!“

Nedělním počinem si vylepšil osobní rekord, naposledy takto v jednom zápase řádil ještě v mládežnických kategoriích. „Od trenéra jsem před zápasem dostal za úkol, abych více hrál na sebe, jsem totiž typ hráče, který vždy radši ještě přihraje,“ přemítá nad důvodem, proč v některých zápasech nebyl tolik produktivní.

Marek Oplt pravidelně nastupuje za „A“ i „B“ Morkovic. V podstatě stále zvládá dva zápasy za víkend. „Dříve jsem nevynechal žádné utkání. Když se teď některé zápasy kryjí nebo nemám čas, tak na venkovní duel nejedu. Na domácí utkání ale chodím pořád,“ snaží se udělat radost domácím fanouškům.

Není tedy žádnou výjimkou, že za čtyřiadvacet hodin absolvuje 180 minut. „Po víkendu jsem pár dnů dolámaný, už jsem si na to ale zvykl. Spíše mě to zocelí. Pokud mě něco bolí, tak to neřeším a rozběhám to. Jdu do toho naplno. V úterý, nejpozději ve středu jsem stejně už zase na tréninku,“ usmívá se 29letý hráč Morkovic.

Fotbalové vytížení mu pochopitelně nedovolí strávit tolik čas doma. A co mu na to vlastně říkají? „Že jsem blázen,“ rozesměje se na závěr hrdina uplynulého víkendu Marek Oplt.