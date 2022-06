Z tabulkového hlediska se střetlo 10. a 12. mužstvo okresního přeboru. Domácí se však s hosty nepárali, zvítězili 7:0. „Soupeře jsme až na pár menších závarů po standardních situacích k ničemu nepustili. Po týmovém výkonu jsme zaslouženě brali všechny tři body,“ pochvaloval si někdejší mládežník Hanácké Slavie Kroměříž.

Výsledek mluví zcela jednoznačně. Po poločase to přitom bylo „pouze“ 2:0. „Hosty jsme především přehráli kombinační hrou a chutí hrát bez míče, navíc nás podržel brankář Šebestík, který zneškodnil minimálně dvě šance,“ vyzdvihl stejně mladého gólmana.

Divizní Skaštice jsou spokojené. Co budou měnit v létě?

Sám Vymazal zahájil utkání mezi náhradníky. Na plac se dostal pětadvacet minut před koncem. I to mu ovšem bohatě stačilo na gólové hody – poprvé udeřil v 65. minutě, během devatenácti minut na hřišti skóroval hned čtyřikrát. „Od června 2019 jsem nehrál, tudiž jsem se po hřišti spíše potuloval a klukům zkoušel pomoci ve středu hřiště. Hodně mi pak pomohla první trefa,“ uznal. „Při třech ze čtyř gólů jsem dostal centr přímo do prostoru, kde jsem se nacházel, takže víc jak půlka gólu jde za kluky. Já to jen uklízel kolem brankáře,“ zůstal nohama na zemi mladý borec.

Po konci utkání se navíc kál – výsledek mohl být jednoznačnější. „Minimálně ještě jeden gól jsem mohl přidat a další nachystat. Zpětně mě to mrzí,“ sypal si popel na hlavu Vymazal, pro kterého to od mladších žáků byly premiérové čtyři trefy v jednom zápase.

Nutno dodat, že k nim hypoteticky mohlo dojít už mnohem dříve. René Vymazal se totiž tři roky neobjevil v soutěžním zápase. „Ten jsem naposledy odehrál ve Vítkovicích za „U19“ Kroměříže," připomněl druhou polovinu června 2019.

Loučení porážkou. Trenér Kolenič v Holešově pokračuje

Proč mu vlastně tak dlouho trvalo, než si připsal premiérový soutěžní start mezi dospělými? „V zimě 2020 jsem se zapojil do přípravy s „A“ Morkovic. Bohužel jsem se zranil. Kvůli operacím kolene jsem nastoupil až nyní,“ vysvětlil Vymazal dlouhou absenci.

Nápad absolvovat soutěžní duel za rezervní mužstvo původně vypadal nereálně, z hecu. Vše se ale proměnilo v realitu. „Přišlo to na chatě u pivka, byli jsme tam právě s kluky z Morkovic. Nadhodili jsme to pouze ze srandy, nakonec to ale vyšlo,“ pousměje se při vzpomínce na návrat do velkého fotbalu. Soudkem piva by měl také splatit zápisné.

Když to vinou zranění nešlo z pozice hráče, tak to René Vymazal zkusil v jiné roli – jako rozhodčí. „Věnuji se tomu druhým rokem, víkendy mám plné pískání,“ nastínil fotbalové vytížení.

Byli jste fandit na akci Kanonýři v Kroměříži? NAJDETE SE?

Kromě sudího se však ještě zaměřil na malý fotbal. „Přes týden hraji v Brně univerzitní ligu, kde se nám s týmem AC Sudety podařilo získat titul,“ poodkryl.

Jak nyní hodlá skloubit velký fotbal, malý fotbal a roli rozhodčího? „O víkendech se chci na trávník vracet především jako rozhodčí. Když budu mít volný den a byla by možnost si jít ještě zahrát, určitě rád přijdu,“ uzavřel čtyřgólový hrdina René Vymazal.