V mládežnické reprezentaci zase potkal Jana Bořila a další známé borce. Zatímco řada jeho vrstevníků to dotáhla až do nejvyšší soutěže, on i kvůli zranění skončil v okresním přeboru Kroměřížska.

Osmadvacetiletý útočník si ale nestěžuje, milovaným sportem se už pouze baví. Je doma, s kamarády hraje po dvou operacích kolene pouze pro radost.

„Člověk rychle zapadne do průměru a teď mám co dělat, abych vůbec stíhal v této soutěži,“ říká útočník Zdounek, který se v 16. kole na demolici kvasické rezervy podílel hned pěti brankami.

Jak hodnotíte víkendový zápas? Byla to taková exhibice, jak napovídá výsledek, nebo vás i soupeř trochu zlobil?

I když výsledek zápasu je jednoznačný, tak se nerodil vůbec lehce. Kvasice byly dokonce v prvních patnácti minutách lepším týmem a zbytek prvního poločasu vyrovnaným soupeřem. Nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Rozdíl byl ovšem v tom, že my jsme své první šance hned využili a naopak soupeře do žádné příležitosti nepustili. Ve druhém poločase po čtvrté brance, se zápas už jen dohrával. Soupeř nám vlastními chybami nabízel další příležitosti, až se skóre zastavilo na sedmi brankách.

Pět gólů jste dal v jednom zápase poprvé, nebo už se vám to někdy podařilo?

Pět gólů jsem určitě někdy v mládeži dal, ale už si žádný zápas nevybavuji. Naposled v minulé sezoně jsem se prosadil čtyřikrát proti Komárnu a Mrlínku. Takže pět gólů v mužích je premiéra.

Mezi střelce patříte od mládí, nebo to byla spíš náhoda?

Vždy když jsem hrával v útoku, tak jsem nějaké góly dával. Nejvydařenější období bylo asi mezi mým čtrnáctým až sedmnáctým rokem, kdy jsem ve své věkové kategorii vždy bojoval o krále střelců republiky.

Letos jste dal zatím jedenáct branek. Kolik gólů chcete nastřílet?

Žádnou metu nemám a ani si ji nedávám. Jsem skromný, stačí, když mám v sezoně gól na zápas. Takže mi nějaké branky stále chybí. (úsměv)

Vyjde vás pět branek draho?

No nějaké ovoce v tekutém stavu do kabiny budu muset donést. K oslavě ale nebyl ještě důvod.

Zdounkám se letos daří. Je postup vaším cílem?

Cílem je vyhrát soutěž a až se tak stane, budeme se bavit o postupu do vyšší soutěže.

Vy jste v mládeži prošel Zlínem. Jak na působení v ligovém týmu vzpomínáte?

Na působení ve Zlíně vzpomínám velmi rád, a to nejen po fotbalové stránce, ale i po stránce životní, kdy jsem už ve třinácti letech bydlel ve Zlíně na internátu, a musím říct, že to byla dobrá škola života, kdy se člověk musí o sebe postarat sám a ne každý to zvládne. Hráčů, se kterými jsem tam hrál, bylo docela hodně. Z těch známějších je to Filip Novák, Kuba Jugas, Tomáš Hájek, Lukáš Železník, v reprezentaci jsem se potkal s Honzou Bořilem a dalšími kluky. Nejvíce si ale považuji toho, že máme se skoro manželkou zdravého a krásného rok a půl starého chlapečka.

Sledujete ševce v lize? Chodíte na Letnou?

Ševce v lize sleduji a stále jim fandím. Pořád tam jsou kluci, se kterými jsem hrával, a tak jim to přeji. Jinak na zápasy nechodím, nezbývá už na to příliš času.

Prošel jste i Slavičínem, Kroměříží nebo Hulínem. Jak na angažmá v těchto klubech vzpomínáte?

Co se týče Kroměříže, tam jsem strávil pouze rok, než jsem odešel do Zlína, i tak si na to velmi dobře pamatuji. Ve Slavičíně jsem strávil půl sezony, v době, kdy to bývala farma Zlína a bylo potřeba ve Slavičíně udržet divizi. Musím ale říct, že tam byla super parta, hlavně když se něco slavilo. (úsměv) Do Hulína jsem odešel, abych měl čas i na studium vysoké školy. Do Hulína jsem se ještě jednou vrátil po vyléčení po první operaci kolene, ale fotbal už mě tam nenaplňoval tak, jak já bych si přál.

Co vás přivedlo do Zdounek?

Jelikož pocházím z malé vesničky Divoky patřící pod obec Zdounky, tak jsem zde začínal, když jsem byl v první třídě základní školy a vydržel až do svých 10 let, než jsem odešel zkusit štěstí do Kroměříže. Do Zdounek jsem se vrátil do mužů,po tom, co už jsem byl po druhé operaci kolene. Nějaké nabídky jsem stále měl, ale já už byl ve Zdounkách spokojený a věděl jsem, že tam jsem doma.

Není pro vás okresní přebor málo?

Myslím si, že není. Člověk rychle zapadne do průměru a teď mám co dělat, abych vůbec stíhal v této soutěži. (smích)

Jak hodnotíte úroveň soutěže?

Úroveň se hodnotí těžko. Jsou v ní tak dva, možná tři týmy, které se snaží hrát fotbal. A ne vždy to právě stačí, je to hodně o bojovnosti. Z toho důvodu tady může každý porazit každého.