„Vzhledem k tomu, že do soutěže se přihlásila Hanácká Slavia Kroměříž „B“ a Spartak Hulín, tak se nikam necpeme. Snažíme se držet krok, jsou o parník někde jinde,“ poukazuje sekretář klubu a hráč v jedné osobě Zdeněk Gryča na velkou kvalitu prvního, respektive druhého týmu III. třídy skupiny B.

Rataje po devíti odehraných zápasech na Kroměříž ztrácí devět bodů, o tři méně na Hulín, který však má stále zápas k dobru. „Postoupit bychom nechtěli ani tak. Víme, že nejde se kam hnout, u mladých nemáme žádnou perspektivu. Pochopitelně by bylo příjemné soutěž vyhrát a skončit na špici, na postup to ale určitě není,“ odmítá účast v okresním přeboru.

Momentálně si tak její hráči můžou užívat kvalitní soupeře – mimo jiné tak jako tomu bylo na konci září, kdy prověřili rezervní tým Kroměříže, proti kterému ve 14. minutě vedli 1:0. Ačkoliv nakonec prohráli 2:4, tak čtvrté mužstvo soutěže dokázalo protivníka výrazně potrápit.

„Vypadalo to, že dosáhneme i na bod. Každý soupeř je samozřejmě hratelný, fyzicky jsou však na tom někde jinde, po této stránce jsme odešli, s 19letými kluky nevydržíte běhat. Co říkal pan Heinz (Karel Heinz), tak jsme pro ně byli nejlepším soupeřem,“ těší Gryču.

Mrzet ho tak zatím může, že odveta na hřišti Kroměříže je v nedohlednu. „Určitě by to pro hráče byl zážitek. Měli jsme však výhodu domácího prostředí, jak se říká, znali jsme každý drn,“ usmívá se.

Zdeněk Gryča celkově po podzimní části i zásluhou šesti výher mohl být spokojený. „Proběhla podle očekávání. Hlavně nám to přineslo uspokojení, hrajeme pro radost. Náš tým je až na pár změn několik let stejný. Věkově jsme z těch starších,“ připomíná velmi zkušené mužstvo.

Přesto se neobává, že by v krátké době měli skončit. „Máme společnou komunikaci přes viber, sociální sítě. Nikdo neříkal, že by házel flintu do žita. Opravdu však máme hráče přes 40 let, věk nezastavíte. Těžko říct, kolik se jich sejde,“ prohodí rukama.

Letošní koronavirem ovlivněná sezona Gryču trápí. „Je to na houby, člověk je nějak nastavený – víte, že každou neděli přijde něco, na co jste zvyklí, s partou kluků si jdete zahrát fotbal. Půl roku se nic neděje, dlouho asi ani dít ještě nebude. Doufám, že se dohraje alespoň poloviční část," věří.