Situace byla před víkendovým duelem jasně rozvržena, Zlobice měly na Bařice náskok sedmi bodů. Pokud by překvapivě padly, rozdíl se mohl stáhnout na pouhé čtyři body. To však rozhodně nechtěly dopustit. Od září navíc nebodovaly, poslední vítězství zapsaly právě proti outsiderovi posledních sezon. „Před zápasem jsme se bavili, že by to už chtělo nějaké body. Určitě jsme šli vyhrát,“ měl jasno Joura společně se svými parťáky.