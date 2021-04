„I když chápu, že se to některým mužstvům, co jsou třeba první nebo druhé nemusí líbit. Třeba Zborovice se hodně posílily, béčko Hanácké Slavie nebude chtít zůstat ve trojce. Tlaky od těchto mančaftů na dohrání mohou být, ale zdravotní hledisko má přednost,“ míní předseda klubu Josef Pospíšil. „Tyto celky bych klidně nechal zahrát si o postup, ale celkově si dohrání sezony moc představit neumím,“ přiznává.

Fotbalisté Lutopecen-Měrůtek naposledy hráli soutěžní zápas 11. října loňského roku. Po výhře v Záhlinicích 3:1 ale nic nedělali. „Abychom se do toho znovu dostali, potřebujeme minimálně tři týdny spolu potrénovat a odehrát alespoň dva nebo tři přáteláky,“ říká.

Podle Pospíšila ale nebude vůbec jednoduché okresní soutěže znovu rozjet. Problémů na vyřešení je totiž víc než dost. Tím zásadním je třeba testování.

„Jelikož se testují chlapi v práci a budou i děti ve školách, nedokážu si představit, že by nás někdo pustil jenom tak do kabiny. Navíc to není zrovna levná záležitost,“ zamýšlí se.

Otazníky ale visí i nad dalšími věcmi. I proto šéf klubu čeká, jak se celá situace posune po velikonočních svátcích, kdy má přijít alespoň částečné rozvolnění.

„Ale v nějaký zásadní obrat k lepšímu nevidím,“ přiznává. „Pořád přemýšlíme, co bude dál, ale moc velký optimista nejsem. Spíš si myslím, že se to rozjede až od nové sezony,“ míní.

Fotbalisté Lutopecen-Měrůtek to nyní s přípravou na restart nijak nehrotí. Vědí, že času mají dost. „Samozřejmě že nás to štve, že nemůžeme skoro nic dělat. Bohužel taková jsou nařízení. Kluci se ale snaží běhat, nějakým způsobem udržovat, ale nic organizovaného,“ tvrdí Pospíšil.

Co má informace, tým by měl pokračovat ve stejném složení. Hlavní je, aby u fotbalu zůstali dorostenci. „Postupně jsme je chtěli zapracovávat do týmu, bohužel ale taky nehrají a mám strach z toho, aby po té dlouhé pauze neztratili chuť, protože v kádru máme dost starších kluků, ale zatím žádné zprávy, že by někdo z nich končil, nemáme. Snad budou všichni pokračovat,“ doufá.

V Lutopecnech kromě mužů a dorostu oficiálně žádné jiné družstvo nemají. „Pracujeme taky s dětmi od šesti do deseti let, ale je jelikož je mezi nimi velký věkový rozdíl, na žádnou soutěž to není,“ posteskl si Pospíšil.