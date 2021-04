„Že si do června kopneme do míče a zdárně dohrajeme sezonu, si ale iluze neděláme,“ říká upřímně předseda oddílu Miroslav Gajdůšek.

I když pětačtyřicetiletý funkcionář se na návrat amatérských fotbalistů na trávníky po dlouhé pauze těší, ohledně dohrání sezony už tak vyhraněný názor nemá.

„Je to strašně těžká otázka. Na jedné straně je to pro všechny motivace. Člověk by chtěl, aby nejlepší postoupili a nejhorší sestoupili. Na druhé straně také z vlastní zkušenosti vím, že některé mančafty třeba mívají horší podzim a na jaře se zničehonic zvednou, takže já jsem spíš proto, aby se sezona stejně jako před rokem anulovala,“ uvedl.

„Ať se dohraje první a druhá liga, zbytek si musí rok počkat. Rozhodovat se podle devíti nebo třinácti zápasů není dobře,“ je přesvědčený.

Vedení FK Komárno – Osíčko žádná velké ambice nemá. V klubu jsou rádi, že vůbec poskládají mančaft dohromady. „Je to náš každoroční problém. Bohužel nemáme mládež, hráči každým rokem stárnou a získávání mladších kluků je čím dál těžší,“ přiznává Gajdůšek.

Tým drží pohromadě hlavně díky fotbalistům ze širšího okolí. „Máme tady kluky od Hranic, ze Všechovic. K tomu pár místních,“ hlásí.

Vyšší soutěž si dříve zahrál David Šindelek, Lukáš Machač nebo Tomáš Hulman, jenž v klubu hostoval právě z divizních Všechovic. „Většina z nich dříve hrávala krajské soutěže. Nyní tam už nemají místo, a jelikož chtějí pravidelně hrát, jdou k nám,“ přidává.

Šéf klubu Gajdůšek se jde také občas proběhnout, zpotit se. S mužstvem si rád zatrénuje, ale zápasy už nehraje. „Nechávám to na mladších a výkonnějších,“ usmívá se.

Parta i kamarádi mu v době pandemie scházejí. „Je to škoda, protože čím déle budeme od sebe, tím více se to rozpadá,“ myslí si. „Přerušení pro žádný z týmů není dobré. Všem chybí pravidelné tréninky, zápasy. Každý si nyní hledá něco jiného, volný čas tráví jinde než na hřišti. Bude těžké se do toho zase dostat,“ ví dobře.

Gajdůšek se obává, že kvůli pandemii koronaviru o některé hráče zřejmě přijde. „Počítám s tím, že hlavně starší kluci nám občas přijdou jenom na výpomoc, ale pravidelně už nastupovat nebudou,“ tuší.

Někteří fotbalisté Komárna – Osíčka se ale i ve složité době snaží nějakým způsobem udržovat. Někteří se jdou ve volných chvílích proběhnout, další si v rámci všech opatření občas někde kopnou do míče. „Ale společný trénink nic nenahradí,“ ví dobře.