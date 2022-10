Jak byste zhodnotil zápas? Po pěti těžkých kolech s mančafty z první poloviny tabulky jsme konečně měli „slabšího soupeře“. Tak jsme k tomu i v hlavách přistoupili, mysleli jsme si, že to půjde samo. Byla tam nechuť, neschopnost si přihrát, zabojovat jeden za druhého. Nikdo nemluvil. Pak dáme gól a vzápětí inkasujeme. O poločase jsme si k tomu něco řekli, bylo to o něco lepší. Do ideálu ale pořád hodně chybělo. (trpký úsměv)

Co se ve druhé půli tedy změnilo?

Především jsme zkraje poločasu dali gól z rohu, dostalo nás to na koně. Třetí branku jsme přidali z penalty, která za mě byla jasná. Od stopera to byl nesmysl – balón už byl za lajnou a on ho skluzem dojel. Hosté se pak ještě rozčilovali.

Podívejte se: Hattrick Číhala pomohl. Martinice zdolaly Hlinsko pod Hostýnem

Na 2:2 jste srovnával právě vy, byl to pro vás už druhý gól v zápase…

Máme to nacvičené z tréninku – kluci to strhávají na přední tyčku, já vyplavu na zadní. Když se tam dostane balón, tak bych to měl zasunout do prázdné branky, jako teď proti Hlinsku. Pro mě to už bylo jednoduché.

Hattrick jste dokonal z penalty. Byla kopnuta dle vašich představ?

Penalta se dá vždy jen špatně kopnout, nekopl jsem ji úplně dobře, gólman vystihl stranu. Vzhledem k tomu, že rezignoval v hlavě, tak míč jen lízl a nedokázal ho vyrazit. Kdyby do toho šel s větším důrazem a zapáleností, tak penaltu v pohodě chytne a já si teď sypu popel hlavu, že jsme třeba remizovali 2:2.

Nepřišlo vám, že soupeř to po třetí brance trochu vzdal?

Jejich postoj nechápu. Měli ještě více než deset minut do konce zápasu, úplně to zabalili, začali si nahrávat vzadu. Nechtěli nám dát gól, že jsou prý fér. Do té doby to byl zcela čistý zápas bez skluzů, soubojů. Konec se zbytečně vyhrotil, je to velká kaňka a škoda.

Odpískaná penalta ale většinou vzbudí pocit křivdy ne?

Většinou to tak je. Musíte ale být soudní, zda byla, nebo nebyla. Kdyby takto zbytečný faul udělal náš stoper, tak jdu za ním a zdrbu ho, něco mu k tomu řeknu. A ne, že se budu hádat s rozhodčím a protihráči, to nemá žádný význam.

Nakonec jste vyhráli 4:2. Proti Hlinsku ale skóre mohlo být vyšší, situace jste občas přehrávali, že?

Zbytečně jsme vymýšleli, nemáme přímočarost do branky. Když se tam už dostaneme, tak děláme zbytečné parádičky, přehazovačky, patičky.

Mluvil jste o nacvičeném signálu z tréninku. Jak to máte v Martinicích s tréninky?

Ze začátku, do třetího zápasu, trénovalo čtrnáct patnáct lidí, což jsem sám ani nechápal. (úsměv) Přišel však postupný útlum, upadá to. Dostali jsme se do fáze, kdy jednou přišlo pět lidí, nedávno jsme trénink dokonce zrušili, došli jen tři kluci. Vůbec tomu nerozumím, je to pouze jeden den na dvě hodiny v týdnu. Buď chci dojít, nebo nechci, na zápasy si každý čas udělá. Chápu směnu v práci nebo když máte rodinu, cestujete, vymluvit se ale na únavu z práce mi nejde ho hlavy.