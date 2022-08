Ponížilův famózní start do sezony: Slavkovu pomohl pěti brankami skolit Počenice

O podobném startu do sezony v okresním přeboru Kroměřížska ani nesnil. Útočník Slavkova pod Hostýnem Radek Ponížil doufal v prvním kole ve výhru nad Počenicemi a že by mohl dát nějaký gól, ale s přestřelkou 7:3, na které se podílel hned pěti brankami, rozhodně nepočítal. „Bylo to i pro mě překvapení,“ přiznává sedmadvacetiletý fotbalista.

Sedmadvacetiletý útočník Slavkova pod Hostýnem Radek Ponížil. | Foto: se svolením Radka Ponížila

Na podobný zápas si bývalý hráč Bystřice pod Hostýnem a Mrlínku moc nevzpomíná. I když patří mezi známé okresní kanonýry, tolik branek v jednom utkání nasázel po hodně dlouhé době. „Možná jsem jich tolik dal ještě v okresním přeboru, než jsme postoupili,“ přemýšlí. Takto povedený duel si ale svářeč, který bydlí se svojí partnerkou a dcerou v Bystřici pod Hostýnem, nevybavuje. Ponížil se při letošní mistrovské premiéře trefil hned pětkrát, nikdo lepší v okrese Kroměříž nebyl. Ve Slavkově se ale venkovní výhra ani útočníkův mimořádný počin nijak zvlášť neslavil. „Po cestě z Počenic jsme si s kluky dali jen pár piv,“ usmívá se. Hosté rozhodli nedělní duel třemi brankami v prvním poločase. Domácí Počenice sice na Ponížilův hattrick zareagovaly krátce po změně stran, když skóre snížily, ale Slavkovští ve druhé půli přidali další čtyři branky a bylo definitivně hotovo. V závěru už jenom přišla kosmetická korekce výsledku. „Bylo těžké předpokládat jak zápas dopadne, přece jen jsme proti Počenicím dlouho nehráli. Do zápasu jsme ale vstoupili aktivně a hned vstřelili branku, což nás uklidnilo a až do konce poločasu jsme měli převahu,“ popisuje. OP: Fotbalisté pálili ostrými, nejvíce Slavkovští a Záhliničtí! „Druhý poločas jsme nezačali tak dobře. Naopak jsme inkasovali, ale naštěstí jsme přidali branky a mohli jsme hrát v klidu, i když domácí snížili dvěma brankami před koncem,“ pokračuje. Na výkonu Počenic – Tetětic se projevil i letní odchod kanonýra Ordoše do Zborovic. Bez bývalého ligového hráče nebyli domácí tak nebezpeční jako v minulé sezoně. „Určitě to bylo znát, že odešel. Ordoš svými zkušenosti a góly přispíval Počenicím k dobrým výsledkům,“ vnímá také Ponížil. Slavkov pod Hostýnem se dobře nastartoval, vyhrávat chce pravidelně. „Samozřejmě chceme hrát o nejvyšší příčky. Uvidíme ovšem, jak se nám bude dařit dál. Příprava byla krátká, jelikož se letos začínalo zase o něco dřív než minulý rok,“ připomíná. Slavkovští v létě odehráli pouze dva pohárové duely. Zatímco v Martinicích jasně zvítězili 7:1, ve Skašticích s tamním béčkem padli 0:5 a okresní pohár pro ně skončil. Jinak tým se v krátké letní pauze téměř nezměnil. „Naštěstí nikdo neodešel a spíš se k nám připojil někdo nový,“ dodává rodák.

