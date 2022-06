Finále Pohár OFS Kroměříž

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B – TJ SOKOL ŽALKOVICE 0:0, 4:3 NA PENALTY

Penaltový rozstřel: Klimek 1:0, Topič nedal, Heinz 2:0, T. Janečka 2:1, Mlčoch nedal, Pospíšil 2:2, Dočkal 3:2, Netopil nedal, Budín nedal, Kojetský 3:3, Petr 4:3, Mrázek nedal. Rozhodčí: Tříska - Mucha, Skyba. Žluté karty: Joura, Budín – Netopil. Diváci: 96. Kroměříž B: Benedikt – Klimek, Petr, Švajda, Kutňák (83. Zlámal), Mlčoch, Heinz, Joura (68. Nohava), Pecina (68. Král), Budín, Dočkal. Trenér: K. Heinz.

Žalkovice: Rotrekl – M. Janečka, T. Janečka, Kojetský, Čevela (69. Otáhal), Říkovský, Mrázek, Němčík (90. Kalousek), Netopil, Topič, Pospíšil. Trenér: Kuba.

„Pro nás to byl velmi těžký zápas. Narazili jsme na kvalitního a dobře připraveného soupeře v čele s kapitánem Tomášem Netopilem. Před Žalkovicemi musíme smeknout, protože v sezoně bylo takových zápasů velmi málo. Hosté ukázali, že mají ducha, kvalitu. Kdyby takto hráli po celou sezonu, nemohou být devátí,“ říká trenér Kroměříže B Karel Heinz.

Jeho mužstvo sice v sezoně zaváhalo pouze jednou, když na podzim v Němčicích hráli 3:3, ale ve finále poháru žádnou kanonádu nespustilo. Nejlepší střelec Dočkal se soužil, herně nezářili ani další borci v sešívaných dresech.

Výsledkem bylo trápení favorita, nervy až do konce. „Pro většinu kluků to bylo něco nového. Role favorita je svazovala, ale toto finále jim může jednou v kariéře pomoct. Třeba si to zpětně promítnou a příště budou ve větší pohodě,“ věří Heinz.

Domácí kouč ale s přibývajícími minutami nervózní nebyl. „Zápasů a akcí mám za sebou tolik, že jsem toto finále až tolik neprožíval,“ tvrdí. „Žalkovicím jsem to i přál, jsou to moji kamarádi. Jinak si ale myslím, že jsme si to zasloužili. Byli jsme herně lepší, akorát jsme nedali ve hře gól,“ mrzí kouč Hanáků.

I když rezerva Kroměříže na vlastním stadionu nijak zvlášť neexcelovala, nakonec navlékla vítězná trika, nasadila kšiltovky a zvedla nad hlavu vytoužený pohár.

Oslavy mohly začít. „Někteří kluci mají v sobotu náročný program. Třeba Dočkal s Mlčochem jedou s áčkem, takže si dají večeři a půjdou domů. Zbytek ale posedí, výhru si užije,“ říká Heinz.

Podle něj je zisk double vizitka práce celého klubu. Stydět se rozhodně nemusejí ani v Žalkovicích, kteří odvedli neskutečný výkon a protivníkovi statečně vzdorovali. Kdyby měli v zakončení více štěstí a sil, klidně mohli i vyhrát.

Takto museli se stovkou diváků sledovat, jak rival z rukou předseda Sportovně-technické komise OFS Kroměříž Aleše Pumprly přebírá nejen trofej pro vítěze přeboru, ale i poháru.

„Docela mě to mrzí. Nečekali jsme, že bychom vydrželi hrát až do konce. Převládá ve mně zklamání, ale na kluky jsem hrdý, že to uběhali, protože se soupeřem nemáme šanci hrát otevřený fotbal. Bylo to super,“ uvedl kapitán poražených Tomáš Netopil, s gólmanem Rotreklem nejlepší hráč v žalkovické sestavě.

Pochvalu ale zaslouží všichni borci Sokola, takhle se na trávníku vyždímali po hodně dlouhé době.

„Pokud se sejdeme kompletní, dokážeme hrát s každým. Kluky znám, umí to odmakat,“ říká trenér Žalkovic Dominik Kuba.

„Ukázali jsme, že jsme tým, který se může rovnat soupeřům z popředí tabulky,“ přidává.

I když jsou Žalkovice v tabulce okresního přeboru až deváté, na stadionu třetiligové Kroměříže předvedli skvělý výkon. Ani ten však na vítězství v poháru nestačil.

„Hodně nás to mrzí. Je škoda, že jsme to nedotáhli až do konce. Soupeři gratulujeme, vyšlo mu to na penalty. Pro nás je i druhé místo krásné,“ prohlásil Kuba.

Hráče na penalty neurčoval. „Kdo si věřil, tak šel,“ poznamenal.

Za hosty selhali Topič s Netopilem a Mrázek, v domácím dresu neskórovali Mlčoch a Budín. „Ne pokaždé to vyjde. Penalta se však dá jenom blbě kopnout,“ dodal žalkovický kouč.