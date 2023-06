ZÁHLINICE – RYMICE 9:1 (5:1)

David Kutňák, hráč Záhlinic: „Festival neproměněných šancí ukončil ve 13. minutě Dutkevič, ke kterému propadl míč v šestnáctce, kde si poradil s obráncem a otevřel gólový účet. Ve 20. minutě Rymice využily řadu našich chyb a srovnali. Minutu poté dorazil odražený míč po centru ze strany do brány Kubík, který v tomto zápase zaznamenal hattrick. Pro poraněné tříslo musel ve 22. minutě odstoupit ze hry náš rezervní brankář Novotný a jako správný kapitán se obětoval ve prospěch týmu Paštěka, který si v brance vedl velmi dobře. Vlastním gólem nám soupeř pomohl ve 32. minutě zvýšit na 3:1. Do poločasu ještě skóroval Mrkvica, který vstřelil za Záhlinice stý gól a již zmiňovaný Kubík. Gólový apetit nás ale po půli zdaleka neopustil, protože nám scházely 4 branky k dosažení mety 100 vstřelených branek za sezónu. To se nám ve druhé půli podařilo a tak nám o to více po zápase na závěrečném sezení chutnalo. Klukům bych chtěl za zápas a celou sezónu poděkovat. Dále patří dík všem, kdo v Záhlinicích fotbal obstarávají a největší kredit patří našemu kapitánovi/trenérovi Paštěkovi, který fotbalem žije, věnuje mu všechen svůj volný čas a bez kterého by fotbal v Záhlinicích vůbec nebyl.“

Marek Oral, ved. mužstva Rymic: „Poslední zápas sezóny jsme pojali i jako rozlučkový pro některé hráče s jejich kariérou. I přes vysoké vítězství domácích jsme si náš poslední zápas nenechali otrávit a snažili jsme si ho především užít. Domácí ukázali obrovskou kvalitu především v útočné fázi a je třeba jim pogratulovat. Chtěl bych ale využít prostor především k tomu abych mohl poděkovat mým hráčům za celou sezónu. Byla to neuvěřitelně náročná sezóna, ale kluci jako vždy ukázali obrovské odhodlání a lásku ke klubu a splnili především hlavní cíl a to byla záchrana. Chceme na této sezóně stavět především do budoucna a tak, už se vlastně všichni těšíme na příští sezónu. Chtěl bych poděkovat i lidem kolem klubu, za jejich ochotu a pracovitost. Nyní se společně poctivě rozloučíme, odpočineme si a začneme pracovat na nové sezóně.“

Branky: 21., 40. a 63. Kubík, 13. Dutkevič, 32. Fuksa (VL), 37. Mrkvica, 68. Zapletal, 72. Dušek, 86. Šustek – 20. Matuška. Diváci: 60. Rozhodčí: Caletka. Záhlinice: Novotný (22. Paštěka) – Šustek, Navrátil, Mrhálek, Kubík, Dušek, Jakvid (57. Zapletal), Csomor (57. Pospěch), Dutkevič, Kutňák (77. Hlavinka), Mrkvica. Rymice: Krejčí – Petrskovský, Doležel (77. Zapletal), Rad. Matuška, Mlčák, Plhal (58. Servus), Janalík (58. Navrátil), Ševčík, M. Matuška (10. Odložilík), Machovský, Fuksa (46. Marek).