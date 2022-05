Trenér Hanáků Petr Sukup byl s výkonem týmu spokojený. „Výsledek odpovídá tomu, co bylo na trávníku. Byli jsme herně jednoznačně lepší. Kluci plnili to, co jsme si před zápasem řekli, to znamená vysoko napadali a využívali křídelní prostory, kde máme rychlostně a silově disponové hráče,“ říká kroměřížský trenér.