MORKOVICE B – POČENICE 5:1 (2:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Vstřelili jsme první branku Pajgrem a následně na soupeře zakládali jeden útok za druhým. Bohužel další branka přišla až po úniku Oplta. Soupeř pak snížil střelou Šustra. Do druhé půle jsme prostřídali a hned přišla branka na 3:1. Pak už to bylo jednoznačné. Z naší strany to byl festival neproměněných šancí, protože 10 vypracovaných brankových příležitostí zůstalo nevyužito. Soupeř bojoval, ale dnes jsme vyhráli my. Dostali jsme se na čtvrté místo, takže spokojenost.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Před skvělou diváckou kulisou, patřil počátek utkání domácím. Brzy se ujali vedení a dostali se na koně. Na druhou branku Morkovic ještě dokázal krásnou křížnou střelou odpovědět Šustr a do druhé půle nás tak udržet na dostřel. Naneštěstí, fotbal je hra chyb a my se jich hlavně ve druhém poločase, dopustili až příliš. Většina z nich z kategorie fatálních a domácí tak pohodlně navýšili svůj náskok. Bez obalu je třeba přiznat, že branky si v podstatě střílíme sami. Gratuluji klukům z Morkovic k výhře a do dalšího průběhu sezóny jim přeji hodně štěstí.“

Branky: 4. Pajgr, 31. Oplt, 53. Holoubek, 57. Maticz, 70. Šipoš – 35. Šustr. Diváci: 213. Rozhodčí: Němec. Morkovice B: Šebestík – Goldman, Juřena, Vymazal, Skácel (46. Holoubek), Oplt, Pajgr, Maticz (63. Holan), Kapounek (70. Vojáček), Šipoš (82. Cetkovský), Zápařka (46. Košárek). Počenice: Šesták – Novák, Zapletal (63. Niedermertl), Lejsal (76. Otevřel), Šustr, Jiřík (63. Zbořil), Tesák, Štolfa, Juřena, Bareš, Hrnčíř.