POČENICE – MORKOVICE B 2:4 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „První půle v našem podání byla prohospodařená. Nefungovala nám přechodová fáze hry a nasazení ani náznakem neodpovídalo významu utkání. Morkovice se ujaly zaslouženého vedení ze standardní situace, kdy hlavičkou skóroval Jablunka, který se stal nejen v tomto momentu pro hosty naprosto klíčovým hráčem. Brzy po přestávce Morkovice odskočily do dvoubrankového trháku. Naději dokázal vykřesat Tesák, který uplatnil instinkt střelce a snížil. Chvíli na to přízemní centr Tesáka uklidil do brány Šustr a srovnal. Potřebovali jsme však bodovat naplno, proto jsme hru otevřeli, jenže hosté dvakrát využili okének v naší obraně. Situace v tabulce je již kritická, pakliže vypadnou ze sestavy stěžejní hráči, jako tomu bylo dnes, nemáme je jak adekvátně nahradit. Naděje však umírá poslední a za celý tým můžu slíbit, že se nevzdáme do poslední minuty sezóny.“

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Do utkání jsme vstoupili dobře, vstřelili jsme branku po centru Šipoše, kdy Jablunka skóroval hlavou. Měli jsme dost příležitostí, abychom náskok zvýšili, což nám do poločasu nevyšlo. Ve druhé půli jsme vstřelili druhou branku, kdy po levé straně utekl Maticz a prostřelil gólmana. To už jsem si myslel, že soupeře zlomíme, ale opak byl pravdou. Počenice ze dvou příležitostí vyrovnaly. Nicméně po dlouhém autu do vápna si míč našel Zápařka a gólem nás posunul do vedení. Potom už soupeř rezignoval a v 94. minutě dal znovu Maticz na 4:2 a bylo vymalováno. Jedinou kaňkou byl otřes mozku jednoho z našich hráčů, pro kterého přijela záchranka a další zranění. Utkání bylo bojovné, ale odvážíme si tři body a jsme spokojení. Vliv na výsledek určitě mělo i vyloučení Zbrořila v 80. minutě. Když byl na hřišti, tak držel obranu a uhrával hlavičky.“

Branky: 57. Tesák, 73. Šustr – 48. a 94. Maticz, 16. Jablunka, 85. Zápařka. ČK: 80. Zbořil. Diváci: 129. Rozhodčí: Benedikt. Počenice: Šesták – Juřena, Lejsal, Tesák, Jiříček (70. Šustr), Niedermertl, Jiřík, Zbořil, Otevřel (89. Molínek), Barnet, Zapletal (79. Klech). Morkovice B: Šebestík – Cetkovský, Holan (46.Ospalík), Vymazal, Skácel, Šincl (64. Marek), Jablunka, Šipoš, Vlček (70. Zagradník), Maticz, Zápařka.