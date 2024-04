Zdroj: Břenek Martin

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Zápas byl od úvodního hvizdu vyrovnaný a plný šancí na obou stranách. Již v prvním poločase padlo šest branek. Do kabin šly oba celky za stavu 3:3. Domácím se podařilo ve 44. minutě vyrovnat. Druhý poločas patřil Kvasicím. Dokázali jsme přidat další dva góly a žádný jsme neinkasovali, čímž jsme si zajistili důležité vítězství. Klíčem k úspěchu byla výrazně zlepšená hra v obraně.“

Branky: 4. Kocman, 9. Janováč, 44. Lukeš – 15., 42., 54. a 68. Zapletal, 5. Hora. Diváci: 70. Rozhodčí: Trampota. Pravčice: Bucha – Tobolík, Zapletalík, Karamon, O. Timan, Miklík, Hrdlička (46. Šenkyřík), Kocman (69. J. Zapletal), Janováč (76. M. Zapletal), Svrček (76. L. Timan), Lukeš (69. Želizňák). Kvasice B: Štěpaník – Daněk (89. Dočkal), Ševela, Šupčík, Bartoník, Pánek (46. Fagulec), Ambruz, Zapletal (72. Fišer), Musil, Kubík, Hora.

ŽALKOVICE – ŽERANOVICE 2:5 (1:3)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Nic nového pod sluncem. V kabině si řekneme jasné instrukce, hlavně neprohrávat a ve 4. minutě je to 0:1. Od té chvíle to byla jako v zápase s Břestem, hra na jednu branku. Naštěstí ve 25. minutě Zámorský vyrovnal. Díky našemu velkému tlaku a díky tomu, že jsme byli stále aktivní na balonu a měli herní převahu jsme šli druhou brankou Zámorského do vedení. Toto vedení před odchodem do kabin pojistil svou první brankou Zakopal. Na začátku druhé půle jsme obdrželi kontaktní branku. Od této chvíle jsme již soupeře naštěstí k ničemu nepustili a přidali dvě branky Šubou a Zakopalem.“

Branky: 4. Mrázek, 52. Strnad – 25., 42. a 88. Zakopal. Diváci: 101. Rozhodčí: Závojský. Žalkovice: Kuba – Říkovský, Kojetský, Mrázek, Otáhal, Pospíšil, Strnad, Netopil, Pala (58. Máčala), Nesrsta (41. Krejčí), Petřík. Žeranovice: Cholasta – Sumec (65. Klimek), Novotný (79. Sklenář), Menšík (46. Cholasta), Zámorský (65. Machálek), Řihák, Hasala, Pospíšil (46. Zimčík), Zakopal, Košina, Šuba.

LUBNÁ – HULÍN 1:1 (1:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Chybělo nám vše, co nás zdobilo v minulých utkáních. Šli jsme celkem rychle do vedení po krásné brance Komárka. Hosté po půlhodině hry zaslouženě vyrovnali. Nutno podotknout, že hosté byli nebezpeční a několikrát nás podržel brankář Blažek. Nakonec jsme obdrželi dvě červené karty a utkání jsme dohrávali v devíti hráčích. Bod musíme brát s pokorou, soupeř podal dobrý výkon, my jsme mu to ale v mnoha věcech usnadnili. Musíme se z tohoto utkání oklepat a navázat na naše předešlé výkony. Jsme rádi, že toto bylo naše poslední utkání na umělé trávě v Kroměříži a už se těšíme na naše domácí prostředí a nové hřiště.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Před utkáním bychom tento výsledek brali, teď jsme zklamaní. Domácí se sice již v 7. minutě krásnou střelou ujali vedení, ale od té chvíle jsme je začali přehrávat. Bohužel z mnoha dobrých příležitostí jsme dokázali jen ve 30. minutě Horákem vyrovnat. Druhý poločas už byl vyrovnanější, ale přesto jsme největší šanci měli my, ale bohužel ji nevyužili. Domácí v závěru přišli o dva vyloučené hráče, na změnu skóre už bylo pozdě.“

Branky: 7. Komárek – 30. Horák. ČK: 83. Scholz, 88. Marák (oba Lubná). Diváci: 134. Rozhodčí: Benedikt. Lubná: Blažek – Komárek, Rybenský, Ančinec, Horák, Chýla (46. Havlík), Makový (71. Bačinský), Dočkal, Kulcsár, Marák, Scholz. Hulín: Hlobil – Pospíšilík, Barták, Zavadil, Jurášek, Pleva, Sedláček, Pastrnek, Kubo (73. Bureš), Horák (89. Hradil), Karamon.

SKAŠTICE B – SLAVKOV P. H. 0:2 (0:2)

Vojtěch Menšík, as, trenéra Skaštic B: „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Kromě úvodních patnácti minut, kdy jsme si vytvořili dvě gólové šance, jsme naráželi na dobře organizovanou obranu, která nám téměř nic nedovolila. Hosté vyráželi do rychlých protiútoků, z kterých dali dva góly. Od vyšší porážky nás ochránil dobře chytající Trampota.“

Branky: 28. Krajcar, 30. Bouchalík. Diváci: 79. Rozhodčí: Mucha. Skaštice B: Trampota – Ježák (46. Kvasnička), Číhal, Bubla, Rosecký (63. Látal), Škrabana (63. Samohyra), Novák, Holomek, Beneš, Zůvala (73. Růžička), Židlík. Slavkov p. H.: P. Dolák – Pavlica, Bureš (47. Gruna), Darebníček, R. Dolák, Krajcar, Bouchalík, Ondrůšek, Čuba (88. Čačala), Mrázek, Kopřiva.

BŘEST – POČENICE 2:1 (2:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Už ve 20. minutě jsme po gólech Karamona a Lišky vedli 2:0. V tu chvíli si v našem mužstvu nikdo připouštěl nějaké problémy. I když jsme si v poločasové přestávce jasně řekli, že v aktivním pohybu a hře musíme pokračovat, tak jsme druhou půli vůbec nezvládli a jen díky štěstí a důležitým zákrokům Valouška jsme uhájili vítězství. Zatímco naši hráči jakoby zůstali v kabině, tak hosté z Počenic nic nezabalili a nakonec sahali po vyrovnání. Po vynikajícím výkonu v první půli přišel herní výpadek ve druhé části, ze kterého se musíme do dalších zápasů poučit, aby se příště neopakoval.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Prohospodařili jsme první poločas. Byl to z naší strany bojácný výkon. Po přestávce jsme změnili rozestavení a zařadili vyšší rychlostní stupeň. Bezprostředně po svém příchodu na hrací plochu se Ordoš chopil taktovky. Nejprve nastřelil hlavou břevno a pár minut na to proměnil pokutový kop a snížil. Vyrovnat se nám i přes drtivý tlak již nepodařilo. Hrajeme až ve chvíli, kdy nám teče do bot, a to je na bodový zisk málo. V celém průběhu zápasu nás skvělými zákroky držel nad vodou gólman Rampas.“

Branky: 17. Karamon, 19. Liška – 69. z pen. Ordoš. Diváci: 151. Rozhodčí: Tříska. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Liška, Bureš (85. Rotrekl), J. Šálek, Štauber (65. Voříšek), Trlica, Karamon, Miklík, Máša (82. Hajdík). Počenice: Rampas – Juřena, Novotný, Jiřík, Štolfa, Tesák (85. Zbořil), Novák, Vilím, Večerka (46. Barnet), Jiříček (65. Ordoš), Niedermertl.

NĚMČICE – RYMICE 4:0 (2:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zápas jsme začali opatrně ze zajištěné obrany a čekali jsme trpělivě na svoje protiútoky. V 19. minutě po krásné kolmé rychlé akci se sám před hostujícím gólmanem prosadil Roubalík a vedli jsme. Ve 34. minutě po centru z levé strany zakončil hlavou k tyči Mršťák na poločasových 2:0. Ve druhém poločase se hosté snažili, ale gólově se neprosadili. Po ztrátě míče hostujícího hráče Darebníček centroval a Motal v 67. minutě zvýšil na 3:0. Tečku utkání zařídil opět Mršťák, který svou krásnou střelou z dálky přehodil hostujícího gólmana a upravil na konečných 4:0.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Oba týmy už před zápasem věděli, jak bude zápas probíhat. My se budeme snažit držet míč a vytvářet si šance na polovině soupeře, Němčice budou spoléhat na brejky a na standardní situace. Přesně tak zápas také probíhal. Bohužel dnes jsme dostali lekci ze zkušenosti. Němčice zamknuté na své polovině si zkušeně počkaly na svou příležitost, kterou proměnily. Domácí proměnili téměř všechny své příležitosti a zaslouženě tak vyhráli. My se musíme z tohoto zápasu co nejvíce poučit a věřím, že tato zkušenost nám pomůže do dalších zápasů.“

Branky: 34. a 69. Mršťák,19. Roubalík, 67. Motal. Diváci: 123. Rozhodčí: Kopřiva. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Mršťák, Batoušek, Darebníček, Roubalík (38. Motal), Vymětal, Kříž (55. Rom. Darebníček), Lejsek, Císař. Rymice: Dubický – Doležel (68. Marek), J. Ševčík (76. Machovský), Bačík, Mlčák, Paták, Matuška (76. Marek), D. Ševčík, Měrka, Blažek, Čada (65. Hejkerlík).