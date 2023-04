Potvrdili roli velkého favorita, na další tři body se ale nadřeli víc, než čekali. Dorostenci Holešova v 11. kole okresního přeboru Kroměřížska porazili společný tým Zdounek a Zborovic 3:1 a upevnil si pozici v čele tabulky. Svěřenci trenéra Rudolfa Navrátila vedou soutěž před druhými Žeranovicemi o šest bodů.

Společný tým Zdounek a Zborovic (bílé dresy) doma prohrál v okresním přeboru dorostu s vedoucím Holešovem B 1:3. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Samozřejmě s umístěním i výsledky v okresním přeboru panuje spokojenost, ale určitě bychom byli radši kdybychom hráli vyrovnanější zápasy. Chceme hlavně do dorostu zapracovávat mladší kluky, co k nám přijdou ze starších žáků. Pro nás priorita a daleko důležitější výkony v krajském přeboru, kde se nám zase tolik nedaří,“ vadí Navrátilovi.

Souboj ve Zdounkách ale jeho tým zvládl. Skóre v páteční dohrávce 11. kole otevřel hostující Winkler, pak ale vyrovnal Větrovec.

Okresní přebor dorostu, dohrávka 11. kola -

TJ ZDOUNKY/ZBOROVICE – SFK ELKO HOLEŠOV B 1:3 (1:2). Branky: 22. Tadeáš Větrovec - 5. Lukáš Winkler, 23. Jakub Kocur, 70. Jiří Štopl. Rozhodčí: Barčuk. Diváci: 50.

„Naštěstí jsme na inkasovanou branku rychle zareagovali a o poločase vedli,“ uvedl Navrátil. Holešovu vrátil vedení Kocur. Ve druhé půli pojistil vedení hostů Štopl.

„Bohužel zápasem jsme se spíše protrápili. I když Zdounky nic velkého neměly, my jsme na posledních dvaceti metrech nebyli v zakončení důrazní ani přesní,“ posteskl si Navrátil.

Domácí tak bojovali až do konce. Po porážce litovali hlavně neproměněné penalty Brázdilem za stavu 1:2. „U nás se situace oproti podzimu, kdy si spousta kluků zvykala na velký fotbal, dost změnila,“ říká trenér společného dorostu Zdounek a Zborovic Ivan Gröpl.

„Po první polovině sezony už si to sedlo a první zápas v Morkovicích naznačil, že i nejlepším týmům budeme na jaře důstojným soupeřem, což se proti vedoucímu Holešovu potvrdilo,“ těší Gröpla.

I přes prohru snaživé svěřence chválil. „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme neproměnili nějaké šance, nedali jsme ani penaltu. Soupeř nás pak za to potrestal, ale my jsme i tak předvedli jeden z našich nejlepších výkonů. Klukům jsem neměl co vytknout,“ říká Gröpl.

Zatímco béčko Holešova vede okresní přebor, společné družstvo Zdounek a Zborovic je předposlední.

„Mým osobním cílem je, aby kluci na hřiště chodili rádi, fotbal je bavil, a aby se pomalu připravovali na mužský fotbal, u kterého by pak dlouho vydrželi,“ dodal Gröpl.

Jeho tým si po páteční porážce zvedl náladu o víkendu, kdy doma zdolal Bězměrov 5:4 na penalty. Zápas jinak skončil 3:3.

Holešov B v neděli vyřídil společný tým Chvalčova a Prusinovic 10:0.