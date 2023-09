/FOTOGALERIE/ Na branky bohaté bylo uplynulé víkendové 7. kolo okresního přeboru OFS Kroměříž, ve kterém se blýskli zejména fotbalisté Němčic, kteří nasázeli Břestu osm branek. Hodně branek viděli i ve Skašticích, přičemž v čele dál zůstává dvojice Lubná a Rymice.

Fotbalisté Němčic (v modrém) v 7. kole okresního přeboru OFS Kroměříž doma vysoko porazili Břest 8:2. | Foto: pro Deník/Věra Smýkalová

SKAŠTICE B - ŽERANOVICE 5:0 (4:0)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Nic jiného mě nenapadá než přísloví - každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Skaštice potřebovaly změnu termínu a my jsme jim vyšli vstříc. Za to se nám Skaštice odměnily tím, že proti nim postavily devět hráčů, kteří jsou uvedeni na soupisce divizního týmu Skaštic. Jaká sláva z výsledku 5:0. Přesto musím hráčům poděkovat za předvedený výkon, především ve druhém poločase, kdy jsme měli možnost výsledek zkorigovat, ale jen díky nedůrazu a smůle se nám to nepodařilo. Minimálně tři tutovky jsme neproměnily, a proto je výsledek pro nás krutý. Ale i takový je bohužel fotbal.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „V netradiční čas, který si kluby navzájem odsouhlasili na páteční odpoledne, bylo k vidění útočně laděné utkání. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli a to rozdílem čtyř branek. Druhý poločas jsme už odehráli trochu lehkovážně s vidinou slušného náskoku z první půlky. Šancí přibylo převážně ze strany hostí, ale žádnou nedokázali přetavit v gól. Naopak nám se v závěru podařilo přidat ještě jeden přesný zásah a tím se částečně sportovně omluvit našim fanouškům za výkon z předešlého kola.“

Branky: 9. Ježák, 24. Zůvala, 30. Vymětal, 33. Štěpják, 82. Židlík. Diváci: 79. Rozhodčí: Mucha. Skaštice: Trampota – Štěpják (46. Sedlák), Novák, Zůvala (78. Brada), Látal (14. Zavadil, 63. Kvasnička), Ježák, Benedikt, Rosecký (78. Menšík), Vymětal, Židlík, Sova. Žeranovice: Bakalík – D. Klimek, Menšík (66. Sklenář), Řihák, Zakopal (83. Málek), Zimčík, Šuba, P. Hasala, M. Hasala, Machálek (46. Sumec), Hubáček (18. Vaculík).

ZBOROVICE B - RYMICE 2:4 (1:1)

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „Do utkání jsme nastoupili v improvizované sestavě. Chyběla nám takřka polovina hráčů základní sestavy. I tak jsme se dostali v zápase do vedení díky Markovi Štěpánkovi v 15 minutě. Ve 45. Minutě se k odraženému míči po rohovém kopu dostal hostující Měrka a do kabin se šlo za stavu 1:1. Hned ve 47. minutě se Rymice dostaly do vedení po střele Patáka, který svou střelu otřel o nohu našeho obránce a se štěstím zvýšil na 2:1. Utkání bylo vyrovnané a v 76. minutě se srovnalo i skóre zápasu. Na centrovaný míč si ve vápně naskočil Milan Frýdl a hlavičkou mířenou k pravé tyči rozvlnil síť. Bohužel tento výsledek nevydržel dlouho, protože svůj přímý kop v 80. minutě proměnil opět Paták. V závěru utkání jsme se snažili o vyrovnání kdy jsme všechny síly vrhly do útoku a po nepřehledné situaci ve vápně nastřelili tyč. V 93. minutě se řítili prakticky tři hostující hráči na samotného brankáře Kocourka a dokázali svého přečíslení využít a stanovili tak Měrkou konečný výsledek zápasu na 2:4 pro Rymice.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Zápas se pro nás netradičně hrál v poledních hodinách. Zborovice začaly aktivně a po chybě v obraně se dostaly do vedení. S ubíhajícím časem se ale náš tlak zvyšoval a těsně před odchodem do šaten se z odraženého balónu prosadil krásnou střelou Měrka. Po výměně stran jsme pokračovali v tlaku a hned po dvou minutách se tečovaná střela Patáka dostala za záda domácího gólmana. Potom se opět začali dostávat do šancí i domácí. Jedna z nich skončila v naší síti. Naštěstí se nám podařilo opět rychle zareagovat a vstřelit gól na 3:2, poté ještě z rohového kopu zahrozili domácí, ale naší obraně se podařilo nebezpečí zažehnat a ze vzniklého protiútoku zvýšit na konečných 4:2. Jsme rádi, že ačkoliv jsme byli nuceni udělat několik změn v sestavě, celý tým se s tím popasoval a podařilo se nám toto náročné utkání dotáhnout do vítězného konce.“

Branky: 15. M. Štěpánek, 76. Frýdl – 46. a 93. Měrka, 47. a 80. Paták. Diváci: 35. Rozhodčí: Kopřiva. Zborovice B: Kocourek – Prachař, J. Štěpánek, Vaňák, Bukový (46. Jenerál), Uhrinovský, M. Štěpánek, Dočkal, Šprňa (66. Janča), Frýdl, Střelec (76. Kerčák). Rymice: Krejčí – Ševčík, Doležel, Mlčák, Paták, Čada, Blažek (87. Machovský), T. Marek (90. D. Marek), Měrka, Hejkerlík (78. Sklenář), Matuška.

HULÍN - KVASICE B 4:1 (1:0)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Oba dva týmy už musely bodovat a na úrovni utkání se to odrazilo. Nastoupili jsme bez několika hráčů základní sestavy a chvíli trvalo, než naši hráči setřásli nervozitu. Postupně jsme přece jen získávali územní převahu a nakonec jsme šli do zaslouženého vedení, když Navrátil propálil vše, co mu stálo v cestě. Když se nám hned v úvodu druhé půle podařilo Drálem navýšit vedení, bylo prakticky rozhodnuto. Hosté působili odevzdaným dojmem, a když upravil Sedláček na 3:0, utkání se už jen dohrávalo. Výsledek se ještě upravil brankou na každé straně. Získali jsme důležité tři body, a i když to herně nebylo ono, jsme spokojeni.“

Matěk Reiskup, hráč Kvasic B: „Na velkém hřišti v Hulíně jsme se snažili hrát kombinačně a využívat rychlé kraje. Soupeř naopak veškeré útoky vedl velmi jednoduše - dlouhým nákopem na útočníky. Využíval ovšem našich chyb ať už v rozehrávce nebo zbytečně ztracených míčů při soubojích a ihned po ztrátě zkoušel vysunout útočníky již zmíněnými dlouhými nákopy. V první půli se nám tyto náběhy celkem dařilo zachytávat. Inkasovali jsme ale smolně po rohovém kopu, kdy se po nepředvídatelném odrazu míče nejlépe zorientoval domácí hráč a uklidil míč do sítě. Ve druhé půli jsme ale hned první soupeřův zmíněný náběh nezachytili a pak už se nám těžce zápas dotahoval. Snažili jsme se útočit ve více lidech, což neslo zvýšené riziko v obraně, které opět domácí využili a přidali další branky. My jsme jen korigovali po jednoduché akci.“

Branky: 37. Navrátil, 46. Drál, 71. Sedláček, 82. Horáček – 75. Šupčík. Diváci: 55. Rozhodčí: Kopřiva. Hulín: Hlobil – Ondrejec, Barták, Matula (86. Jurášek), Pospíšilík, Pleva, Pastrnek, Sedláček, Bureš (75. Horáček), Navrátil, Drál (54. Koplík). Kvasice B: Oblouk – Ševela, Šupčík (82. Klesnil), Reiskup, Hora (82. T. Samohýl), Bartoník, M. Samohýl, Pospíšil (76. Koplík), Kochaníček, Ambruz (67. Foltýn), Struška (67. Unger).

ŽALKOVICE - POČENICE 1:1 (1:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Hned od úvodu střetnutí jsme se chopili iniciativy. Skvěle nám fungovala mezihra, posuny, přechodová fáze, herní disciplína. Několik slibných útoků jsme však nedotáhli ke kýžené první brance a tak, jak už to ve fotbale bývá, šli do vedení do té doby naprosto nevýrazní domácí. Těsně před pauzou však přetavil svůj ukázkový důraz ve vyrovnávací branku Večerka. Celkově vzato z naší strany patřila první půle k tomu nejlepšímu, co jsme doposud na podzim předvedli. Vysoký standard jsme udrželi zhruba do šedesáté minuty, od té chvíle nám přeci jen začaly ubývat síly a bojující Žalkovice nás zatlačily. Remízový stav jsme drželi zuby nehty. V samotném závěru sudí Benedikt nařídil velmi přísný pokutový kop, se kterým však domácí naložili prachbídně. Bod ze Žalkovic bereme.“

Branky: 31. Petřík – 43. Večerka. Diváci: 60. Rozhodčí: Benedikt. Žalkovice: Krejčí – Kojetský, Pospíšil, H. Netopil, T. Netopil, Strnad, T. Janečka, M. Janečka, Otáhalík (83. Škopík), Říkovský, Petřík. Počenice: Tesák – Bleša (63. Janček), Novák, Zapletal (70. Gazda), Juřena, Niedermertl, Zbořil, Novotný, Lejsal (76. Šustr), Jiřík, Večerka.

PRAVČICE - SLAVKOV P. H. 3:1 (2:0)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Po venkovní výhře na půdě Břestu jsme chtěli předvést dobrý výkon, tak aby tři body zůstaly doma. Prvních třicet minut jsme hráli dobře a dokázali jsme si vytvořit i brankové příležitosti, které jsme proměnili přechodem přes střed obrany dvěma góly. Ve druhém poločase jsme neproměnili první nabídnutou šanci, naopak hosté snížili na 2:1 po naší chybě ve středu hřiště. Na branku hostů jsme dokázali skvěle zareagovat a vstřelili jsme třetí branku a Dominik Svrček tak uzavřel v zápase hattrick.“

Branky: 26., 27. a 60. Svrček – 55. Ponížil. ČK: 89. Kocman. Diváci: 95. Rozhodčí: Mucha. Pravčice: F. Bucha – Novák, Jetelina, Zapletalík, Timan, Lukeš (36. Tobolík), Miklík (81. Želizňák), Kocman, Petřík (73. Zapletal), Janováč, Svrček (73. A. Bucha). Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš (46. Bouchalík), Pavlica, Darebníček, Mrázek (83. Neradil), Ondrůšek (67. Dolák), Žaloudík, Ponížil, Čuba, Urbánek.

NĚMČICE - BŘEST 8:2 (4:0)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Derby se sousedním Břestem jsme začali velmi aktivně a v 16. minutě jsme Křížem šli do vedení. Hned ve 21. minutě přidal Radim Darebníček druhý gól a krásnou střelou zvýšil Vymětal na 3:0. Do poločasu se ještě trefil Roubalík a bylo rozhodnuto. Soupeř rezignoval a vůbec nebyl nebezpečný jak v posledních společných zápasech. Druhý poločas se jen dohrával. Soupeři jsme dovolili dvě branky, ale my jsme vstřelili čtyři a tak se skorem 8:2 jsme v utkání zaslouženě zvítězili.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Výsledek i průběh zápasu bohužel přesně korespondují s naším momentálním rozpoložením. Hráči se snaží, bojují, ale obrovské množství individuálních a týmových chyb nás v každém zápase sráží. V Němčicích tomu bohužel nebylo jinak. V úvodu to byl zcela vyrovnaný zápas. Po první inkasované brance jsme však začali kupit jednu chybu za druhou, což tak zkušený a silný soupeř dokáže nemilosrdně trestat. Naše hra se zhroutila a z odhodlaného mužstva z úvodu utkání rázem zbylo jen torzo. Další branky na sebe nenechaly dlouho čekat a po dalších patnácti minutách bylo prakticky rozhodnuto. Sebevědomí, správná rozhodnutí, důraz v předbrankových prostorech, jednoduchost – to je klíč k našemu úspěchu. Všichni věříme, že to v dalších zápasech zvládneme lépe a konečně to zlomíme.“

Branky: 21. a 71. Radim Darebníček, 30. a 58. Roubalík, 16. Kříž, 23. Vymětal, 50. Hamrla, 77. Lejsek – 52. Daněk, 62. Šálek. Diváci: 100. Rozhodčí: Caletka. Němčice: Vajda – Roubalík, Zlámal (46. Hamrla), Kadlec, Batoušek, Sklenář (46. Císař), Radim Darebníček, Vymětal (73. Roman Darebníček), Lejsek, Kříž, Zavadil. Břest: Rotrekl (40. Kouřil) – Hajdík (46. Bureš), M. Šálek, Hudeček, Konečný (82. Lach), J. Šálek, Trlica, Karamon, Daněk, Miklík, Máša (75. Hanák).

MORKOVICE B - LUBNÁ 1:3 (1:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Do vedení se dostali domácí, když využili naši chybu. Poté jsme se snažili hrát koncentrovaně a trpělivě. Věřili jsme, že naše šance přijdou. Do poločasu jsme zvládli vyrovnat Ančincem. Ve druhém poločase jsme zlepšili naši hru a výsledek utkání otočili po brankách bratrů Havlíků. Na složitějším terénu jsme nakonec zaslouženě zvítězili.“

Branky: 15. Šipoš – 34. Ančinec, 60. R. Havlík, 65. I. Havlík. Diváci: 101. Rozhodčí: Tříska. Morkovice B: Šebestík – Rus (77. Košárek), Handl, Goldman (56. Šincl), Skácel, Machálek (46. Hrnčíř), Šipoš (77. Zahradník), Přikryl, Holoubek, Ospalík (56. Rakáš), Zápařka. Lubná: Blažek – Železník, Chýla, Horák, Komárek, Ančinec, Kašík, I. Havlík (58. Marák), Scholz (46. Makový), Kulcsár (46. Konečný), R. Havlík (83. Bačinský).