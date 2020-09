Domácí tým v okresním přeboru Kroměřížska vyřídil soupeře 10:1 a mladý střelec se na debaklu protivníka podílel hned pěti přesnými zásahy. „Mezi muži jsem tolik branek nikdy nedal,“ přiznává odchovanec Uhřičic.

Fanoušek Baníku Ostrava patří mezi střelce od mládí. Za žáky Chropyně nastřílel za půl sezony neuvěřitelných 43 branek. „A pak jsem přestoupil do Kojetína,“ hlásí s úsmevem.

Kluby střídá rád. Ve dvaadvaceti letech jich vyměnil hned několik. „Je pravda, že jsem hrál tam, kde mi to pasovalo. Ale nejvíce se mi to zamlouvá teď v Žalkovicích, kde je super kolektiv a i lidé 'z vedení jsou fajn. Všechno šlape, jak má,“ pochvaluje si.

Do týmu účastníka okresního přeboru zamířil z Chropyně, kde bydlí. Tam se nepohodl s vedením a v klubu se rozloučil. I když do Žalkovic přestoupil už v zimě, na první mistrovský zápas v novém působišti si musel kvůli pandemii koronaviru počkat až do léta.

Vstup do sezony byl celkem povedený. Sokol v prvním kole přestřílel Rymice 6:3. Pak sice prohrál 0:3 ve Zborovicích, ale v neděli doma vypráskal Tučapy. „Nechci snižovat kvalitu soupeře, ale po celé utkání jsme diktovali tempo hry a hráli to, co jsme chtěli. Vytvářeli jsme si šance a branky nám tam napadaly,“ pronesl Podaný.

Z deseti gólů jich sám dal hned pět. „Všechny padly po vypracovaných akcích. Kluci mě posílali do šancí, chodil jsem sám na gólmana. Je to výsledek práce celého týmu,“ říká skromně.

Mimořádný střelecký počin vyjde mladého kanonýra na litr slivovice a dvě stovky do kasy. Po zápase ovšem žádná bujará oslava nebyla.

„Chvilku jsme poseděli a šli domů,“ přiznal. Pořádně juchat chtějí v Žalkovicích až po konci sezony. Tým by rád hrál v popředí tabulky a útočil na první místo. „Máme celkem mladý tým. Snažíme se. Věřím, že by to nemuselo být špatné. Chceme prohánět Zborovice a jiné soupeře. Pokusíme se o postup,“ slibuje.