„Abych byl upřímný, nedívám se na to, jestli je soupeř poslední v tabulce a dostává pravidelně debakl, anebo zda tabulku vede. Vždy se snažím jít do každého zápasu naplno,“ měl Přikryl jasno před začátkem střetnutí.

Že by tak od něj nebo jeho spoluhráčů mohlo přijít jakékoliv podcenění rozhodně nehrozilo. Zvláště při jejich letošní situaci – v osmi předchozích utkáních sezony získali jediný bod za remízu 4:4 se Zlobicemi.

„Soupeře jsme určitě v žádném ohledu nechtěli podcenit. Naše výsledky nejsou od začátku sezony vůbec dobré, spíše naopak. Proto jsme i k tomuto zápasu přistupovali zodpovědně,“ prozradil 21letý borec i za své parťáky.

Utkání nakonec probíhalo v jednoznačné režii hostujícího mančaftu, který už ve druhé minutě otevřel skóre, do poločasu si vypracoval náskok 6:0. Ve druhé půli přidal dalších pět gólů, domácí pouze v závěrečné čtvrt hodině korigovali Jakubem Zlámalem. Hráč se stejným jménem i příjmením shodou okolností poslal Troubky do vedení.

„Herně jsme byli na mnohem vyšší úrovni, tomu odpovídá i výsledek,“ shrnul Přikryl krátce, leč výstižně konečné skóre 11:1.

Za předposlední mužstvo soutěže se trefilo šest hráčů. Mezi nimi vyčníval Patrik Přikryl, kterému se jako jedinému podařilo dostat na hranici tří gólů. Hattrick dovršil za pouhých 19 minut.

„Tým Bařic neměl zrovna nejlepší obranu a to mi umožnilo se více prosadit na hřišti a dostat se lépe do zakončení. Samozřejmě na tom má zásluhu můj tým, který mě dostával do gólových šancí,“ smekl před svými parťáky.

Odešel z Holešova, Zlín mu nevyšel. Zámorský naposledy řádil v dresu Žeranovic

Započteme-li osm letošních zápasů a dva loňské, tak se v soutěžním utkání prosadil po půstu trvajícím přesně deset zápasů.

„Bohužel se nám celkově v této sezoně nedaří. V mnoha zápasech šance na gól byly, ale nepodařilo se mi je proměnit. Samozřejmě mě tyto góly nakoply a věřím, že v nadcházejících utkáních opět skóruju,“ věří Přikryl, že by ho tento duel mohl střelecky vyzdvihnout.

Třígólový zápas se mu vydařil po téměř pěti měsících, v polovině května režíroval vítězství svého mančaftu proti Zahnašovicím v poměru 5:2. Ten proti Bařicím se mu prodražil.

„Zápisné mělo být 100 korun, kapitán ale rozhodl, že to mám za 500,“ přiblížil a hned vysvětlil. „S kapitánem jsem nejlepší kamarád. Zároveň to byl první hattrick našeho týmu v sezoně, takže tuto částku rád přispěju do pokladny.“

Za Troubky nastupuje od léta 2021, v klubu je tedy třetí sezonu.

„Do té doby jsem hrál za Litenčice, ale z důvodu lepšího kolektivu, jsem se rozhodl přestoupit právě do Troubek,“ ozřejmil svůj odchod.

Votava dal hattrick, soupeře pak „šetřil“. Bratry má ve vyšších soutěžích

Mladý fotbalista nastupoval také v mládeži Morkovic. Na dospělý fotbal v tamním oddílu se však nedostal.

„Kdybych neměl ve fotbale dlouhou pauzu, tak si myslím, že by tam ta možnost asi byla. V té době mě však přestal bavit a měl jsem jiné zájmy, které pro mě byly důležitější,“ řekl upřímně.

Dovede si představit, že by se ještě vrátil do vyšších pater?

„Momentálně na vyšší úroveň nepomýšlím, ale kdyby přišla hodně zajímavá nabídka, možná bych váhal,“ uzavřel třígólový hrdina proti Bařicím Patrik Přikryl.