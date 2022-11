Nestranní fanoušci se museli bavit – devět gólů, drama do posledních vteřin. Po posledním hvizdu se nakonec mohli usmívat hosté. „Soupeře jsme ale vlastními chybami zbytečně dostali do hry,“ sype si popel na hlavu 33letý borec.

Troubky se vedení ujaly už v úvodní minutě, po deset minutách sami premiérově inkasovali. V sobotním střetnutí se tato situace opakovala ještě dvakrát. „Góly jsme jim prakticky darovali, bylo to k vzteku,“ zlobí se Absolon.

Hostující mančaft v 69. a 73. minutě odskočil do vedení 5:3, soupeř snížil šest minut před koncem druhého poločasu. „O výsledek jsme se trochu obávali. Domácí jsme ale už do další šance nepustili,“ oddechl si někdejší hráč Admiry Hulín.

Že Troubky zvítězily a potřetí v sezoně odjely ze hřiště soupeřů se třemi body, můžou děkovat právě Aleši Absolonovi. Ten ve druhé polovině úvodního poločasu zařídil hostům jednobrankový náskok, zároveň se postaral o čtvrtou a pátou trefu svého mančaftu. Vstřelil tak i vítězný gól. „Zápas mi bohužel vyšel jen gólově, kazil jsem jednoduché přihrávky,“ kaje se autor víkendového hattricku.

Zkušený borec se v probíhající sezoně III. třídy celkově prosadil pětkrát, v předchozích případech skóroval při výhře na půdě Ludslavic 2:1 a o týden dříve proti posledním Bařicím 9:0.

Tentokrát bude jeho gólový příspěvek zajisté dražší. „Určitě mě to bude stát nějakou lahvinku a peníze. Co to ale přesně bude, to ještě nyní netuším,“ nechá se překvapit Absolon, který vstřelil vůbec premiérový hattrick mezi dospělými. Naposledy se tak stalo ještě v posledním roce dorostu, tedy před patnácti lety.

Utkání pro něj nebylo specifické jen díky parádnímu střeleckému představení, rovněž si navlékl také kapitánskou pásku, s čímž už měl zkušenosti v Admiře Hulín. „Chybělo nám hodně kluků ze základní sestavy. Jelikož jsem byl nejstarší, tak jsem si ji vzal,“ vzpomíná s humorem na víkendové chvíle.

Jak už jsme předeslali, změna kapitána nebyla v tomto týmu ničím výjimečným. Troubky ve třinácti podzimních kláních na hřiště vedlo pět různých mužů. „Zápas co zápas jsme hráli skoro v jiné sestavě, pokaždé někdo chyběl. S páskou tak teď přišla řada na mě,“ vysvětluje strasti kroměřížského mančaftu.

Troubky i díky sobotní výhře zakončily podzimní část na devátém místě. K tomu jim pomohlo šestnáct bodů a skóre 31:40. „S umístěním bohužel spokojený nejsem,“ přiznává Absolon. „Některé zápasy jsme nezvládli dle mých představ. A to takticky. Mělo na to vliv i zdraví všech hráčů v kabině, bylo dost zraněných, někteří kluci navíc chodí na směny. Základní jedenáctku jsme vždy lepili. Snad se všichni na jaro uzdraví a budeme se pohybovat v horní polovině tabulky, kam patříme,“ uzavírá Aleš Absolon, který se svými parťáky ztrácí na první Rataje šestnáct bodů.