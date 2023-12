/FOTOGALERIE/ Premiérový ročník Paseky Winter Cup 2023 ve fotbale mladších žáků jasně ovládl tým pořádajícího zlínského klubu. Během čtyř víkendů šest výběrů dvoukolovým systémem každý s každým změřilo síly na pasecké umělé trávě, kde také o víkendu celý turnaj vyvrcholil. Z druhého místa se radovaly TJ Zdounky a bronzu FK Luhačovice. Další v pořadí skončily SK Jaroslavice, SK Louky a FA Zlechov.

„Každý tým odehrál celkem 10 zápasů a bylo se určitě na co dívat. Všichni hráči se snažili předvést své dovednosti i ukázkovou bojovnost, fanoušci tak měli možnost vidět hodně gólů - 165. Nebyla nouze o pohledné fotbalové akce a řadu vyrovnaných utkání, napínavých až do posledních minut. Poslední zápasy se sice odehrály už v hodně náročných zimních podmínkách na zasněženém hřišti, ale ani to neubralo na celkové kvalitní úrovni akce,“ zhodnotili za pořadatele celou akci Martinové Dědek a Novák.

Dále byly předány individuální ceny pro nejlepšího hráče (Jan Bartoníček z FK Luhačovice), nejlepšího střelce (Lukáš Mrhálek z TJ Zdounky, celkem 10 gólů) a nejlepšího brankáře (Martin Divoký z SK Louky). „Vyhlášení výsledků a předávání diplomů a pohárů pro nejlepší se zhostili hráči ligového týmu FC Zlín David Tkáč, Standa Dostál a Tom Slončík a vedoucí týmu Aleš Hellebrand,“ dodali Dědek s Novákem.

Videa ze zápasů prvního týmu Pasek:

