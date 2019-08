TUČAPY - SKAŠTICE B 1:0 PP

Zdeněk Chytil, předseda Tučap: „Začátek utkání přinesl spíše vzájemné oťukávání. Až po čtvrthodině jsme se začali dostávat do brankových příležitostí, ale bohužel jsme žádnou neproměnili. Jak my tak i hosté své příležitosti nevyužili a tak o bodu navíc rozhodla jedna chycená penalta domácího brankáře.“

Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 100. Tučapy: Crhák – P. Sedlařík (75. Bryol), Sedláček, T. Sedlařík, Snopek, Bačík, Krajcar (88. Gába), Kosek, Šimík, Novák (80. Olša), Pumprla. Skaštice B: Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Židlík, Ježák, Pitron, Kvasnička (76. Jan Hyánek), Icela, Brada (86. Jakub Hyánek), Rosecký.

STŘÍLKY - BŘEST 2:1 (1:1)

Miroslav Robotka, as. trenéra Střílek: „V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem a vytvořili jsme si řadu gólových příležitostí. Jednu z nich ve 23. minutě využil hlavou Sádlík. Hostům se ale vzápětí, po rychlém proti útoku podařilo srovnat na 1:1. Vstup do druhého poločasu měli lepší hosté a vytvořili si územní převaha bez gólového efektu. V 77. minutě Holub běžel sám na brankáře hostí, ten ho fauloval, a nařízenou penaltu Hubr s přehledem proměnil.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Zasloužené vítězství domácích. I když byl stav dlouho výsledkově vyrovnaný, tak velké šance během duelu počítali pouze hráči Střílek. Ti si hned několikrát vylámali zuby na našem brankáři Daliborovi Valouškovi, který dnes předvedl vynikající výkon a svými zákroky dlouho držel naše šance na bodový zisk. Rozhodnutí přinesla až 77. minuta a proměněná penalta po faulu, kterému předcházela naše další zcela zbytečná chyba v obraně. Výkony našeho mužstva na začátku sezony nejsou nejlepší. Hra je nevýrazná, bez kvalitní souhry a se spoustou chyb.“

Branky: 23. P. Posolda, 77. (pen.) Hubr – 25. Niščak. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 150.

Střílky: Rotter – Sádlík (82. M. Nezdařil), Hanák, Vybíral, Elzner (58. Jančík), Kryštof (70. Budík), T. Posolda, P. Posolda, K. Nezdařil, Hubr, Holub (91. Vašák). Břest: Valoušek – M. Šálek (80. Trlica), Koudelníček, Urban, Konečný, Jan Látal, Miklík (89. Josef Látal), J. Šálek (60. Karamon), Štauber (46. Hanák), Daněk, Niščak.

KOMÁRNO - KOSTELEC U HOL. 4:1 (2:0)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „V úvodu zápasu se do zakončení dostali dvakrát hosté, ovšem své příležitosti neproměnili. Potom jsme převzali iniciativu na své kopačky a byli jsme lepším týmem a přicházely šance. Po čtvrthodině hry jsme se dostali do vedení, když roh Majkuse zazvonil o tyč a z blízkosti míč do branky dopravil netypickým způsobem Tvarůžka. Potom jsme měli ještě několik slibných příležitostí, ovšem hostující obrana naše pokusy dobře blokovala. Nestačili až na průnik Majkuse, který dostal ideálně míč za obránce a ten mířil mezi tři tyče podruhé. Soupeř po našich hrubých individuálních chybách brzy snížil Odložilíkem. Naštěstí jsme se dokázali brzy zkoncentrovat a po střele k pravé tyči jsme znovu získali dvoubrankové vedení. Čtvrtá branka byla krásná. Hráči si z obrany soupeře udělali dobrý den a na konci pohledné akce byl Lukáš.“

Tomáš Marek, předseda Kostelce u Hol.: „V prvních dvaceti minutách jsme hráli dobře a soupeře do ničeho nepustili. Měli jsme i šance, ale postupem času nás domácí začali přehrávat. Druhá inkasovaná branka z rohu nás rozhodila. Podařilo se nám snížit na rozdíl jedné branky, ale pak jsme ještě dvakrát inkasovali a bylo po šancích.“

Branky: 14. Tvarůžka, 44. Majkus, 51. Kopečný, 65. Lukáš – 47. Odložilík. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 130. Komárno: J. Šindelek st. – M. Žejdlík, Hajda (86. Fojtík), Kunz, Majkus, Klas, Tvarůžka (82. J. Šindelek ml.), Lukáš (75. Kušík), Pešout (72. Surovec), Machač, Kopečný (67. Hošťálek). Kostelec u Hol.: D. Marek – T. Marek, Ragoš, Šimčík, Zmeškal, Přikryl, Čuzy (62. Navrátil), Hradil, Odložilík (89. Skládal), Ballnér (46. Dvořák), Kovalda (46. Dolák).

LUBNÁ - ŽALKOVICE 5:1 (2:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Za dnešní zápas zaslouží pochvalu celý tým. Prezentovali jsme se dobrým výkonem. Svůj prostor dostali všichni hráči, které jsem měl k utkání k dispozici. Navázali jsme na dobrou ofenzivní práci týmu z minulého zápasu. K vidění byly branky po pěkných akcích z křídelních prostor, ale také po střelách ze střední vzdálenosti. Soupeři jsme toho kromě výstavního gólu moc nedovolili.“

Branky: 10. Horák, 28. Rybenský, 62. Ančinec, 64. Chýla, 90. Dubina – 51. Pospíšil. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 75. Lubná: Simerský – I. Havlík (46. Scholz), R. Havlík, Rybenský (69. Dubina), Kulcsár (46. Kašík), Kocián (46. Pospíšil), Ančinec (73. Mynář), Železník, Horák, Drápal, Chýla. Žalkovice: Krejčí – Janečka, Kojetský, Čevela, Topič, Otáhalík (88. Škopík), Pospíšil, Strnad, Mrázek, Vodica (86. Zapletalík), Sedlář (20. Navrátil).

LUTOPECNY - KVASICE B 3:1 (1:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Výsledek vypadá, že to bylo jednoduché utkání, ale byl to těžký zápas. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ale šance jsme kromě jedné neproměňovali. Na začátku druhého poločasu hosté vyrovnali a minimálně dvacet minut měli více ze hry. Poté, co jsme proměnili pokutový kop, jsme se uklidnili a hráli svou hru a čekali

na brejky. Po jednom vydařeném jsme vsítili rozhodující branku, po které už hosté byli nervózní. Více diskutovali s rozhodčím a my celkem v klidu dovedli zápas do vítězného konce. Za bojovnost jsme si výhru zasloužili. Jednoho hráče musím vyzdvihnout a tím je náš mladý brankář Večerka, který již druhý zápas po sobě předvádí výborné výkony a několikrát nás svými zákroky podržel.“

Branky: 27. a 85. Daněk, 75. (pen.) Bartušek – 47. Dvořák. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 80. Lutopecny: Večerka – Knapík (46. Hanzlík), Dostálík (86. Pospíšil), Šilhár, Novák, Bartušek, Daněk (84. L. Přecechtílek), Císař, Uhrinovský, Šimurda, A. Přecechtílek. Kvasice B: Vymazal – Benda (46. Pánek), Droběna, Běťák, Hrabal, Fagulec, Dočkal, Reiskup, Dvořák (67. Pospíšil), Daněk, Pospíšil.

POČENICE - ZÁHLINICE 3:1 (2:0)

Stanislav Juřena, as. trenéra Počenic: „Základ výhry tvořili především znamenitě fungující osa týmu a celkově kompaktní výkon. První zahrozili hosté v 19. minutě nastřeleným břevnem. Skóre se však měnilo na druhé straně. Ve 35. minutě si výborně hrající Batík počínal efektně i efektivně a jeho technický volej zapadl přesně k tyči. Před poločasovým hvizdem ještě vytáhl parádní zákrok Tesák a zřejmě klíčový moment zápasu nastal v 45. minutě, když za obrannou linii Záhlinic zaběhnuvší Batík, křižným pasem vybídl ke skórování Súkupa, který navýšil vedení. Ve druhé půli si kluci s vědomím náskoku počínali uvolněněji, zpřesnili přihrávky, míč dali na zem, přičemž drtivou většinu útočných akcí režíroval kreativní Štolfa. V 58. minutě rozhodčí citlivě ponechal výhodu a faulovaný Súkup ač tísněn, stačil prostrčit míč na nabíhajícího M. Pajgra a ten zakončením podél brankáře vsítil třetí branku. V 60. minutě uspěl při souboji jeden na jednoho s hostujícím útočníkem spolehlivý Tesák. Fotbalovou lahůdku na straně Záhlinic přinesla 81. minuta, kdy svou výstavní střelou trefil šibenici Ledina a tím i stanovil konečný výsledek na 3:1.“

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Zápas se mně hodnotí těžko, protože výsledek neodpovídá dění na hřišti. Bohužel tak to někdy bývá. V první půli jsme byli třicet minut lepším celkem, a přesto jsme ji prohráli 0:2. Vytvořili jsme si tři gólové šance, ale bohužel míč v síti neskončil ani po krásné střele Lediny, když se míč od břevna odrazil na brankovou čáru. Naopak domácím jsme darovali dva góly po našich chybách. Ve druhém poločase se nám nedařila kombinace. Přesto měl Motal na kopačce gól, ale v rozhodujícím okamžiku selhal. Domácí měli rychlý přechod do útoku, který dělal naší obraně velké problémy. Po jednom z nich vstřelili domácí třetí branku. Střídající Drexler mohl skore korigovat, ale domácí brankář šanci zneškodnil. Dobře hrající Ledina už jen upravil na 3:1. Nebyli jsme horším týmem, ale naše koncovka je žalostná.“

Branky: 34. Batík, 44. Súkup, 58. Pajgr – 81. Ledina. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 180. Počenice: Tesák – Novotný, Súkup (67. Jánský), L. Niedermertl (85. A. Barnet), Kunčar, Z. Niedermertl (67. Bareš), Pajgr, Klapil, M. Barnet (63. Zbořil), Štolfa (78. Hrušák), Batík. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Ledina, Matesko (76. Drexler), Rygál, Gallas, Jakvid, Raška, Mrkvica, Motal, Malát.

ZBOROVICE – NĚMČICE 2:6 (1:2)

Domácí se v rozehraném ročníku trápí. Proti favoritu šli sice rychle do vedení zásluhou Šprni, ale hosté si rozhodující úder nechali na přelom poločasů, kdy nejprve dvěma slepenými góly před přestávkou výsledek otočili, aby hned po obrátce zařídil vítěznou trefu Kříž.

Branky: 19. Martin Šprňa, 55. Havránek – 48. a 79. Kříž, 41. Radim Darebníček, 42. Olša, 58. Pospíšilík, 66. Kadlec. Rozhodčí: Černovský. Diváci: 250. Zborovice: Kocourek – Novák, Poledňák, M. Štěpánek (46. Havránek), Kojetský (46. Šumbera), J. Štěpánek, Gröpl, Martin Šprňa (88. Buksa), Marek Šprňa (82. Gremlica), Mozga (76. Vlha), Doleček. Němčice: Láník – Mádr, Lejsek, Kříž (84. Holiš), Pospíšilík (80. Štěpánek), Vymětal (70. Batoušek), Radim Darebníček, Olša, Kadlec, Zlámal, Holý.

1. Střílky 3 3 0 0 0 12:5 9

2. Němčice 3 2 1 0 0 14:7 8

3. Tučapy 3 2 1 0 0 6:3 8

4. Lubná 3 2 0 0 1 13:5 6

5. Lutopecny 3 2 0 0 1 8:5 6

6. Počenice 3 2 0 0 1 7:10 6

7. Skaštice B 3 1 0 2 0 13:7 5

8. Kvasice B 3 1 0 0 2 7:7 3

9. Břest 3 1 0 0 2 5:6 3

10. Komárno 3 1 0 0 2 8:12 3

11. Žalkovice 3 1 0 0 2 6:10 3

12. Záhlinice 3 1 0 0 2 5:9 3

13. Kostelec u Hol. 3 0 0 0 3 5:14 0

14. Zborovice 3 0 0 0 3 4:13 0

