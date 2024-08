Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „V Hulíně se hrál za hustého a vytrvalého deště poměrně dobrý fotbal. Těžký terén smazal výkonnostní rozdíly a utkání bylo celý zápas vyrovnané. Němčice v kompletní sestavě potvrzovaly svou kvalitu a byly stále o krok napřed. Naší mladí hráči nezměrnou bojovností dokázali vždy srovnat a už to vypadalo na remízu, když jsme v 89. minutě nešťastně faulovali a byla z toho penalta, kterou Zlámal bezpečně proměnil. Chtěli jsme ještě v nastaveném čase vyrovnat, vrhli všechny síly do útoku, ale Němčice z rychlého brejku Roubalíkem definitivně rozhodly. Za sobotní výkon se však rozhodně stydět nemusíme a příště snad už v kompletní sestavě zkusíme zabodovat.“

Branky: 13. Vyvlečka, 76. Drál, 82. Vaculík – 12. a 89. Zlámal, 39. a 79. Mršťák, 90. Roubalík. Diváci: 98. Rozhodčí: Skyba. Hulín: Čížek (72. Drál) – Zavadil, Navrátil (72. Spáčil), Vaculík, Pospíšilík, Jurášek, Sedláček, Lukeš, Pastrnek, Vyvlečka, Horáček (58. Karamon). Němčice: Vajda – Císař, Rad. Darebníček (65. John), Vymětal (46. Holý), Hamrla (60. Roubalík), Kříž, Kadlec, Batoušek, Zlámal, Mršťák, Šilinger.

POČENICE – BŘEST 6:1 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „S veškerým respektem k týmu Břestu, jsme na domácí půdě nepomýšleli na nic jiného, než na zisk tří bodů. Hosté vzdorovali srdnatě, zvláště pak v první půli, kterou i poměrem 1:0 vyhráli. Nás brzdili nepřesnosti, kostrbatý přechod do útočné fáze a jako již klasicky neproměněné příležitosti. O poločase jsme přeskupili řady a především přesun Kunčara do středu zálohy, pozvedl a zkvalitnil celou naši hru. Skóre zaslouženě srovnal rasantní střelou a svou premiérovou brankou v dresu Počenic Klabal. Po chvilce z pokutového kopu, který vybojoval aktivní Lejsal, vývoj otočil Ordoš. Definitivu přinesly dva přesné zásahy Tesáka. V samotném závěru se rovněž poprvé v mistrovském utkání trefila naše šikovná posila Přikryl a na konečných 6:1 uzavřel skóre Jiřík.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „V prvním poločase šlo vše podle plánu. Snažili jsme se být aktivní, pozorně bránit, sbírat odražené míče a být dominantní ve středu hřiště. I přes přítomnost klíčové osobnosti soupeře Michala Ordoše, kterému jsme takticky věnovali spoustu pozornosti se nám podařilo několik pohledných akcí a kvalitních přímočarých souher. Po jedné z nich jsme se dostali do vedení. Centr Martina Šálka našel v pokutovém území Zdeňka Daňka a ten přesnou hlavičkou otevřel v 10. minutě skóre. Klíčové okamžiky zápasu, přišly v samotném závěru prvního poločasu a v prvních minutách půle druhé. V nastavení poločasu zahrávaly Počenice rohový kop. Přesnou hlavičku domácího hráče obětavým zákrokem vytěsnil fantasticky chytající Pavel Janda mimo tyče. Při zákroku bohužel ošklivě narazil do tyče. Zranil se, a do nemocnice ho musela odvést záchranná služba. Tato událost měla na náš tým negativní vliv. Absolutně jsme nezvládli vstup do druhého poločasu. Myšlenky kluků patřili svému spoluhráči, kterého odvezla sanitka a v ničem už ve svých výkonech a koncentraci nedokázali navázat na poločas první. Domácí mužstvo na nás naopak vletělo ve velkém stylu. Za pět minut zápas otočilo a duel výsledkově zlomilo. V dalším průběhu už jsme nenašli na skvěle hrající domácí tým vhodnou protihru. Naše mužstvo v závěru psychicky i fyzicky odešlo a Počenice se prosadily ještě několikrát. Domácí tým vyhrál zcela zaslouženě.“

Branky: 73. a 75. Tesák, 47. Klabal, 49. Ordoš, 86. Přikryl, 88. Jiřík – 10. Daněk. Diváci: 75. Rozhodčí: Skácel. Počenice: Rampas – Přikryl, Ordoš, Juřena, Kunčar, Lejsal (75. Novák), Večerka (75. Vilím), Novotný (84. Klech), Klabal, Jiřík, Tesák (84. Bleša). Břest: Janda (46. Máša) – Hajdík, M. Šálek, Liška, Janovský (66. Látal), J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Daněk (46. Kouřil), Miklík.

MORKOVICE B – ŽERANOVICE 2:1 (0:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Věděli jsme, že Žeranovice jsou kvalitní tým plný mladých kluků. Podle toho jsme k zápasu přistoupili. Nedařila se nám kombinace, byli jsme nepřesní ve finální fázi a poločas skončil 0:0. Za zmínku stojí dělovka Koláčka, která však pouze orazítkovala břevno. V kabině jsme si řekli, že budeme bránit a spoléhat na brejky. Po centru Soldána se prosadil Zápařka. Potom jsme zase nedotáhli protiútoky do konce a soupeř nás z centru potrestal vyrovnáním. Schylovalo se k remíze, ale přišla nejpěknější akce zápasu. Oplt vyslal Knapa po levé straně. Ten to zatáhl a předložil mi nahrávku, ze které to nešlo nedat, a vyhráli jsme 2:1. Hra nebyla až tak dobrá, ale trpělivě jsme to vybojovali.“

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Zápas se mně nehodnotí vůbec dobře, protože ještě v 92. minutě to byl remízový zápas. O minutu později jsme prohrávali 1:2. V prvním poločase jsme neproměnili několik slibných šancí. Jediná proměněná nebyla uznána pro údajný ofsajd. Ale to nic nemění na tom, že jsme měli naše šance lépe řešit a proměňovat. V prvním poločase jsme měli herní převahu a toho jsme měli využít. Nestalo se. Soupeř svou hru ve druhé půli zlepšil a hra se vyrovnala. Přišly i šance Morkovic, které jednu z nich dokázaly využít a brankou Zápařky šly do vedení 1:0 v 61. minutě. My jsme Zámorským vyrovnali v 78. minutě. Hrálo se opět v úmorném horku a spravedlivějším výsledkem by byla remíza. Ale to je fotbal a proto je tak krásný, i když dnes ne pro nás.“

Branky: 61. Zápařka, 91. Kroutilík – 75. Zámorský. Diváci: 75. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice: Šebestík – Soldán, Vymazal, Jablunka, Koláček, Rosický (76. Kroutilík), Karlík, Knap, Oplt, Goldman (46. Žourek), Zápařka. Žeranovice: T. Cholasta – Š. Cholasta, Hasala (81. Pospíšil), Klimek, Řihák, Zámorský, Košina, Sumec (55. Zimčík), Šuba, Menšík, Zakopal.

ZBOROVICE – SKAŠTICE B 6:2 (1:1)

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „Od začátku utkání jsme měli míč na kopačkách častěji než soupeř a dokázali jsme se dostat do slibných šancí, které jsme bohužel neproměnili. Až ve 24. minutě se dokázal prosadit po rohovém kopu Petr Krejčí a šli jsme do vedení. Ve 34. minutě po nedorozumění při rozehrávce nás bohužel dokázal soupeř přečíslit a vyrovnat stav zápasu. Po přestávce byla hra vyrovnaná s šancemi na obou stranách a při trestném kopu z hranice šestnáctky nás podržel brankář Harásek. V 72. minutě jsme po centru z pravé strany a zakončení Jana Brázdila šli opět do vedení a v 79. minutě nám dodal pomyslný klid krásným průnikem a zakončením Martin Šumbera. Vše nasvědčovalo tomu, že zápas v poklidu dohrajeme až do konce, ale s tím se nechtěli smířit hráči Skaštic a v rozmezí třech minut dokázali utkání srovnat. Nicméně jsme v sobě našli zbytky sil a v 89. minutě jsme šli opět do vedení po rohovém kopu na jehož konci byl Petr Krejčí a míč uklidil do brány. V závěru Skaštice vrhly vše do ofenzívy a na závěrečný rohový kop šel i brankář Vymětal. Rohový kop jsme dokázali odvrátit tak, že se k míči dostal Kojetský a utíkal směrem k prázdné bráně. Soupeř za polovinou hřiště Kojetského srazil k zemi a nastala debata o tom, jestli zákrok byl na červenou kartu. Do debaty se zapojil i brankář Vymětal a snad zapomněl, že má pořád odkrytou bránu, čehož využil Kojetský a z rozehrávky poslal míč do prázdné brány a bylo rozhodnuto. Musím kluky pochválit za bojovný výkon a za to, že si někteří sáhli na pomyslné dno svých sil a makali až dokonce. Poděkování samozřejmě patří i našim skvělým fanouškům, kteří nás po celý zápas podporovali.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Utkání to bylo remízové. Zborovice lépe zvládly závěrečnou gólovou přestřelku a proto berou všechny tři body. Celé utkání se neslo v poklidnějším tempu zapříčiněné teplým počasím. Dostali jsme dva góly z rohových kopů a to je škoda si nepohlídat, ale na druhou stranu výškový a silový rozdíl domácích byl oproti nám velký. Musím kluky pochválit za touhu a bojovnost s výsledkem po celé utkání něco udělat, i když nám dnes nebylo bodově přáno.“

Branky: 24. a 89. Krejčí, 85. a 89. Kojetský, 73. Brázdil, 79. Šumbera – 33. Zůvala, 85. Motal. Diváci: 60. Rozhodčí: Hebnar. Zborovice: Harásek – Novák (66. Klenovský), Štěpánek, Panáček, Šumbera, Prachař (46. Sochora), Krejčí, Štěpánek, Šprňa, Brázdil (81. Vlha), Plesník (66. Kojetský). Skaštice: Vymětal – Pitron, Mareček (52. Žiak), Novák, Bukový (70. Brada), Zůvala, Rosecký (77. Muller), Zaoral, Růžička (70. Motal), Škrabana, Židlík (46. Vojtášek.

SLAVKOV P. H. – PRAVČICE 5:2 (2:2)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Prvních třicet minut jsme byli lepším týmem, navzdory tomu, že domácí drželi více balón na svých kopačkách ale nedokázali si vytvořit žádnou šanci. Oproti tomu nám se dařilo chodit do brejkových situací a jednu z nich v 15. minutě proměnit. Měli jsme ještě další dvě brankové příležitosti ale ty jsme neproměnili. Koncovka poločasu byla divoká. Domácí srovnali, ale dvě minuty na to jsme šli opět do vedení a opět domácí srovnali. Měli jsme ještě gólovou šanci na konci poločasu ale opět jsme ji nevyužili. Druhý poločas byl z naší strany nekoncentrovaný, plný individuálních chyb, což zápas definitivně rozhodlo. Domácím se sluší pogratulovat k zaslouženému vítězství.“

Branky: 60. a 80. Žaloudík, 40. Šrom, 43. Kouřil, 55. Pavlica – 15. Kocman, 42. Zapletal. Diváci: 106. Rozhodčí: Brtníček. Slavkov p. H.: P. Dolák – Kopřiva, Pavlica, Gruna, R. Dolák (84. Symerský), Kouřil, Daďa, Bouchalík (88. Čačala), Žaloudík (84. Batrla), Šrom (77. Láník), Darebníček. Pravčice: Urban – Zapletalík, Rozsypal, Karamon (46. Želizňák), Bucha, Jetelina, Miklík, J. Zapletal, M. Zapletal (61. Smola), Janováč, Kocman.