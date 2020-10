MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „Po třech bodech z posledního utkání jsme nastupovali do utkání s vidinou možného překvapení proti druhému týmu soutěže. Zpočátku to tak také vypadalo a rozhodně jsme nebyli horší, naopak jsme mohli i zvítězit. Před polovinou první části zápasu jsme šli do vedení po penaltě a jednobrankový náskok jsme udrželi do poločasu. V tom druhém jsme do deseti minut inkasovali a jako bychom se soupeře začali bát a přestali hrát svoji hru. Toho hosté využili a dokázali nám dát ještě dvě branky.“

IVAN GRÖPL, ASISTENT TRENÉRA: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, hned z prvního útoku jsme nastřelili tyč a měli i další šance, bohužel bez gólového efektu. To se nám také vymstilo, jelikož se do nebezpečných situací začali dostávat i domácí a po proměněné penaltě se dokonce ujali vedení. Protože i další naše šance zůstaly nevyužity, odcházeli jsme o přestávce do kabin s jednogólovým mankem. Zkraje druhé půle se nám podařilo vyrovnat, což nám dodalo klid. Domácí už jsme téměř k ničemu nepouštěli, naopak jsme sami díky zlepšené přechodové fázi neustále hrozili, a nakonec dvěma brankami strhli vítězství na svou stranu.“

Branky: 22. z pen. Čada – 53. a 88. Hanus, 78. Gröpl. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 50. Rymice: Š. Kováč – Medek, Doležel (81. Kozubík), J. Kaňa (84. Z. Machovský), Petrskovský, A. Kováč, Mlčák, Matuška, Paták, Čada, Plhal (70. R. Machovský). Zborovice: Harásek – Laube (46. Havránek), Magna, Novák, Šumbera, Šprňa (87. Dombi), Kojetský (82. Štěpánek), Gröpl, Hanus, Krejčí, Bejdák (66. Mozga).

NĚMČICE - STŘÍLKY 3:2 (0:1)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Do dnešního zápasu jsme nastupovali oslabeni o pět hráčů, ale přesto jsme už od začátku zápasu byli aktivnější ve hře do útoku. Bohužel žádná šance z naší strany nebyla využita, a tak přišel trest. Zkušený útočník Hubr po odkopu od branky využil zaváhání v naší obraně a vsítil vedoucí gól hostů. Do přestávky se hrálo podle stejného scénáře. My jsme měli převahu, i šance a hosté čekali na své brejky. Branka ale už nepadla. V druhé půli jsme v 52. minutě poslali do hry zraněného Pospíšilíka a ten hned po nástupu na hřiště hlavou po centru z levé strany vyrovnal. Po dvou minutách po rohovém kopu, hlavičkou otočil skóre na 2:1. Hosté se nevzdávali a v 82 minutě opět Hubr srovnal na 2:2. My jsme ale šli za vítězstvím a tentokrát nám ho v 87. minutě vystřelil Marian Mádr po krásné sólové akci. Děkuji klukům za dnešní bojovnost a soupeři za kvalitní a velmi slušný výkon.“

Branky: 52. a 54. Pospíšilík, 87. Mádr – 8. a 83. Hubr. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 49. Němčice: Láník – Kříž, Cejpek, Zlámal, Darebníček, Kadlec, Holý, Mádr, Vymětal, R. Darebníček, T. Darebníček (49. Pospíšilík). Střílky: Maša – Elzner, Hanák, Posolda, Hlaváč, Tomáštík (58. Kryštof), M. Nezdrařil, K. Nezdrařil, Klem, Hubr, Holub.

TUČAPY - ZÁHLINICE 6:1 (2:1)

Domácí měli na těžkém terénu pomalejší rozjezd. Skóre otevřely skóre Záhlinice, ale z vedení se radovali jen čtvrt hodiny. Definitivně se zlomit odpor hostů podařilo Tučapům chvíli po změně stran, kdy během čtvrt hodiny vstřelily čtyři góly.

Branky: 18. a 53. Plachý, 47. a 51. Pumprla, 36. z pen. a 63. Bačík - 3. Mrkvica. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 45. Tučapy: Herník – Sedláček, Vaculík, Bačík, Plachý (77. Jurčík), Karol, Machálek, Bačík, Pumprla (75. Novák), Vedra, Krajcar (80. Bryol). Záhlinice: Vaďura – Bureš, Dvořák, Paštěka, Rygál, Motal, Mingisultanov (58. Dosoudil), Malát, Dobosh, Jakvid, Mrkvica.

LUTOPECNY – KVASICE B 2:4 (0:1)

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Kvůli velkému počtu zraněných, nemocných hráčů, a hlavně stavu hřiště, jsme zvažovali, zda utkání nepřeložit. Vzhledem k tomu, že to také mohl být poslední zápas, se utkání odehrálo. Hosté byli v prvním poločase lepším celkem, my jsme spoléhali na brejky, ale chybělo nám přesné zakončení. Ve 36. minutě po náhodném odkopu se dostali hosté do přečíslení a po následném zmatku před naší brankou, se ujali vedení. Nástup do druhé poloviny se nám povedl. Zpřesnili jsme hru, a zaslouženě v 53.minutě vyrovnali. Škoda, že se nám nepodařilo dotáhnout některé slibné akce. Hosté spoléhali na rychlé protiútoky a v 65. minutě se opět dostali do vedení. Otevřeli jsme obranu, chtěli vyrovnat, ale Kvasice nám zásluhou zkušených hráčů přidaly další dvě branky a my už na zvrat neměli síly ani hráče. V poslední minutě jsme ještě z pokutového kopu snížili. Chci poděkovat všem našim hráčům, že bojovali až do konce a doufám, že pokud ještě nějaký zápas bude, tak se sejdeme v kvalitnějším složení a nějaké body získáme.“

Branky: 53. Chalany, 89. z pen. Císař – 76. a 82. Janoštík, 38. Musil, 62. Šupčík. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 41. Lutopecny: Večerka – Knapík, Šilhár, Novák, Uhrinovský, Hanzlík, Daněk (89. Precechtílek), Císař, Válek, Palich, Chalany (81. Pospíšil). Kvasice B: Skácel – Foltýn, Samohýl (87. Fišer), Hrabal, Šupčík (81. Daněk), Foltýn, Ambruz (89. Kochaníček), Janoštík, Ševela, Musil (79. Reiskup), Pánek (65. Pospíšil).

KOMÁRNO – BŘEST 2:0 (2:0)

JAROMÍR GADAS, VEDOUCÍ MUŽSTVA KOMÁRNA: „V noci na neděli byla u nás průtrž mračen a ráno byla polovina hřiště ještě pod vodou, ovšem takřka čtyřhodinovou houževnatou prací tuctu lidí jsme uvedli hřiště do hratelného stavu. V úvodu zápasu jsme hráli na „suchou“ stranu a dostávali jsme se do zajímavých šancí, ale chyběl nám klid v zakončení, nebo jsme naráželi na výborného hostujícího brankáře. Až po půl hodině hry nám vyšla pěkná kombinační akce a do vedení jsme se dostali po centru Hulmana a hlavičkového zakončení Machače. Pár minut poté jsme odskočili na rozdíl dvou branek, když brankáře překvapil po individuální akci střelou k bližší tyči znovu Machač. Hosté až na pár výjimek naši branku moc neohrozili. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. My jsme poctivě bránili a několikrát jsme nebezpečně zahrozili, ovšem v brance stál připravený brankář, který byl naší největší překážkou. Hosté měli nějaké závary, ovšem nevytěžili z nich nic. Myslím, že se mnou budou souhlasit i v Břestě, že dneska jsme zvítězili zcela zaslouženě. Hráčům bych chtěl poděkovat za bojovnost na těžkém terénu.“

LUKÁŠ ŠOUSTEK, TRENÉR BŘESTU: „Dnešní zápas se nám vůbec nepovedl a po několika vydařených duelech z minulých týdnů jsme nepříjemně narazili. Hrálo se na podmáčeném, těžkém terénu na hranici regulérnosti. V žádném případě se nemá cenu na tuto skutečnost vymlouvat, protože oba soupeři měli podmínky stejné. Zatímco naši hráči si nedokázali během celého zápasu se špatnou hrací plochou poradit, tak naopak domácí mužstvo se s ní svým herním stylem popasovalo velmi dobře. Hráči Komárna byli důraznější, přesnější, rychlejší, lépe sbírali odražené míče, a protože na rozdíl od nás proměnili i dvě brankové příležitosti, tak zcela zaslouženě vyhráli.“

Branky: 31. a 37. Machač. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 48. Komárno: Palát – Pešout (87. Orava), M. Žejdlík, J. Žejdlík, Hulman, Kušík, Majkus, Machač, Lukáš (72. Pishta), D. Šindelek, J. Šindelek. Břest: Valoušek – Hajdík (72. Trlica), Šálek (79. Máša), Koudelníček, Konečný, Látal, Šálek, Štauber (63. Juračka), Karamon, Daněk, Vyrobík.

SKAŠTICE B – POČENICE – ODLOŽENO

ŽALKOVICE – LUBNÁ – ODLOŽENO