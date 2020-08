Takhle se zachová jen pravý fotbalový gentleman. Ondřej Šebák z Návojné za nepříznivého stavu 0:1odvolal pokutový kop, když hlavnímu rozhodčímu Havrlantovi přiznal, že k faulu došlo mimo pokutového území. Gesto fair-play ocenil i soupeř z Mysločovic, který doma podlehl Návojné 2:5.

ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

HVOZDNÁ – SLOPNÉ 3:0 (3:0)

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Jsem velice spokojený s tím, jak se kluci popasovali s kvalitním soupeřem i úmorným vedrem. Úvod nám vyšel, už v 5. minutě šel Vaculka sám na brankáře, ale nedal. Hosté postupně převzali iniciativu a dvacet minut byli lepším týmem. Neproměnili nějaké šance a Žáček dokonce nedal penaltu, kterou znovu výborný gólman Šteffek zneškodnil. My jsme se otřepali a od třicáté minuty začali znovu hrát. Rozhodující pasáž přišla na konci první půle, kdy jsme během pěti minut dali tři góly. Nejprve po faulu na Vaculku proměnil Dubec penaltu, pak se dvakrát trefil Janoš, který dal ve dvou úvodních dvou kolech čtyři góly. Druhá půle se hrála za naší neustálé převahy. Byli jsme lepší, sestavu prostřídali a utkání v klidu do vítězného konce. Bohužel jsme další branky nepřidali, protože jsme zahodili řadu šancí. Jinak to byl klidný duel, rozhodčí to zvládl s přehledem. Pochválit musím i soupeře, který se prezentoval sympatickou hrou. My jsme se v létě posílili, kluci chodí na tréninky a zatím nám to funguje. Nyní nás čekají dvě těší soupeři, Újezd a Štípa.“