OP: Rymice slaví, i přes mohutný finiš jsou v ohrožení sestupem Počenice

/FOTOGALERIE/ Překvapení se nekonali. Fotbalisté Rymic si v posledním kole jasnou výhrou na půdě Kvasic s domácí rezervou pohlídali vedení a o dva body ovládli letošní ročník Okresního přeboru OFS Kroměříž. Na druhou příčku se vyšvihla Lubná, bronz patří Němčicích. Kdo všechno postoupí do krajské I. B třídy rozhodnou příští dny a případné návraty regionálních týmů právě do okresního přeboru. To samé platí i na opačném pólu tabulky, kde zachraňující se týmy předvádí neuvěřitelné výsledky a výkony. I přesto kromě již jistého sestupující rezervy Zborovic, která se v zimě odhlásila, vidí Damoklův meč i nad třináctými Počenicemi, díky lepšímu vzájemnému zápasu (3:0 a 5:2) skončil dvanáctý Slavkov p. H.

Fotbalisté Lubné (v šedém) doma po boji dosáhli na tolik potřebné tři body, když na svém pažitu porazili Břest 4:1. | Foto: pro Deník/Věra Smýkalová

Osobnost Deníku Kapitán Kroměříže B Heinz: o roli kapitána, otci Karlovi i postupu až ze trojky ROZHOVOR/ Gól, postup a oslava narozenin mamky. Štěpán Heinz v sobotu prožil vydařený den… Přečíst článek > MISTROVSKÁ KOPANÁ - konečné tabulky a označené postupy a sestupy! LUBNÁ – BŘEST 4:1 (1:0) Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Bylo nám ctí být v posledním kole přímým účastníkem jednoho ze zápasů, který měl rozhodnout o celkovém vítězi soutěže. Na Lubnou jsme přijeli s určitým plánem a taktikou jak svým výkonem donutit domácího favorita předvést to nejlepší, aby si svou veledůležitou výhru musel pořádně zasloužit. Ve 20. minutě jsme sice inkasovali po krásné individuální akci a tvrdé střele pod břevno Michala Horáka jako první, přesto naše hra fungovala a byli jsme domácímu týmu minimálně vyrovnaným soupeřem. Dokázali jsme přesně zakombinovat a nejednou naše souhra Lubnou vystrašila. Chyběla jenom lepší finální fáze a větší důraz v zakončení. Od 55. minuty se začal naplno projevovat náš aktuální problém se šířkou kádru. Do té doby velmi dobře hrající Martin Liška musel pro zranění vystřídat. Zraněných nebo absentujících hráčů v závěru sezóny už máme prostě příliš. Přeskupili jsme sestavu, ale naše hra už měla bohužel ve zbývajícím čase utkání pouze klesající tendenci. Po dalších střídáních jsme už Lubné v závěru zápasu nestačili. V 89. minutě jsme se dočkali čestného úspěchu také my. Martin Šálek po pěkné útočné akci snížil na 1:3. Kluci si za svůj velmi solidní výkon zejména v prvním poločase minimálně jeden gól zasloužili.“ Branky: 55. a 89. Komárek, 20. Horák, 66. Ančinec – 89. M. Šálek. Diváci: 112. Rozhodčí: Mucha. Lubná: Blažek – Marák (77. Gabrhelík), Komárek, Ančinec, Kulcsár (77. Bartoň), I. Havlík (69. Moravčík), Scholz (69. Bačinský), R. Havlík, Horák, Dočkal (20. Makový), Rybenský. Břest: Valoušek – Hajdík (84. Rotrekl), M. Šálek, Horák, Liška (54. Kouřil), J. Šálek, Janovský, Trlica, Daněk, Miklík, Máša (84. Lach). PRAVČICE – MORKOVICE B 2:1 (0:1) Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do utkání jsme nevstoupili dobře. Hosté drželi míč více na svých kopačkách což nás dostávalo pod tlak, který vyústil ve vedoucí branku ve 14. minutě. Od 30. minuty se hra vyrovnala a šance byly k vidění na obou stranách hřiště. Do druhého poločasu nastoupil zcela jiný tým nastavený tak, že se nám zápas podaří otočit a vyhrát. O branky se postarali Jakub Miklík a Ondřej Janováč a utkání jsme překlopili na naši stranu i díky skvěle chytajícímu brankáři Filipovi Buchovi. Výsledek utkání byl pro nás velmi důležitý, abychom se odrazili od posledních míst v tabulce. Celým tým musím pochválit za skvělý druhý poločas. Po utkání mohly naplno propuknout oslavy 80 let od založení klubu.“ Poslední zápas a oslavy fotbalistů Kvasic objektivem Mojmíra Zapletala Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a od první minuty diktovali hru. Z první šance jsme gól nedali, ale z druhé už se trefil Košárek. Mohli jsme dát víc gólů, ale šance zůstaly nevyužité, hlavně pak hlavička Zápařky. Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně a soupeř z protiútoku vyrovnal. Na naše kopačky se začala vkrádat nervozita a začali jsme chybovat, čehož domácí využili. Snažili jsme se aspoň vyrovnat, byl to opět Zápařka, který hlavičkou ohrozil soupeřovu bránu, ale brankář střelu zlikvidoval. Prohra je smolná, zápasu by spíš slušela remíza.“ Branky: 54. Miklík, 77. Janováč – 14. Košárek. Diváci: 120. Rozhodčí: Hebnar. Pravčice: Bucha – Hrdlička, Zapletalík, Želizňák, Timan (36. Karamon), Miklík, Kocman, J. Zapletal, Janováč, Jetelina (88. M. Zapletal), Svrček (84. Mišelnický). Morkovice B: Valenčík – Košárek (80. Pavelka), Morong, Zápařka, Skácel, Ospalík, Přikryl, Šipoš, D. Rakáš, P. Rakáš (65. Žourek), Soldán. POČENICE – ŽERANOVICE 5:0 (4:0) Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Bez ohledu na sobotní výsledky ostatních týmů bojujících o udržení, jsme na domácím hřišti hráli o vlastní čest, a také pro naše skvělé fanoušky. První branku dal po milimetrovém pasu Nováka, zaběhnuvší Juřena. Druhou trefu přidal přímo z rohu ve velké pohodě hrající Štolfa. Po přiťuknutí Štolfy vymetl šibenici Ordoš a poločasové skóre uzavřel Lejsal, který uklidil do brány křížný centr Štolfy. Druhá půle již příliš fotbalové krásy nenabídla, v samotném závěru připomněl refrén notoricky známé písně: „Né, pětku né“, gólem z malého vápna Vilím. Pro nás je nesmírná škoda, že sezóna končí. Opět se v plné nahotě potvrdilo, jak nesmírně důležitá je v kolektivním sportu psychická pohoda. Z posledních šesti kol se můžeme pyšnit 13 získanými body při skóre 27:7. Naneštěstí, ani tato spanilá jízda nemusí k záchraně v okresním přeboru stačit. Nezbývá nám nic jiného než věřit v souhru okolností, které již nedokážeme ovlivnit.“ Divizní Skaštice vydřely záchranu, stejně jako Baťov. Slaví celý region! Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Poslední utkání okresního přeboru již nemohlo nic změnit na našem postavení v tabulce a tak jsme do Počenic přijeli bez pěti hráčů základní sestavy. To se projevilo hlavně v prvním poločase, kdy celá záložní řada hrála v tomto složení poprvé za celou sezonu. Ve středu pole nás Počenice přehrávaly a díky našim chybám skončil poločas stavem 4:0. V poločase jsme udělali tři změny a změnily systém hry tak, abychom více ovládali střed hřiště, což vedlo k tomu, že hra ve druhém poločase byla již vyrovnaná. Zápas jsme dohrávali se sedmi dorostenci na hřišti, kteří měli v nohách dopolední zápas okresního přeboru dorostu, jehož se stali vítězi. Všem hráčům kocúrů patří za celou sezonu poděkování a gratulace ke 4. místu v okresním přeboru a zisku 48 bodů. Děkuji všem dorostencům za jejich přístup a předvedenou hru v průběhu celé soutěže.“ Branky: 12. Juřena, 23. Štolfa, 42. Ordoš, 43. Lejsal, 85. Vilím. Diváci: 156. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Tesák – Ordoš, Juřena, Kunčar, Večerka (63. Barnet), Novotný, Lejsal (46. Gazda), Novák, Niedermertl, Štolfa (75. Vilím), Jiříček (46. Zahradník). Žeranovice: T. Cholasta – Hubík (83. Pospíšil), Novotný (83. Dobeš), Menšík (46. Š. Cholasta), Zámorský, Klimek, Řihák, Bouška (46. Chudárek), Hasala, Pospíšil, Sklenář (46. Málek). KVASICE B – RYMICE 1:5 (0:3) Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V posledním zápase jsme se snažili Rymicím překazit mistrovské oslavy. Bohužel tři rychlé branky soupeře rozhodli o průběhu zápasu. Poté jsme se snažili vrátit do zápasu. Do druhé půle jsme lehce změnili rozestavení a pokusili se na soupeře nastoupit, ale opět vlastními chybami jsme mu darovali další dvě branky a bylo prakticky po zápase. V závěru krásnou střelou snížil Kuba Ševela. Závěr sezony nám vůbec nevyšel podle našich představ, kdy jsme dostávali spoustu branek po našich chybách. Celkové 6.místo v tabulce je na druhou stranu v našem současném rozpoložení celkem solidní.“ Podívejte se, jak byl vítěz krajského přeboru korunován, slavil šampaňským! Marek Oral, trenér Rymic: „V posledním zápase sezóny nám chyběl bod, abychom získali titul. Vypravili jsme autobus s fanoušky a hned brzy jsme se dostali do vedení. V zápětí jsme přidali další góly a po prvním poločase bylo jasné, že titul nám už neunikne. Druhý poločas jsme si už pohlídali a tak mohly propuknout bujaré oslavy. Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za celou sezónu, za jejich nasazení a za to jak jsou úžasní. Také všem lidem kolem klubu, kteří se o vše starají a fandí nám. Doufám, že v příští sezóně navážeme na dobré výsledky z této sezóny a nadále se budeme fotbalem v Rymicích bavit. Oslavy proběhly výborně a ještě dlouho pokračovat budou. Ať žijí Rymice.“ Branky: 89. Ševela – 13. a 27. Mlčák, 52. a 54. Měrka, 9. Blažek. Diváci: 150. Rozhodčí: Hebnar. Kvasice B: Foltýn (46. Štěpaník) – Šupčík, Hora, Ševela, Koplík (46. Musil), Bartoník, Ambruz (59. Pánek), Reiskup, Pospíšil, Žiška (84. Dočkal), Čepica (70. Fagulec). Rymice: Dubický – D. Ševčík, J. Ševčík (66. Machovský), Bačík (56. Doležel), Mlčák, Paták, Matuška (66. Hejkerlík), Blažek (56. Petrskovský), Měrka, Čada (48. Plhal), Marek. SLAVKOV P. H. – HULÍN 5:3 (3:2) Přestřelku nakonec ovládli domácí, kteří po půlhodině hry vedli 3:1. Hulín však vzdoroval, aby Slavkov stvrdil zisku tří bodů v poslední minutě. Branky: 12. a 32. Ponížil, 35. a 63. Krajcar, 90. Ondrůšek – 38. a 85. Pastrnek, 30. Zaoral. Diváci: 210. Rozhodčí: Závojský. Slavkov p. H.: P. Dolák – Darebníček (46. R. Dolák), Kopřiva (85. Gruna), Krajcar, Pavlica, Bureš, Bouchalík (82. Ondrůšek), Ponížil, Barot (85. Láník), Daďa (65. Žaloudík), Šrom. Hulín: Hlobil – Matula (62. Vyvlečka), Zavadil, Barták, Jurášek, Zaoral, Sedláček, Kubo, Pastrnek, Pospíšilík (46. Procházka), Vaculík.

