Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Naši kluci vstoupili do zápasu aktivně a po celý první poločas jsme měli převahu, bohužel jsme neproměnili vytvořené šance. Po poločase soupeř po vystřídání převzal otěže zápasu. Nám se však podařilo vsítit branku a přes velký tlak Počenic jsme soustředěným výkonem dokázali udržet vedení, které jsme pět minut před koncem pojistili gólem z pokutového kopu. Na okresní přebor to bylo velmi dobré utkání odehrané za krásného počasí ve výborném tempu.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Do zápasu jsme vstoupili laxně, působili neslaně nemastně, scházel nám lepší pohyb a především týmovost. Ve druhé půli se náš výkon zlepšil, ale důležitou první branku, vstřelili domácí. Těžko hledat pozitiva, rád bych zmínil vynikajícího Lukáše Tesáka v bráně a také ocenil hlasitou podporu našich fanoušků.“

Branky: 53. Janečka, 86. (pen.) Netopil. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 85. Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal, Janečka, Netopil, Říkovský, Kojetský, Topič, Otáhalík, Horák (90. Navrátil), Mrázek. Počenice: Tesák – Novák, Ordoš, Bareš, Kunčar, Novotný, Janoch (46. Hrušák), Barnet (46. Hrnčíř), Večerka (72. Kvapil), Tesař, Juřena (75. Zbořil).

BŘEST – ZÁHLINICE 2:5 (1:3)

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Výkony Záhlinic jsou asi pro všechny velkým překvapením. Jejich postavení v tabulce není náhodné a také v dnešním vzájemném utkání nám ukázali jak dobře připraveným a kompaktním týmem jsou. My jsme naopak zápas nezvládli. Naše mužstvo znovu vyprodukovalo obrovské množství chyb, ztrát a nepřesností, které sráží naše výkony. Rád bych upozornil na výjimečný životní okamžik otce a syna Burešových, kteří si dnes proti sobě zahráli. Spokojenější po zasloužené výhře je otec Miroslav. Ten mladší se zase určitě přesvědčil, že musí v sedmnácti letech ještě sbírat zkušenosti, aby to tátovi na jaře vrátil.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Tempo hry jsme začali diktovat od začátku zápasu, kdy se po rohovém kopu dokázal prosadit Mrkvica. Druhou branku přidala nová posila Dominik Malát, který po individuální akci zakončil krásnou střelou k tyči. Domácím se podařilo z přímého kopu srovnat, ale hned nato se dokázal prosadit opět Mrkvica. Začátek druhého poločasu se nesl ve znamení mnoha nevyužitých šancích na naší straně. Hattrick završil Mrkvica v 54. minutě, kdy se po centru od Šustka dokázal prosadit hlavičkou. Na 5:1 zvyšoval Jakvid střelou k tyči. Domácím se podařilo skóre utkání pouze esteticky upravit na 2:5. Kluci zaslouží pochvalu za výkon.“

Branky: 41. Látal, 71. Šálek – 5., 42. a 54. Mrkvica, 22. Malát, 60. Jakvid. ČK: 77. Navrátil (Záhlinice). Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 70. Břest: Valoušek – Hajdík (46. Trlica), Šálek, Janovský (86. Hrabal), Konečný, Látal, Bureš (61. Hyánek), Šálek, Štauber (61. Máša), Daněk, Miklík. Záhlinice: Kováč – Dvořák, Navrátil, Pospěch (46. Bureš), Šustek (86. Rygál), Jakvid, Paštěka, Mrkvica, Kubík (90. Hlavinka), Malát, Malát.

NĚMČICE – STŘÍLKY 8:2 (3:1)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „První polovinu se ještě hostující tým snažil. Ve druhém poločase bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Po výsledku 8:2 jsme zaslouženě získali tři body a po pátečním nic moc výkonu jsme odehráli velmi dobrý zápas. Hattrickem se blýskl Radim Darebníček.“

Branky: 42., 60. a 71. Radim Darebníček, 66. a 67. Mádr, 12. Motal, 28. Batoušek, 80. Kříž – 36. a 69. Hubr. Rozhodčí: Závojský – Chytil. Diváci: 91. Němčice: Láník – Radim Darebníček, Vymětal (60. Mádr), Batoušek, Zlámal (78. Kříž), Roman Darebníček, Holý, Kadlec, Servus, Cejpek, Motal. Střílky: Maša – Jelínek, Hanák, Blaž (78. Vrána), Vašák (83. Handl), Brauner (85. Klem), Posolda, Nezdařil, Elzner, Hubr, Holub.

LUBNÁ – SP. HULÍN 2:2 (0:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Hrál se celkem zajímavý zápas, dvakrát jsme v něm prohrávali a dvakrát jsme zvládli vyrovnat. Celkově si myslím, že jsme měli více vyložených šancí než soupeř. Z tohoto pohledu převládá zklamání.“

Branky: 51. O. Kašík, 75. Ševčík – 37. a 67. Zaoral. Rozhodčí: Černovský. Diváci: 80. Lubná: Marák – I. Havlík (69. Ševčík), R. Havlík, Rybenský, Sládeček (81. Kocián), Scholz, O. Kašík, Makový, Horák (90. Bačinský), T. Kašík, Chýla. Sp. Hulín: Stibor – Dunda, Nevřala, Blažek, Michálek, Bejtkovský, Kubo, Pumprla, Číhal (76. Donát), Zaoral, Hradil (74. Juřena).

KVASICE B – RYMICE 1:2 (0:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Po špatném výkonu ve Střílkách jsme začali slibně. Dobré tempo hry nám ovšem vydrželo pouze 10 minut. Poté jsme postupně upadali a výsledkem byl další nezvládnutý zápas z naší strany. První poločas skončil výsledkem 0:0 bez větších šancí z obou stran. Do druhé půle hosté vstoupili rychlou brankou z rohového kopu. Na tu jsme dokázali odpovědět pěknou akcí a zakončením Samohýla. V 60. minutě hosté využili rychlý brejk a dostali se znovu do vedení. Naši jedinou šanci na vyrovnání, kterou byla krásná střela opět Samohýla, bravurně vytáhnul hostující brankář. Hosté si poté vítězství již pohlídali. Náš výkon byl opět velmi špatný.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Utkání patřilo ze začátku spíše domácím, kteří nás přehrávali po stranách a měli dokonce možnost skórovat z pokutového kopu. Naštěstí pro nás ho ale neproměnili a od té doby bylo utkání vyrovnané. Vše podstatné se odehrálo zkraje druhé půle. Na naši první branku dokázal soupeř odpovědět záhy, nicméně po chvíli přišla naše druhá branka a do konce utkání jsme tento stav udrželi. Za zmínku stojí ještě nádherná rána domácích a nesmírně důležitý zákrok gólmana Krejčího, kterým nám zachránil tři body.“

Branky: 54. Samohýl – 51. Bačík, 60. R. Matuška. Rozhodčí: Zalabák – Sobotka. Diváci: 100. Kvasice B: Skácel – Hora (89. Machala), Halamíček (74. Reiskup), Hrabal, Pospíšil (46. Dohorák), Samohýl, Kochaníček, Ambruz, Šupčík, Ševela, Musil. Rymice: Krejčí – Bačík, Medek, Doležel, Machovský, Čada, Odložilík (66. Kozubík), Petrskovský, Fuksa, Plhal (82. M. Matuška), R. Matuška (90. Kaňa).

MORKOVICE B – SKAŠTICE B 3:3 (1:2)

David Vlček, předseda Morkovic: „První poločas byli hosté lepší týmem a my mohli děkovat našemu brankáři Martinu Koutňákovi, že zápas nebyl jen o prvním poločase. Hosté hráli na dlouhé křížné míče, které jsme nezachytávali, a z toho se dostávali hosté do zajímavých příležitostí. Naštěstí pro nás, proměnili jen dvě a my měli také několik šancí a dokázali díky Liboru Maticzovi využít jen jednu. Tak jak měl soupeř hodně šancí v prvním poločase, tak my jsme ve druhém zahazovali jednu šanci za druhou a bylo jen otázkou času, kdy vyrovnáme. To se podařilo po krásné akci Marku Opltovi, který se trefil z voleje, a bylo srovnáno. Poté jsme hosty zatlačili a chtěli vstřelit vítězný gól. Ten gól jsme sice vstřelili a postaral se o něj díky krásné akci Laďa Šipoš, ale nakonec se body dělily, když rozhodčí Mucha v 90. minutě nepochopitelně přehlédl hru ruku hráče hostí a poté nařídil proti domácím pokutový kop, který hosté se štěstím o tyč proměnili.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Obě mužstva chtěla hrát ofenzivně a bylo k vidění hodně šancí a pěkných akcí. Škoda, že jsme za stavu 2:1 nedokázali přidat další branku. To by nám pomohlo. Naopak soupeř dokázal v závěru skóre otočit. Jsem rád, že to kluci nezabalili a bojovali o vyrovnání až do poslední minuty. Nakonec byli odměněni vyrovnávací brankou. S remízou budou asi spokojena obě mužstva.“

Branky: 21. Maticz, 74. Oplt, 87. Šipoš – 16. Zůvala, 33. Ježák, 90. (pen.) Uličný. Rozhodčí: Mucha – Zelinka. Diváci: 100. Morkovice B: Koutňák – Goldman, Šustr (71. Žourek), Šincl (46. Rosický), J. Petráš, O. Petráš, Oplt, Košárek, Vlček, Skácel, Maticz (78. Šipoš). Skaštice B: Trampota – Sova, Bubla, Oračko, Ježák (78. Novák), Uličný, Zůvala (82. Hyánek), Rosecký (73. Růžička), Pitron, Škrabana, Menšík.

KROMĚŘÍŽ B – LUTOPECNY 10:0 (6:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Dnes jsme na hlavním hřišti našeho stadionu přivítali Lutopecny. Od úvodních minut byla opět znát naše dominance v držení míče a vytvářeli jsme si několik brankových příležitostí. Do poločasu jsme využili šest a šli jsme s jasným vedením do šaten. I tak musím soupeře pochválit. Nastoupil proti nám velmi dobrý, zodpovědný a houževnatý soupeř, který se snažil po celou dobu utkání dobře bránit a několikrát se dostal do dobré příležitosti k zakončení. V druhém poločase jsme chtěli i nadále držet míč a vytvářet si brankové příležitosti. Jsme rádi, že do utkání nastoupil další dorostenec z naší akademie. Dále se po zranění zapojili hráči z širšího kádru A týmu.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „S mužstvem, které patří minimálně o dvě třídy výš, jsme od začátku neměli šanci. Některé branky jsme nabídli soupeři sami vlastními chybami, některé padly po pěkných akcích. A to ještě náš brankář Večerka některým jistým brankám zabránil. V útočné činnosti jsme moc nevynikli, a když se nám nějaký brejk podařil, tak to chytil domácí brankář.“

Branky: 11., 38., 45. a 75. Mlčoch, 12. Pecina, 23. Dočkal, 25. Vyhlíd, 66. Palíšek, 72. Budín, 85. Joura. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 120. Kroměříž B: Veselý – Ševčík (59. Navrátil), Švajda, Joura, Mlčoch, Benedikt (59. Klimek), Dočkal, Palíšek, Pecina (46. Malošík), Vyhlíd (59. Cimra), Budín. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Knapík (46. Podolský), Hanzlík, Daněk, Scripnic (25. Chalupa), Válek (73. L. Pospíšil), Palich (80. J. Pospíšil), Chalany, Králíček.

Dohrávka 8. kola

SP. HULÍN – NĚMČICE 5:5 (3:1)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zaspali jsme začátek a domácí hned v 1. minutě vstřelili úvodní gól utkání a celý první poločas byli lepším mužstvem. My jsme pouze Motalem upravili na poločasový výsledek 3:1. Druhá polovina měla stejný scénář, My jsme začali hrát až za stavu 5:2 pro domácí od 72. minuty, kdy došlo k přeházení sestavy. Domácí pouze bránili, a nejdříve Kříž, pak Radim Darebníček vstřelili góly a v 90. minutě srovnal Motal. V nastavení které trvalo pět minut, jsme ještě dvě vyložené šance spálili. Pro diváka to byl moc zajímavý zápas.“

Branky: 1. a 50. Hradil, 12. Dunda, 44. Zaoral, 62. Pumprla. Rozhodčí: Sucharski – Zalabák, Smolka. Diváci: 150. Sp. Hulín: Stibor – Pospíšilík, Dunda, Číhal (84. Němec), Michálek, Zaoral, Bejtkovský, Pumprla, Sumec, Hradil, Juřena (60. Donát). Němčice: Holý – Radim Darebníček, Vymětal, Kříž, Zlámal, Roman Darebníček, Sklenář (60. Mádr), Kadlec, Servus, Cejpek, Motal.