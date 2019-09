Už pouze fotbalisté Němčic jsou po čtyřech odehraných kolech jediným neporaženým celkem okresního přeboru Kroměříž a usadili se v čele. Naopak na první body dosáhl Kostelec, který i přesto po víkendu zůstává v tabulce poslední.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

ZBOROVICE – KOMÁRNO 2:0 (1:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, dařila se nám kombinace, vytvářeli jsme si šance, ale gólu jsme se dočkali až z penalty. V závěru poločasu jsme soupeře pustili více do hry, avšak do nebezpečných situací se nedostal. Druhá půle se nesla ve stejném duchu a jen díky naší špatné koncovce zápas neskončil vyšším rozdílem. Pochvalu si zaslouží zejména defenzivní práce celého týmu, jelikož jsme protivníka za celý zápas nepustili do jediné vážnější příležitosti.“