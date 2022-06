BŘEST – KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:2)

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „V posledním zápase celé sezóny jsme se utkali s mužstvem Kroměříže. I když jasný a zcela zasloužený vítěz soutěže působil, že nehraje naplno a omezil se na jakýsi úsporný režim, tak nás stejně přehrával a dostával pod souvislý tlak, z kterého samozřejmě pramenily naše chyby. Místy to byl opravdu kvapík a naše defenzíva v čele s velmi dobře chytajícím brankářem Kouřilem odolávala jen s vypětím všech sil. Mimochodem Jan Kouřil v brance předvedl skvělý výkon a i když se mu minulý zápas nepovedl, tak všem dokázal, že je to vynikající gólman. Naše taktika byla postavená na hře v hlubokém bloku se zabezpečené obrany se snahou pronikat do rychlých protiútoků. Rychlostně vybavený soupeř rychlou a přesnou kombinací však záhy náš obranný val dokázal narušit a během celého zápasu si vypracovával spoustu šancí. Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil. V obraně jsme byli důraznější a i směrem dopředu jsme byli odvážnější a předvedli jsme několik nebezpečných brejků. Škoda, že se nám nepodařil alespoň jeden z nich brankově zužitkovat a potěšit diváky. I přes vysokou porážku bych chtěl kluky za obrovskou bojovnost pochválit. Protože ti, kteří nastoupili, tam nechali všechno. A to je pro mě při takovém zápase to nejdůležitější.“

Branky: 50. a 84. Fuksa, 14. Dočkal, 33. Tiahlo. Diváci: 47. Rozhodčí: Pelikán. Břest: Kouřil – M. Šálek (55. Hudeček), Konečný, Máša, J. Šálek, Štauber, Hrabal, Trlica, Daňek (75. Juračka), Miklík, Látal. Kroměříž B: Dobrý – Švajda (80. Kutňák), Joura, Vytiska (46. Fuksa), Zlámal, Benedikt, Zdráhal, Dočkal, Heinz, Petr, Tiahlo (46. Nohava).

ŽALKOVICE – KVASICE B 2:0 (0:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V posledním kole jsme zajížděli do Žalkovic, kde jsme v poháru smolně prohráli, když jsme nedokázali proměnit tutové šance v prvním poločase. Poslední zápas sezony byl totožný. Opět jsme si během první půle vytvořili několik vyložených šancí, ovšem nedokázali jsme skórovat. Nepodařilo se nám proměnit ani nařízenou penaltu, když střela skončila na tyči. Kdybychom po prvním poločase vedli 3:0, nemohl by se nikdo divit. Bohužel se šlo do kabin za stavu 0:0. Ve druhé půli domácí dvakrát udeřili, když se trefili z poza vápna. Na tyto góly jsme již nedokázali zareagovat a do konce zápasu jsme si již další vyložené šance nevytvořili. Půda v Žalkovicích pro nás tedy zůstává nadále zakletá.“

Branky: 52. Říkovský, 58. Pospíšil. Diváci: 65. Rozhodčí: Zalabák. Žalkovice: Krejčí – Netopil, J. Kuba (88. Zapletalík), Janečka, Otáhal, Říkovský, Pospíšil, Topič, Mrázek, Pala (65. Navrátil), Pluhařík (80. D. Kuba). Kvasice B: Zavadil – Hora (52. M. Hamala), Pospíšil (28. T. Hamala), Samohýl (57. Machala), Šupčík, Foltýn, Reiskup, Ambruz, Berky (57. Potočný), Daňek, Ševela.

SKAŠTICE B – STŘÍLKY 2:1 (2:1)

O osudu zápasu se rozhodlo již v první půli. Do vedení šli sice hosté, ovšem domácí Číhal otočil výsledek dvěma slepenými góly. Po přestávce měly Střílky několik možností srovnat, ale domácí výhru ubránili.

Branky: 27. a 37. Číhal - 25. Hubr. Diváci: 30. Rozhodčí: Benedikt. Skaštice B: Trampota – Pitron, Hyánek, P. Bubla, Rosecký (60. Uličný), Číhal, Škrabana, Sedlák, Růžička (70. Motal), L. Bubla, Židlík (46. Ježák). Střílky: Maša – Absolon, Dvořák, Posolda, Nezdařil, Hubr, Kryštov, Blaž, Elzner, Jelínek, Klem (30. Hlaváč).

ZÁHLINICE – SPARTAK HULÍN 2:0 (1:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Do derby s Hulínem jsme vstoupili s jasnou vidinou tohle derby na domácí půdě ovládnout. Od úvodu jsme diktovali tempo a hosty nepustili snad do jediné šance. Do vedení jsme se mohli dostat z pokutového kopu, avšak nakonec se příležitost vytáhla mimo pokutové území. Ve 40. minutě se však po střele Kubíka prosadil dorážkou Mrkvica. V 54. minutě přidal svojí druhou branku Mrkvica, který se prosadil střelou na zadní tyč. Ve zbytku zápasu jsme výborně kombinovali a dostávali se do nebezpečných průniků. Hattrick mohl dovršit Mrkvica z pokutového kopu, ale bohužel neproměnil. Hosté měli snad jedinou šanci, kterou zlikvidoval Kováč. Derby mělo náboj, jaký by mít mělo. Děkujeme fanouškům za výbornou kulisu. Také díky všem klukům, za prodloužení šňůry 10 vítězství v řadě!“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „V okleštěné sestavě, s jedním dorostencem v brance a druhým na střídačce podali kluci obětavý výkon a v naprosto vyrovnaném utkání stálo štěstí na straně soupeře. My šance neproměnili, domácí ano a to rozhodlo o výsledku.“

Branky: 42. a 54. Mrkvica. Diváci: 105. Rozhodčí: Caletka. Záhlinice: Kováč – Šustek, Novotný, Navrátil, Kubík, Jakvid, Mrkvica, Paštěka (54. Kutňák), Dutkevič, D. Malát (77. Pospěch), P. Malát (70. Mingisultanov). Spartak Hulín: Čížek – Dunda, Pumprla, Navrátil (54. Juřena), Zaoral, Pastrnek, Hradil, Vaculík, Sedláček, Barták, Jurášek.

MORKOVICE B – RYMICE 7:0 (2:0)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Chtěli jsme doma za každou cenu vyhrát, abychom alespoň nějak odčinili nelichotivé desáté místo v okresním přeboru. Prvních třicet minut to byl festival neproměněných šancí, ale nakonec se dílo podařilo a šli jsme do dvoubrankového vedení. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit aktivně, aby nedošlo k nějaké blamáži a to nám vyšlo. Pak už se utkání hrálo jen na bránu soupeře. Nakonec z toho byl krásný výsledek. Myslím, že první poločas soupeř ještě útočil a měl nějaké šance, ale ve druhé části jsme ho definitivně zlomili a zaslouženě vyhráli. Opět musím pochválit Marka Oplta, který dal minulý týden za nás tři branky, v utkání áčka dvě a nyní na čtyři přihrál.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „V posledním jarním utkání jsme chtěli vybojovat alespoň bod, abychom poskočili o jednu příčku v tabulce a mohli být po zpackaném jaru částečně spokojeni. Nicméně nám domácí ukázali, kdo bude vládnout na hřišti. V první půli byly šance ještě vyrovnané, ačkoliv to byli domácí, kdo své tři z mnoha dokázali využít. Oproti druhé půli jsme ale mohli také my vstřelit minimálně jednu branku. Navíc nám opět čaroval brankař Krejčí, který lapil pokutový kop. Druhá půle už byla ale pouze v režii domácího týmu. Nedali nám sebemenší naději uhrát přijatelný výsledek.“

Branky: 67., 76., 85. a 86. Vymazal, 26. a 40. Handl, 50. Kapounek. Diváci: 82. Rozhodčí: Mucha. Morkovice B: Šebestík – Prachař, Petráš, Skácel, Kapounek, Handl, Oplt, Šipoš (75. Žourek), Goldman (56. Rosický), Vlček (65. Vymazal), Juřena. Rymice: Krejčí – R. Machovský, Čada, Janalík (46. Z. Machovský), Doležel, Kozubík (46. Matuška), Mlčák (63. Smýkal), Medek (63. Odložilík), Matuška, Plhal, Petrskovský.

LUBNÁ – NĚMČICE 3:7 (2:5)

Od začátku měli navrch fotbalisté Němčic, kteří svůj náskok postupně zvyšovali.

Branky: 33. a 45. Ančinec, 56. Havlík – 20., 26. a 27. Motal, 13. Darebníček, 43. Zlámal, 80. Zavadil, 89. Kříž. Diváci: 98. Rozhodčí: Skyba. Lubná: Marák – I. Havlík, R. Havlík, Chýla, Schloz, Kašík, Šiška, Ančinec, Ševčík, Bořuta, Běták. Němčice: Vajda – Zavadil, Batoušek, Mádr, Sklenář, Zlámal (69. Kříž), Lejsek, Vymětal, Rom. Darebníček, Motal, Rad. Darebníček.

LUTOPECNY – POČENICE 0:4 (0:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „V tomto zápase jsme si nezasloužili prohrát. Silný vítr nám neumožňoval nákopy za obranu, tak jsme zvolili útoky po stranách hřiště. Vypracovávali si tak velké množství šancí, ale naše zakončení, jako téměř v každém zápase, bylo žalostné. Hosté měli v prvním poločase pouze několik závarů před naší brankou většinou po standardních situacích. I když hráli po větru, tak buď nepřesně přihrávali, nebo naše obrana pracovala v pohodě. Takže místo 2-3 gólového náskoku se šlo do kabin za stavu 0:0. Také začátek druhého poločasu nebyl z naší strany špatný. Opět jsme si vytvořili minimálně dvě šance ke skórování, ale branku to nepřineslo. V 61. minutě si Ordoš došel zkušeně pro penaltu, kterou následně proměnil. Když přidali hosté za čtyři minuty z ofsajdového postavení druhou a za další čtyři minuty po rohu i třetí branku, bylo po zápase. Nám se už v tu chvíli nedařilo nic. Na konci pak přidali hosté i čtvrtý gól. Výsledek vypadá jednoznačný, ale kdo na zápase byl, tak musel uznat, že to mohlo být i obráceně. Ale když nedáte branku…“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „První půli v našem podání nelze označit jinak, než jedna velká bída. Bez mezihry, líní na krok, neadresné nákopy. Naopak houževnatí domácí se snažili a vytvořili si několik slibných šancí. O poločase jsme si v kabině řekli své a co hlavně, přenesli to na hrací plochu. Ukázala se zkušenost a asi i lepší fyzická kondice na naší straně. Lutopecny budou v okresním přeboru rozhodně chybět a tímto jim přeji co nejrychlejší návrat zpět.“

Branky: 69. a 89. Pajgr, 61. Ordoš, 65. Jiříček. Diváci: 150. Rozhodčí: Benedikt. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák (83. Chalany), Uhrinovský (76. L. Pospíšil), Chalupa, Daněk, Císař, Scripnic (87. J. Pospíšil), Palich, Válek, Přecechtílek (76. Jurtík). Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Juřena, M. Jiříček, Bareš, Hrnčíř, Klapil, J. Jiříček, Pajgr, Tesák (64. Lejsal).