Zatímco o sestupujících je po víkendu rozhodnuto, poslední kolo okresního přeboru musí rozluštit zásadní tajenku: budou se z postupu radovat fotbalisté Zdounek nebo Těšnovic, kteří sice ve 25. kole vyhráli nad Mrlínkem kontumačně, ale na lídra stále ztrácí bod.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

ZÁHLINICE – ZBOROVICE 0:3 (0:3)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „První půl jsme s výjimkou prvních deseti minut měli pevně pod kontrolou. Dařila se nám kombinace, vytvářeli jsme si spoustu brankových příležitostí a do kabiny jsme zaslouženě odcházeli s třígólovým náskokem. Ve druhém poločase se hrál oboustranně bezstarostný fotbal. My jsme po hříchu žádnou z vyložených šancí neproměnili, naopak můžeme poděkovat brankáři Chytrému, že jsme utkání dohráli bez obdržené branky.“