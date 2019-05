Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „V tomto utkání měli někteří hráči o motivaci postaráno a na kvalitě hry to bylo znát. Hned v úvodu utkání z otočky vystřelil Malát a brankář Vymazal se natahoval marně. Ve 34. minutě byl vyloučen Brázdil, ale to nás ještě více semklo a makali jsme jeden za druhého. Byli jsme lepší i v deseti a po přihrávce Černého zvyšoval skóre Mršťák. Ve druhém poločase soupeř snížil a měl na kopačkách vyrovnání, ale stoper Mrázek byl proti a z následné akce nekompromisně prostřelil bezmocného Vymazala Pluhař. Když se pak z pokutového kopu po faulu Vymazala nemýlil Potočný, bylo hotovo. Dnes chci pochválit své hráče, kteří prokázali týmový duch, dali do hry srdíčko a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 60. Dohorák, 90. Daněk – 4. Malát, 38. Mršťák, 78. Pluhař, 89. Potočný. ČK: 34. Brázdil (Těšnovice). Rozhodčí: Tříska. Diváci: 145. Kvasice B: Vymazal – Slavík (52. Přikryl), Pánek, Hrabal (16. Dočkal, 57. Fišer), Pospíšil, Dočkal, Dohorák (90. Dvořák), Moravec, Ambruz, Ševela, Musil (90. Daněk). Těšnovice: F. Zavadil – Labuda, Brázdil, Potočný, Novotný, Pluhař, Černý, Chalupa, Malát, Mrázek, Mršťák.

ZDOUNKY – POČENICE 3:2 (2:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Úvod utkání nám nevyšel podle představ a od 3. minuty jsme prohrávali, kdy krásně hlavou prodloužil centr Pektor, ale do vlastní brány. Drželi

jsme míč na kopačkách a soupeře tlačili především hrou po křídlech. Podařilo se nám vyrovnat Rokosem. Další tutovky zazdil Kyrcz a tak přišel trest, kdy hosté po hezky zahrané standardce šli do vedení. Do přestávky krásně srovnal dalekonosnou střelou Navrátil a hned po obrátce omluvenkou utkání rozhodl Kyrcz. Po zbytek zápasu jsme hosty již do žádné vážnější šance nepustili, ale i soupeř kvalitně odolával naší snaze uklidnit utkání rozdílovou brankou a pozorně bránil. V posledních vteřinách zazdil sólo z vlastní půle Navrátil.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Předvedli jsme bojovný výkon. Na kvalitnějšího soupeře to však nestačilo. Dostali jsme se brzy do vedení, když Štolfův trestný kop propadl až za záda brankáře Rampase. Domácí vyrovnali. Po skvěle zahrané standardce jsme ale zvýšili Cigánkem na 2:1. Bohužel jsme inkasovali gól do šatny a hned po přestávce Zdounky zápas otočily.“

Branky: 24. Rokos, 44. Navrátil, 47. Kyrcz – 3. Štolfa, 34. Cigánek. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 120. Zdounky: Rampas – Bleša, Pektor, Kyrcz (81. Buša), Rokos, Věžník, Fojta, Karlík, Navrátil, Červík (74. Kutňák), Adamík. Počenice: Tesák – Hrušák, J. Barnet, Cigánek (61. Tesař), Juřena, L. Niedermertl, Z. Niedermertl, M. Barnet, Klapil, A. Barnet (55. Kunčar), Štolfa (85. Novák).

ZÁHLINICE – KOMÁRNO 2:1 (2:1)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Hned v úvodu utkání jsme se prezentovali aktivní hrou, vysokým napadáním soupeře na jeho polovině a s touto taktikou jsme slavili úspěch. Po dvou chybách v rozehrávce hostů jsme se trefili dvakrát zásluhou Maláta. Vytvářeli jsme si i další příležitosti, ale další gól jsme nepřidali. Od 30. minuty se hra vyrovnala a minutu před přestávkou hosté snížili. Druhá půle byla vyrovnaná. Nám chyběla přesnost, ale obrana pracovala i pod tlakem spolehlivě. Musím uznat, že soupeř hrál až do konce naplno a nic nám nedal zadarmo. Tři body jsou pro nás klíčové a v konečném účtování budou hrát velkou roli.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Úvod zápasu měl z naší strany katastrofální scénář. Po dvou našich lajdáckých chybách, kdy naši obránci špatně rozehráli se během dvou minut dvakrát k tyči trefil Malát. Po inkasovaných gólech se hra trošku zklidnila a my se snažili dobývat úpornou domácí obranu. Záhlinice potom mohly přidat další branku přímo z rohového kopu, ale naštěstí byl Šindelek na správném místě. Do přestávky se nám podařilo snížit, když pas za obranu zužitkoval Kopečný. Ve druhém poločase jsme přidali, byli jsme aktivnější na míči a na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Domácí jsme vůbec do ničeho nepustili. Záhlinice se bály o výsledek do posledních vteřin, přesto jsme se kýženého vyrovnání nedočkali. I přes prohru patří velký dík hráčům i rozhodčímu za nadstandardní výkon. Soupeři k výhře gratulujeme.“

Branky: 9. a 10. Malát – 44. Kopečný. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Poledňák (67. Bureš), Mrkvica, Horák (46. Matesko), Ledina, Jakvid (89. Drexler), Motal, Malát, Rygál. Komárno: J. Šindelek st. – Žejdlík, Hajda, Orel (76. Surovec), Kunz, Kulajta, Tvarůžka, Majkus, Klas, Lukáš, Kopečný (80. J. Šindelek ml.).

ZBOROVICE – CHVALČOV 4:1 (2:1)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Do utkání jsme šli s jasným cílem získat tři body, což se sice podařilo, ale vítězství se nerodilo vůbec lehce. Podali jsme matný výkon, chyběl nám pohyb, přesnost a klid v koncovce. Odpor soupeře jsme zlomili až ve druhé půli. Závěr utkání už se pak víceméně jen dohrával.“

Branky: 14. M. Štěpánek, 24. Kojetský, 73. Gröpl, 90. Vybíral – 45. Zmeškal. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 75. Zborovice: Kocourek – Střelec (46. Vybíral), Poledňák, Novák, Doleček, M. Štěpánek, Šumbera, Kojetský (80. Buksa), Přibyl (57. Gröpl), M. Šprňa, J. Šprňa (46. Hanák). Chvalčov: Janek – Balvín, Kovařík, Něstreljajev, Pávek, Šico, Trnčák, Zmeškal, Kurfürst, Stela, Podola (57. Trňák).

STŘÍLKY – LUBNÁ 1:3 (0:1)

Miloslav Robotka, as. trenéra Střílek: „Po oboustranně opatrném začátku, se hosté ujali vedení hlavičkou Železníka z malého vápna. Do konce poločasu jsme si vytvořili platonickou převahu bez vyložených šancí a hosté podnikali nebezpečné protiútoky. Do druhého poločasu jsme nastoupili s vírou vyrovnat, ta skončila v 64. minutě, kdy rozhodčí neodpískal pokutový kop za faul na Zdeňka Holuba. Ten křivdu neunesl a hrubě urazil rozhodčího, od kterého dostal červenou kartu. Hosté z protiútoku využili nekoncentrované obrany a zvýšili Sládečkem na 2:0. I v deseti lidech jsme si vytvořili územní převahu s náznaky šancí, když jedna z nich skončila penaltou, kterou proměnil Hubr. Potom jsme se tlačili do protiútoku, ale naši snahu ukončil v 90. minutě útočník hostů Bačinský krásnou střelou a zvýšil na 3:1. Hosté měli větší fotbalovou kvalitu, ale i přesto si myslím, že jsme si bod zasloužili.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zaslouženě jsme získali tři body. Spoustu dalších šancí jsme ještě neproměnili. Střílky nás prakticky ohrozily pouze z pokutového kopu, který po menším zaváhání Maráka domácí následně proměnili.“

Branky: 68. (pen.) Hubr – 14. Železník, 63. Sládeček, 90. Bačinský. ČK: 63. Holub (Střílky). Rozhodčí: Závojský. Diváci: 99. Střílky: Rotter – Elzner, Hanák, Vašák, Vybíral, Stuchlík, Posolda, Nezdařil (7. Blaž), Fila, Hubr, Holub. Lubná: Marák – Moravčík, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Sládeček, Železník, Horák, Kašík (62. Bačinský), Chýla.

MRLÍNEK – BŘEST 1:4 (0:3)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „V žádném případě naše dnešní předvedená hra nekoresponduje s konečným výsledkem. Jen nemohoucnost domácích hráčů proměnit některou ze svých velkých šancí a vynikající výkon brankáře Dušana Kožucha zapříčinila, že stav na konci zápasu nebyl těsnější. Náš výkon byl dnes bohužel slabší a postrádal jakékoli aspekty kvality. Spousta nepřesností, nedůraz v obraně, neschopnost zakombinovat a alespoň chvíli podržet míč na svých kopačkách. V tom všem jsme dnes oproti minulým utkáním zaostávali. Jako favorit duelu jsme získali povinné tři body. Příští týden se musíme ve všem zlepšit, protože dnešní výkon na Zdounky, se kterými se utkáme, v žádném případě stačit nebude.“

Branky: 57. D. Horák – 12. Jan Látal, 35. Bejdák, 39. Štauber, 84. Kocman. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 50. Mrlínek: Vlasák – Heryán, R. Horák, Hradil, Hlava, Dostál, Josinek, Rybka, Vyoral, Holec (67. Mikov), D. Horák. Břest: Kožuch – Koudelníček, Urban, Konečný, Bejdák, Jan Látal (65. M. Šálek), J. Šálek, Štauber, Liška, Daněk, Kocman (84. Josef Látal).

SKAŠTICE B – NĚMČICE

Utkání bylo po dohodě soupeřů odloženo na pátek 31. 5. 18 hodin. Hrát se bude na hřišti v Kostelci u Hol.

1. Těšnovice 22 18 0 2 2 70:25 56

2. Zdounky 22 17 2 0 3 69:27 55

3. Němčice 21 12 3 1 5 70:35 43

4. Počenice 22 11 2 4 5 38:30 41

5. Břest 22 11 1 1 9 62:47 36

6. Zborovice 22 9 2 3 8 42:41 34

7. Lubná 22 8 4 0 10 44:34 32

8. Záhlinice 22 9 1 2 10 42:46 31

9. Skaštice B 21 8 1 4 8 40:44 30

10. Kvasice B 22 8 0 3 11 50:61 27

11. Střílky 22 7 2 1 12 42:60 26

12. Komárno 22 6 2 3 11 36:40 25

13. Mrlínek 22 3 5 0 14 27:61 19

14. Chvalčov 22 1 0 1 20 14:95 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU