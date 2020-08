IVAN GRÖPL, TRENÉR ZBOROVIC: „Do utkání jsme nevstoupili nejlépe, naše hra byla rozháraná a plná nepřesností a trvalo nám asi třicet minut, než jsme se dostali do tempa. I tak jsme měli spoustu příležitostí a mohli mít klid už po prvním poločase. Druhá půle už byla jednoznačnou záležitostí, domácí hráči odpadli a jedinou otázkou tak bylo, do jaké výše konečné skóre naroste.“

Branky: 54., 59. a 84. Hanus, 38. a 76. Gröpl, 70. Bejdák, 72. Frýdl, 90. Havránek. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 60. Záhlinice: Novotný – Šenkyřík, Dvořák, Rygál, Matesko, Daněk, Paštěka, Mrkvica, Jakvid, Malát, Motal. Zborovice: Harásek – Mozga (46. Frýdl), Laube, Štěpánek, Novák (70. Magna), Šprňa, Šumbera, Gröpl, Kojetský (46. Rychnovský), Bejdák (73. Havránek), Hanus.

STŘÍLKY – POČENICE 6:3 (2:3)

MILOŠ ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „Začátek utkání patřil soupeři, byl lepší a po zásluze se dostal do vedení Novotným. Nám se podařilo po vydařené střele Kryštofa Nezdařila srovnat, ale vzápětí Počenice opět vedly po střele Novotného. Do přestávky ještě vyrovnal po individuální akci Holub, ale Počenice odpověděly po nedorozumění v naší obraně další brankou a do kabin šly s vedením 3:2. Druhý poločas již patřil nám, kdy až na pár pasáží, jsme byli lepším mužstvem a po brankách Kryštofa Nezdařila, Holuba a nestárnoucího Hubra, který zaznamenal dvě branky, upravili výsledek na 6:3. Nutno také zmínit fair play gesto Josefa Hrušáka, který opravil rozhodnutí rozhodčího a sklidil potlesk od všech účastníků utkání.“

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Z našeho pohledu sneslo měřítko jen úvodní dějství, kdy se nám dařilo kontrolovat hru a vytvářet si dostatek brankových příležitostí. Celkem třikrát jsme se dostali do vedení, když dva zásahy zapsal povedenými ranami ze střední vzdálenosti O. Novotný a jednou se prosadil D. Vlha, který zužitkoval důraz M. Tesaře. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Dění po přestávce, přineslo v našem podání absolutní kolaps defenzivní hry, kdy jsme inkasovali laciné branky po triviálních chybách. Střílkám k překonání naší obranné linie, stačila jednoduchá hra s nakopávanými míči a rychlými protiútoky. Konečný výsledek je alarmující a rozhodně máme na čem pracovat. Gratuluji domácím ke třem bodům.“

Branky: 20. a 61. Nezdařil, 30. a 90. Holub, 51. a 63. Hubr – 8. a 22. Novotný, 39. Vlha. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Střílky: Maša – Elzner (84. Vrána), Posolda, Hanák, Vašák, Blaž (46. Tomaštík, 72. Hlaváč), M. Nezdařil, K. Nezdařil, Kryštof (46. Sádlík), Holub, Hubr.

Počenice: Tesák – Zbořil (72. Hrnčíř), Novotný, Juřena, Niedermertl (60. Jánský), Kunčar, Vlha (84. Novák), Klapil, Barnet (78. Hrušák), Štolfa, Batík (34. Tesař).

TUČAPY – KOMÁRNO 2:1 (0:0)

MARTIN OLŠA, TRENÉR TUČAP: „V prvním poločase nás soupeř zaskočil. Hrál velmi dobře, ale my jsme mu to naším přístupem usnadnili. Hosté měli jen jednu větší šanci, kdy orazítkovali břevno naší branky. V kabině jsme si něco řekli a do druhého poločasu přišli jako vyměnění. Přicházely i šance, ale bohužel udeřilo na druhé straně kdy se souper dostal do vedení. Kluci se ale nepoložili a za chvilku jsme vyrovnali Machálkem a v 90. minutě dokonali obrat, když se prosadil Vedra. Chtěl bych týmu poděkovat za druhý poločas a za obrat. Věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů.“

JAROMÍR GADAS, VED. TÝMU KOMÁRNA: „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas, jelikož soupeř znatelně posílil. V úvodu zápasu jsme byli aktivnější, ovšem domácí obrana nám příliš útočných akcí nedovolovala. Přesto jsme se mohli dostat do vedení, ale přímý kop Machače skončil jen na břevně. Ve druhém poločase jsme působili ospalým dojmem. Domácí byli aktivnější, přesto jsme více šancí měli my, ovšem nedokázali jsme se gólově prosadit. O zápase tak rozhodla poslední dvacetiminutovka, když jsme šli nejprve do vedení zásluhou přesné střely Hulmana. Vedení nám nevydrželo dlouho a vaz nám zlomily dva naše nešťastně vhozené auty, po nichž se domácí dostali do šance, kterou proměnili. Když už to vypadalo, že zápas skončí spravedlivou remízou, tak jsme opět z našeho špatně zahraného autu poskytli soupeři šanci, kterou vystřelil tři body pro domácí střelou o tyč domácí Vedra. Z výsledku jsme zklamáni, myslím, že jsme nebyli horším týmem, ale takový je fotbal. Domácí byli v zakončení takřka stoprocentní a nezbývá než jim pogratulovat k vítězství.“

Branky: 77. Machálek, 89. Vedra – 72. Hulman. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Tučapy: Crhák – Karol, Sedláček (36. Barot), Bačík, Vaculík, Snopek, Machálek, Očadlík, Plachý (46.Krajcar), Pumprla, Vedra (89. Gába). Komárno: Kubját – Žejdlík, Orel, Kunz, Hulman, Majkus (89. Jiří Šindelek), Klas, Machač, D. Šindelek, Josef Šindelek, Machač.

LUTOPECNY – SKAŠTICE B 0:6 (0:3)

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Zápas se nám nevydařil. Hosté byli jednoznačně lepším mužstvem, rychlí, technicky na výši. V polovině prvního poločasu vedli

již o tři branky a teprve potom jsme si začali nějaké šance vytvářet, ale nic z toho nebylo. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivněji, ale hosté dvěma slepenými brankami nás uzemnili. Pak ještě přidali jednu branku, trošku zvolnili a my po prostřídání si začali vytvářet vyložené brankové šance, ale i kdybychom hráli ještě dnes, tak branku nedáme. Blahopřeji hostům k výkonu a výsledku. Je začátek sezony, tak doufám, že nás tato porážka nakopne a budeme předvádět výkony jako loni na podzim.“

LUKÁŠ MOTAL, TRENÉR SKAŠTIC B: „Jsem rád, že jsme první utkání v sezóně zvládli. K tomu ještě na hřišti kvalitního soupeře. Mužstvo od začátku plnilo to, co jsme si před zápasem řekli a už po 25 minutách hry jsme vedli o tři branky. Naši hráči domácí fotbalisty rychle dostupovali a nenechali je kombinovat. Na začátku druhé půle jsme během dvou minut vsítili dvě branky po pěkných kombinačních akcích. Ale ani zbytek utkání mužstvo nevypustilo a stále hrálo koncentrovaně. Výsledkem toho bylo vysoké vítězství a nula na kontě inkasovaných branek. Doufám, že hráči dokážou takový výkon zopakovat i v následujících utkáních.“

Branky: 13. Petrúsek, 20. Oračko, 24. Zaoral, 46. Ježák, 46. Škrabana, 74. Vymětal. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 121. Lutopecny: Večerka – Jurásek, Šilhár, Novák, Uhrinovský (72. Chalany), Dostálík (85. Králíček), Hanzlík (72. Válek), Bartušek, Daněk (64. Palich), Císař, Scripnic. Skaštice B: L. Vymětal – R. Vymětal, Oračko, T. Motal, Štěpják, Sedlák, Ježák (61. Hyánek), Petrúsek (73. Soukup), Uličný, Zaoral (46.Pitron), Rosecký (46. Škrabana).

NĚMČICE – LUBNÁ 5:0 (3:0)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Los nám na první kolo určil těžkého soupeře z Lubné, který v minulém ročníku bojoval o nejvyšší příčky. Zápas byl od začátku velmi kvalitní. Aktivnější v útoku jsme byli my a soupeř čekal na chyby a hrozil z brejků. V 18. minutě jsme zahrávali přímí kop, který skončil na zdi, ale Kadlec pohotově uklidil míč do branky. Ve 26. minutě byl ve vápně faulován Olša a Zlámal zvýšil na 2:0. Před koncem poločasu Kříž po kolmé akci parádně zakončoval a od tyčky se od hostujícího hráče míč odrazil do branky. Druhý poločas se odehrál pouze v naší režii. V 65. minutě Holý po rohovém kopu zvýšil na 4:0 a Kadlec v 85. minutě krásnou střelou upravil konečný výsledek na 5:0. Kluci dnes hráli výborně, zodpovědně a zápas odmakali. Jen nás mrzí další zranění hráčů, snad se do příště dají do pořádku. Za dnes velká pochvala.“

BRONISLAV ŽELEZNÍK, TRENÉR LUBNÉ: „Dnes jsme podali špatný výkon. Výsledek hovoří za vše. Domácí byli lepší a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 18. a 85. Kadlec, 26. Zlámal, 44. vl., 65. Holý. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 70.

Němčice: Láník – Batoušek (67. Roman Darebníček), Lejsek, Zlámal, Cejpek (34. Cejpek), Kadlec, Olša (48. Holý), Mádr, Vymětal, Radim Darebníček, Kříž (86. Holiš). Lubná: Marák – Běták, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár (79. D. Ančinec), M. Ančinec (46. Kocián), Železník, O. Kašík, T. Kašík, Chýla.

ŽALKOVICE – RYMICE 6:3 (3:1)

JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ TÝMU ŽALKOVIC: „Zápas rozhodl náš tým v prvních deseti minutách, kdy vstřelil tři branky. Soupeř se do hry příliš nedostával a hrozil pouze ze standardních situací, ve kterých využíval svoji výškovou převahu. Na počátek sezóny to byl solidní, divácky atraktivní zápas se spoustou gólů i nevyužitých šancí.“

MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „Mizerný vstup do utkání nám zkazil začátek nové sezony. Dvě zkažené standardní situace a chyba v obraně málem ukončily zápas už v 10. minutě. Později jsme se ale naštěstí výkonnostně vzpamatovali a hráli jsme vyrovnanou partii. V druhé polovině zápasu jsme po deseti minutách opět inkasovali a domácí odskočili opět o tři góly. Dobrý pocit můžeme mít alespoň z toho, že neskládáme zbraně a snažíme se bojovat dál, jak to předvedl kapitán Roman Fuksa, když snížil na rozdíl dvou branek. Do dalších zápasů nám zkušenost z úvodu utkání dodá odhodlání něco se standardními situacemi udělat.“

Branky: 6. a 90. Netopil, 9. a 56. Podaný, 8. Mrázek, 72. Topič – 37. Matuška, 63. Fuksa, 91. Kozubík. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 135. Žalkovice: Krejčí – M. Janečka, T. Janečka, Kojetský, Mrázek, Netopil, Otáhalík, Podaný, Pospíšil, Strnad, Topič (86. Navrátil). Rymice: Tobolík – Machovský, Kaňa, Doležel, Zapletal, Čada, Fuksa, Mlčák, Matuška, A. Kováč, Š. Kováč.

KVASICE B – BŘEST

Utkání bylo odloženo na 28. října (14.00)