Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Od začátku jsme hráli aktivně a tlačili se do koncovky. To se nám dařilo 25 minut, ale bohužel jsme vstřelili jedinou branku, kterou zaznamenal hlavou kapitán Paštěka. Zbytek šancí zůstalo nevyužito. Hosty podržel skvělý gólman. Žalkovice vstřelily gól, ale rozhodčí ho pro ofsajd neuznal. Ve druhém poločase jsme dali brzy druhý gól a od toho okamžiku jsme ovládli hru. Klukům za předvedený výkon děkuji a chválím rozhodčího Caletku, který řídil zápas s přehledem.“

Branky: 59. a 87. Jakvid, 12. Paštěka, 48. Gallas, 68. Motal, 80. Šustek. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 80. Záhlinice: Vaďura – Šenkyřík (72. Bureš), Rusnok, Rygál, Gallas, Ledina (74. Drexler), Šustek, Smékal (64. Motal), Jakvid, Malát (72. Raška), Paštěka. Žalkovice: Krejčí – M. Janečka, Čevela, Kojetský, Sedlář, Pluhařík, Otáhalík, Strnad (82. Zapletalík), Pospíšil, T. Janečka, Mrázek (72. Vodica).

STŘÍLKY – TUČAPY 5:2 (2:0)

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Od první minuty jsme byli aktivní a ujali se vedení po dorážce Hubra, hosté signalizovali ofsajd tak vehementně až dostal jejich stoper červenou kartu. O pár minut později Holub navýšil vedení o dvě branky. Vstup do druhého poločasu měli lepší hosté a snížili na 2:1. V dalším průběhu hry jsme si vytvořili řadu brankových příležitostí, z kterých jsme přidali branky Nezdařilem a dvě Hubrem.“

Branky: 9., 62. a 81. Hubr, 14. Holub, 72. K. Nezdařil – 50. Pumprla, 68. (pen.) Karol. ČK: 10. Sedláček (Tučapy). Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 80. Střílky: Vitoul – Budík (85. Blaž), Sádlík, T. Posolda, Hubr, Holub, Kryštof, K. Nezdařil (90. Jelínek), Hanák, M. Nezdařil, P. Posolda (89. Vašák). Tučapy: Crhák – Karol, Pumprla (85. Hána), Novák (46. Olša), P. Sedlařík, Vrtělka (76. Bryol), Sedláček, Šimík, T. Sedlařík, Kosek, Barot (46. Navrátil).

ZBOROVICE – POČENICE 2:0 (0:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „V prvním poločase byla naše hra velmi neurovnaná a plná nepřesností. Po přestávce šel náš výkon rapidně nahoru a konečně se blížil představám toho, jak bychom se chtěli prezentovat. Tři body jsme si obzvláště za druhý poločas jednoznačně zasloužili.“

Stanislav Juřena as. trenéra Počenic: „Ve venkovním utkání na hřišti Zborovic, se nám bohužel nepodařilo navázat na povedené vystoupení z minulého kola. Ráz zápasu určily dvě nevyužité, vyložené příležitosti Z. Niedemertla, který selhal v zakončení nejprve v 11. minutě, po excelentní přihrávce aktivního O. Novotného a následně v minutě 18. minutě, když nepotrestal zaváhání v rozehrávce brankáře. Ve druhé půli Zborovice přidaly a my jsme naopak polevili, hráli bez zaujetí a zoufale nám vázla přechodová fáze. V 52. minutě udeřil ze standardní situace domácí M. Šprňa. V 76. minutě nás ještě ve hře udržel bravurním zákrokem Tesák. V 78. minutě po další standardní situaci a sérii nešťastných odrazů zůstal však již bezmocný.“

Branky: 52. Martin Šprňa, 78. M. Štěpánek. Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 120. Zborovice: Kocourek – Doleček, J. Štěpánek, Poledňák, Marek Šprňa, Šumbera, Mozga, Vlha (70. J. Šprňa), Kojetský, M. Štěpánek, Martin Šprňa (86. Střelec). Počenice: Tesák – Zbořil, Novotný, Súkup, L. Niedermertl, Kunčar, Z. Niedermertl (79. Štolfa), Bareš (3. Tesař), Klapil, M. Barnet, Batík.

NĚMČICE – KOMÁRNO 5:3 (3:1)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zápas pro nás začal moc špatně. V 5. minutě byl přísně vyloučen Holý a šli jsme do zápasu v 10 hráčích. Kluci však reagovali bojovností a po zahrávaném přímém kopu jsme se po centru zásluhou Zlámala dostali do vedení. Ve 27. minutě zvýšil Pospíšilík hlavou na 2:0. Ve 34. minutě vyšel soupeři brejk a ten snížil. Odpověď byla z naší strany rychlá a Mádr po centru zvýšil na 3:1 a šlo se do kabin. Bohužel začátek druhého poločasu jsme nezvládli a soupeř snížil na 2:3 a z nařízené penalty vyrovnal. Pospíšilík ale hned do minuty přidal čtvrtý gól a strhl opět výhru na naší stranu. Hra pak byla otevřená a po úniku Olša obešel i brankáře a upravil na konečných 5:3. Klukům děkuji za bojovnost a dřinu, kterou v deseti předevedli.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Už v 5. minutě jsme dostali na půdě lídra tabulky menší výhodu, když šel pod sprchy domácí obránce, který zatáhl za záchrannou brzdu. Přesilovka se však ukázala být svazující a domácí se dostali po naší hrubé chybě do vedení. Hra proti deseti nám nesvědčila, hráči hráli hurá fotbal a zapomínali na zadní vrátka, čehož využil po centru hlavičkující Pospíšilík. Nám se podařilo snížit zásluhou přesné a tvrdé střely Václavka. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a podařilo se nám snížit, když ze skrumáže dělovkou snížil Žejdlík. Ten samý hráč byl u zrodu vyrovnání, když po faulu na něj v pokutovém území proměnil penaltu Machač. Z vyrovnání jsme se radovali asi jen půl minuty, když sled individuálních hrubých chyb vygradoval ve čtvrtou branku v naší síti. Sólo z poloviny hřiště do naší rozhozené obrany poté předvedl Olša a domácí vedli o dvě branky. Soupeři nezbývá než pogratulovat k výhře. Utkání vysoké úrovně s přehledem řídil rozhodčí Tříska.“

Branky: 27. a 54. Pospíšilík, 8. Zlámal, 37. Mádr, 65. Olša – 34. Václavek, 49. J. Žejdlík, 53. (pen.) L. Machač. ČK: 5. Holý – 80. J. Machač. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 150. Němčice: Holiš – Mádr, Lejsek, Kříž (84. Láník), Radim Darebníček (89. Roman Darebníček), Kadlec, Zlámal, Holý, Olša, Pospíšilík (64. Cejpek), Stržínek (70. Sládeček). Komárno: J. Šindelek st. – M. Žejdlík, Kunz (77. Surovec), J. Žejdlík, Václavek, Majkus, Klas (85. J. Šindelek ml.), Tvarůžka, J. Machač, L. Machač, Kopečný (46. Hajda).

LUTOPECNY – LUBNÁ 2:7 (1:3)

Josef Pospíšil, předseda: „Vinou zranění, zaměstnání a také nechutí některých hráčů co tvořili základ týmu, který vybojoval postup, jsme tušili, že na rozjetou Lubnou mít nebudeme. My jsme v celém zápase měli vždy na koncích poločasů světlé momenty, kdy se nám podařilo dát branku, ale to na hosty nestačilo. Chci poděkovat těm, kteří i se sebezapřením do zápasu šli.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Do utkání jsme dobře vstoupili a od začátku jsme byli lepším mužstvem. První branka padla po čtvrthodině, když Ančinec propálil křižnou střelou brankáře domácích. Chvíli na to usměrnil po standardce Chýla míč za záda domácího brankáře a bylo z toho celkem pohodové vedení 2:0. Do přestávky stihl dát každý tým ještě po jedné brance. Úvod druhého poločasu nám také vyšel a brzy jsme navýšili své vedení na 5:1. Nejprve se ukázkově z přímého kopu trefil Drápal a chvíli na to Ančinec završil hattrick. Ten samý hráč po hodině hry dokonal své představení svojí čtvrtou brankou a přepustil místo v útoku Bačinskému. V samotném závěru snížili domácí ze sporné penalty a konečný brankový účet uzavřel Železník.“

Branky: 37. P. Večerka, 86. (pen.) Císař – 15., 27., 51. a 63. Ančinec, 26. Chýla, 49. Drápal, 90. Železník. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 206. Lutopecny: M. Večerka – Dostálík, Šilhár (64. L. Přecechtílek), Novák, Knapík, Bartušek, Daněk, Císař, Scripnic (84. Válek), P. Večerka, A. Přecechtílek. Lubná: Marák – Kocián (46. R. Havlík), I. Havlík, Rybenský (71. Pospíšil), Scholz (61. Kulcsár), Ančinec (66. Bačinský), Železník, Kašík (64. Mynář), Horák, Drápal, Chýla.

BŘEST – KOSTELEC U HOL. 6:0 (6:0)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Hráči k duelu přistoupili zodpovědně a podali velmi dobrý výkon. Soupeře z Kostelce přehrávali zejména účinnou kombinační hrou s rychlým přechodem do útoku. Po čtvrthodině hry jsme vedli už 4:0 a bylo rozhodnuto. Do konce poločasu jsme odevzdanému soupeři nasázeli další dvě branky a to ještě zůstaly některé další velké šance nevyužity. Ve druhém poločase dostali příležitost střídající hráči, koncentrace a tempo opadlo, přibylo nepřesností a zápas se prakticky už jen dohrával.“

Branky: 5., 11. a 44. Bejdák, 10. a 42. Krejčíř, 16. Jan Látal. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Břest: Valoušek – M. Šálek (46. Štauber), Juračka, Konečný, Bejdák, Jan Látal, J. Šálek, Karamon, Daněk (46. Hanák), Josef Látal (78. Máša), Krejčíř (46. Trlica). Kostelec u Hol.: Nevřala – Čuzy, Darebník (46. J. Zmeškal, 77. Skládal), Hradil, T. Marek, Odložilík, Přikryl, Ragoš, Šimčík, R. Zmeškal, Dolák.

KVASICE B – SKAŠTICE B 2:1 (0:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Porážka v tomto zápase nás hodně mrzí. Hlavně v první půli jsme byli lepším mužstvem a vytvořily si zajímavé situace, kterým chybělo jen přesnější a důraznější zakončení. Ve druhé půli se domácím povedlo vsítit první důležitou branku utkání. Ovšem naši hráči cítili, že je v jejich silách nejméně vyrovnat a povedlo se jim to díky přesné hlavičce Ježáka. Zápas rozhodli domácí šťastnou brankou pět minut před koncem utkání.“

Branky: 43. a 85. Janoštík – 73. Ježák. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 120. Kvasice B: Nevařil – Panák (75. Daněk), Pánek, Běťák, Hrabal, Zapletal, Dočkal, Dohorák (89. Dvořák), Foltýn, Ambruz, Janoštík. Skaštice B: L. Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Icela, Rosecký (75. L. Motal), Ježák, Beneš, Hyánek (62. Pitron), T. Motal, Uličný (62. R. Vymětal).

1. Němčice 10 7 2 0 1 45:16 25

2. Lubná 10 8 0 0 2 36:13 24

3. Kvasice B 10 6 0 0 4 22:28 18

4. Počenice 10 5 0 1 4 17:23 16

5. Skaštice B 10 4 0 3 3 32:16 15

6. Lutopecny 10 4 1 1 4 22:23 15

7. Tučapy 10 3 3 0 4 17:21 15

8. Záhlinice 10 4 0 2 4 18:20 14

9. Zborovice 10 3 1 2 4 16:21 13

10. Žalkovice 10 3 2 0 5 15:27 13

11. Břest 10 4 0 0 6 19:19 12

12. Střílky 10 4 0 0 6 25:28 12

13. Komárno 10 4 0 0 6 22:26 12

14. Kostelec u Hol. 10 1 1 1 7 10:35 6

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU