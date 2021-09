Lubomír Lanča, vedoucí mužstva Spartaku: „Ráz utkání, které skončilo našim debaklem, dal hned úvod zápasu. Naši obránci byli asi duchem ještě v kabině, čehož využili hosté ke vstřelení vedoucího gólu. Hned z protiútoku nastřelil Zaoral břevno Benediktovi branky, odražený míč získali útočníci hostů a druhou brankou pojistili své vedení. Od tohoto okamžiku se naše hra rozsypala, což bylo na pováženou především u našich zkušených hráčů, kterým jakoby odešla hlava. Hosté si na trávníku dělali co chtěli a navyšovali s klidem skóre. Naši hráči si za celý zbytek prvního poločasu vytvořili jen dvě slibné šance, ale Pumprlovi selhala muška. Druhý poločas přinesl stejným obrázek a hosté zaslouženě zvítězili. Je však třeba si uvědomit, že zatímco hosté trénují až čtyřikrát týdně, někteří naši borci přijeli k zápasu přímo z práce nebo bez tréninku z dovolené. Na toto utkání musíme rychle zapomenout, vyčistit si hlavy a připravit se na další zápasy.“

Radovan Budín, hráč HS Kroměříž B: „Na derby jsme se moc těšili. Už v minulé sezóně jsme doufali, že se utkání odehraje. Dočkali jsme se letos. Očekávali jsme dobré utkání s kvalitním a zkušeným soupeřem. Zápas pro nás začal velmi dobře. Od první minuty jsme spustili vysoký presink, který dělal Hulínu problémy. My z mnoha zisků a kvalitně zahraných útoků vytěžili během sedmnácti minut čtyři branky. Musím říct, že k našemu způsobu hry přispělo i skvěle nachystané hřiště. I dál jsme se snažili být více v držení míče a postupným útokem si vytvářet další gólové příležitosti. Do poločasu jsme přidali další branku, a vedli tak 5:0. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit znovu aktivně a být nebezpeční směrem dopředu. Střídáním mladých hráčů jsme chtěli udržet tempo hry, což se nám dařilo a postupně jsme přidávali další branky. Několik příležitostí jsme neproměnili, ale na rozdíl od minulého týdne jich nebylo tolik. Jsem velmi rád, že jsme utkání zvládli. Především ze strany našich mladých hráčů to byl koncentrovaný, sebevědomý a zodpovědný výkon. Určitě jim toto zvládnuté derby pomůže do dalších bojů.“

Branky: 3., 7. a 36. Dočkal, 12. a 65. Heinz, 17. Sigmund, 51. Cimra, 85. Navrátil, 90. Dobrý. Rozhodčí: Pitron – Sucharski, Kunčar. Diváci: 100. Sp. Hulín: Stibor – Dunda, Pospíšilík, Číhal, Zaoral (80. Nevřala), Bejtkovský, Sumec, Kutňák, Pumprla (80. Němec), Kubo, Blažek (74. Juřena). Kroměříž B: Benedikt – Petr, Joura, Švajda, Heinz (82. Navrátil), Dočkal, Klimek (62. Nohava), Budín, Palíšek (74. Dobrý), Sigmund (46. Cimra), Pecina.

STŘÍLKY – RYMICE 1:2 (1:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Čekání na body v nové sezoně je u konce. Citelná úleva byla poznat především při druhém gólu, kterým jsme dokončili obrat z 0:1 na 2:1. Vítězství bylo zasloužené a po špatném výkonu z minulého týdne si tým konečně mohl dodat trochu sebevědomí. Zezačátku to tak sice nevypadalo po šťastném gólu domácích, ale dobrou hrou jsme se v druhé polovině postarali o otáčku skóre a mohli se těšit ze tří bodů.“

Branky: 14. Hubr – 67. (pen.) Matuška, 89. Zapletal. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 80. Střílky: Maša – Vrána (46. Klem), Zabloudil, Nezdařil, Vašák, Kryštof, Posolda, Elzner, Blaž, Holub, Hubr. Rymice: Krejčí – Bačík, Medek, Doležel, Machovský, Mlčák, Čada, Petrskovský, Fuksa, Plhal (64. Kozubík, 80. Zapletal), Matuška.

MORKOVICE B – ŽALKOVICE 6:5 (1:3)

David Vlček, předseda Morkovic: „Tento zápas přinesl neskutečný obrat. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, tak jak se nám to v posledních zápasech vůbec nedaří. Opět jsme se dostali během 30 minut do tříbrankové ztráty, kdy soupeř využil našich velkých chyb v obraně. Naštěstí se nám podařilo do poločasu snížit na 1:3, kdy se trefil náš nejlepší hráč Marek Oplt. Věřili jsme, že nás tato branka nakopne a druhý poločas zkusíme zápas otočit v náš prospěch. Vstup do druhého poločasu jsme zvládli a soupeře zatlačili na jeho polovinu, ale bohužel jsme se nedostali do žádného vážnějšího zakončení. A soupeř opět trestal naše chyby. Inkasovali jsme hned dva góly v rozmezí snad pěti minut a vypadalo to, že je po zápase. Opak byl však pravdou, neboť se nám vydařila střídání, kdy se trefili téměř všichni střídající hráči. Za stavu 1:5 jsme neměli co ztratit a tak jsme vše vsadili na útočnou hru. Tento tah se vyplatil, neboť jsme během tří minut snížili na 3:5 a bylo zaděláno na drama. Trefili se David Jarka a opět Marek Oplt. Obrat jsme dokonali naši aktivní a nátlakovou hrou, kdy se postupně trefili 2x Petr Žourek, který hru výrazně oživil a rozhodující branku dal po krásné střele Zdeněk Šustr. Tento obrat se udál během 25 minut, což se jen tak nevidí. Chtěl bych klukům za takový výkon poděkovat a opět jen musím vytknout zbytečné branky, které jsme dostali, ale naštěstí jsme tentokrát proměnili šance a tak body zůstali doma.“

Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Byl to zápas bez fotbalové kvality. Nerovný terén neumožňoval technickou hru a obě mužstva se uchylovala k dlouhým nákopům, po kterých se tlačila do zakončení. Pro diváky atraktivní až hokejové skóre, s totálním kolapsem našeho týmu v poslední půlhodině.“

Branky: 44. a 66. Oplt, 75. a 79. Žourek, 65. Jarka, 84. Šustr – 3. a 30. Horák, 31. a 56. M. Janečka, 51. Strnad. Rozhodčí: Černovský – Zelinka. Diváci: 100. Morkovice B: Šebestík – Vymazal, Skácel, Vlček, Oplt, Šipoš (56. Cetkovský), Goldman (56. Jarka), Prachař, Šincl (75. Žourek), J. Petráš, O. Petráš (46. Šustr). Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal (56. Droběna), M. Janečka, Mrázek, Horák, Kojetský, Netopil, T. Janečka, Strnad, Říkovský.

POČENICE – KVASICE B 6:1 (4:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Základní stavební kameny vysokého triumfu byly především střelecký apetit Ordoše, který do poločasu předvedl čistý hattrick a po půli přidal i čtvrtou trefu. Dále pak vynikající vstup do zápasu, kdy jsme brzy vedli o tři trefy. V neposlední řadě je třeba ocenit příkladné nasazení a soudržnost všech hráčů. Další naše branky přidali Večerka a Hrnčíř. Kluci zaslouží absolutorium a domácí fanoušci mohli po gólovém menu odcházet domů spokojení.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Další venkovní zápas nás čekal v Počenicích. Očekávali jsme tvrdší hru se spoustou soubojů, bohužel nepřistoupili jsme k zápasu se stoprocentním nasazením a na hřišti to bylo vidět. Celý zápas měly Počenice pevně v rukou a rozhodly v podstatě již během prvních patnácti minut, kdy se po našich chybách dostaly do tříbrankového vedení. Poté jsme začali hru trochu vyrovnávat, ale domácí byli dnes ve všem lepší. Do poločasu padla ještě jedna branka a do kabin jsme tak šli se čtyřbrankovým přídělem. Ve druhé půli jsme chtěli začít od začátku, ale nebylo to o moc lepší. Soupeř přidal ještě dvě branky, nám se povedlo pouze snížit krásnou střelou Romana Šupčíka. Za zmínku stojí perfektní výkon domácího Michala Ordoše, který sám dal čtyři branky a další nachystal. Myslím si, že bude hvězdou Okresního přeboru a Počenice se o něj mohou opřít.“

Branky: 2., 7., 38. a 56. Ordoš, 14. Večerka, 72. Hrnčíř – 70. Šupčík. ČK: 80. Halamíček (Kvasice B). Rozhodčí: Konečný. Diváci: 70. Počenice: Šesták – Hrušák (46. Juřena), Novák, Ordoš, Kunčar, Novotný, Bareš, Janoch (75. Zbořil), Štolfa, Večerka (62. Hrnčíř, 75. Barnet), Tesař (62. Kvapil). Kvasice B: Nevařil – Hora (24. Dohorák), Halamíček, Skácel (70. Daněk), Hrabal, Pospíšil st., Pánek (46. Pospíšil ml.), Foltýn (70. Machala), Reiskup, Ambruz, Šupčík.

ZÁHLINICE – NĚMČICE 1:1 (0:1)

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Zápas byl pro nás obtížný, jelikož jsme kvůli marodce a disciplíně nastupovali v 11 hráčích. V 9. minutě se nám bohužel zranil stoper, což bylo stěžejní. Hostujícím se po pár vypracovaných šancích podařilo skórovat střelou Zlámala v 17. minutě. Průběh hry se pomalu ale jistě vyrovnával a šance byli na obou stranách. Do poločasu jsme tedy odcházeli za nepříznivého stavu 0:1 pro hosty. Do druhého poločasu jsme vstoupili nejlépe jak jsme mohli, postupně jsme vyvíjeli tlak a napadali velmi aktivně, po dvou trefách konstrukce se nám podařilo v 70. minutě srovnat Mrkvicou, kdy na centr od Kubíka odpověděl brankou. Nerozhodný výsledek jsme ubránili. Je potřeba vyzvednout obětavost a týmovost domácích kluků, která nám přinesla bod. Remíza utkání slušela. Zápas s přehledem řídil rozhodčí Tříska.

Michal Štěpánek, asistent trenéra Němčic: „Od začátku jsme soupeře přitlačili a dostávali se do gólových šancí. Bohužel naše, řekl bych až stoprocentní šance, zůstaly neproměněny anebo dobře zasáhl domácí gólman. Změnu skore zařídil v 17. minutě krásnou střelou ze střední vzdálenosti Zlámal, který nedal brankaři domácích šanci. Hra byla pořád stejná, my jsme útočili a domácí čekali na svoje brejky. Ve druhém poločase jsme museli pro zranění vystřídat tři hráče, včetně gólmana, a šel chytat hráč z pole. Domácí vycítili šanci na srovnání a v 70. minutě přišel pro nás trest v podobě vyrovnání, kdy Mrkvica po centru hlavou srovnal. Od této chvíle jsme začali opět hrát my a domácí se jen bránili. Bohužel branka už nepadla a tak odjíždíme se ztrátou dvou bodů po remíze 1:1. Dnes jsme byli lepší, ale bez gólů se nevyhrává.“

Branky: 70. Mrkvica – 17. Zlámal. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 105. Záhlinice: Kováč – Dvořák, Matesko (9. Hlavinka), Rygál, Pospěch, Mrkvica, Paštěka, Jakvid, Lochman, Kubík, Malát. Němčice: Doležel (52. Lejsek, 60. Servus) – Pospíšilík, Darebníček, Vymětal, Kříž, Zlámal, Spáčil (46. Mádr), Sklenář, Kadlec, Batoušek, Holý.

LUTOPECNY – BŘEST 2:4 (1:2)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Prvních 20 minut byl zápas vyrovnaný. Bylo vidět hodně nepřesností. Potom v rozmezí mezi 22. a 26. minutou dali hosté dvě branky a s námi to vypadalo špatně. Naštěstí ve 34. minutě jsme po rohovém kopu a hlavičce Šilhára snížili a zdálo se, že by se zápasem šlo něco udělat. Do přestávky se ovšem nic podstatného nestalo. Ovšem začátek druhé půle byl pro nás doslova tragický. Opět přišly dvě slepené branky a hosté byli rázem na koni. My se na nic nezmohli, ale naštěstí Břest další branky nepřidal. Po nuceném střídání, kdy jsme na delší dobu přišli o dva hráče, přišli do hry mladí kluci a hra se trochu rozhýbala, jenže bez efektu. Až v závěru zápasu nejprve po trestném kopu Šilhára, který trefil tyč, jsme nedostali míč do prázdné branky, ale v 88. Minutě trefil Jurtík míč hlavou a snížil. Pak ještě šel náš hráč sám na brankáře, ale gól nedal. Místo bodů nám přibývají zranění hráči, tak jsem zvědav, kdo bude další zápas hrát.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Konečně jsme dokázali vyhrát. I při vší úctě k dnešnímu soupeři jsme šli do utkání s úkolem, že pro nás nepřichází v úvahu jiná možnost než zisk tří bodů. Jsme rádi, že jsme tolik důležitý zápas zvládli a snad se díky němu brzy odrazíme k lepším výsledkům. Myslím si, že jsme byli po většinu hracího času lepším, fotbalovějším mužstvem a výhra je zcela zasloužená. Po minulém nepovedeném duelu v Žalkovicích jsme se dokázali ve všech aspektech hry zlepšit. Opět jsme se ale nedokázali vyvarovat několika zbytečných chyb a bojovný soupeř díky nim dokázal hned dvakrát zkorigovat skóre.“

Branky: 34. Šilhár, 88. Jurtík – 22. J. Šálek, 26. Štauber, 47. Látal, 50. M. Šálek. Rozhodčí: Skyba – Kunčar. Diváci: 150. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Pešek (70. Králíček), Uhrinovský, Daněk (81. Jurtík), Císař (63. Chalupa), Scripnic (70. Palich), Válek (81. Pospíšil), Chalany, Přecechtílek. Břest: Valoušek – Hajdík, Šálek, Koudelníček (80. Kouřil), Janovský (58. Máša), Jan Látal, Bureš, J. Šálek, Štauber (58. Trlica), Daněk, Miklík.

SKAŠTICE B – LUBNÁ 3:4 (0:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Pro diváky to byl velmi zajímavý zápas. Hrálo se v rychlém tempu a k úrovni utkání přispěly oba týmy. My jsme byli lepší v kombinaci, soupeř zase produktivnější a přímočařejší. Důležitý momentem v utkání byla naše neproměněná penalta. Naopak soupeř tuto výhodu využil a dostal se do vedení. Na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat, ale soupeř hned vzápětí opět odskočil a dostal se do dvoubrankového vedení. Naši hráči se snažili i nadále dohnat ztrátu, ale vylámali si zuby na brankáři Lubné a tak se nám opět bodovat nepodařilo. Po celý zápas nás zlobil útočník Martin Ančinec, který byl nejlepším hráčem na hřišti.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Dnes jsme byli šťastnějším týmem. Skaštice působily po celý zápas fotbalovějším dojmem. My jsme byli poměrně produktivní a v útočné fázi nebezpeční. Soupeř zahrával velmi nebezpečně standardní situace, ze kterých vstřelil dvě branky. Obě po nešťastné teči našeho hráče. V závěru utkání jsme měli ještě dvě solidní příležitosti, které jsme nevyužili a dovolili jsme tím domácím ještě zápas zdramatizovat. Dnes nás podržel brankář Marák, který zlikvidoval penaltu a v důležitých momentech předvedl několik dobrých zákroků. Opět se potvrdilo, že naše zápasy v letošní sezoně musí diváka bavit, sedm vstřelených branek je toho důkazem. Opět chválím tým za zodpovědný a poctivý výkon.“

Branky: 47. a 78. Oračko, 88. L. Bubla – 44. (pen.) M. Ančinec, 50. Rybenský, 61. Kašík, 84. Ševčík. Rozhodčí: Caletka – Chytil. Diváci: 80. Skaštice B: L. Vymětal – R. Vymětal, L. Bubla, Sova, P. Bubla, Oračko (85. Novák), Ježák (68. Pitron), Uličný (85. Růžička), Zůvala (85. Hyánek), Petrúsek (73. Rosecký), Drábek. Lubná: Marák – I. Havlík (46. Ševčík), R. Havlík, Rybenský, Kašík, Železník, Scholz, Makový, Chýla (19. Kocián, 87. Bačinský), M. Ančinec, D. Ančinec (61. Běťák).