Bronislav Železník, trenér Lubné: „Bylo to derby utkání jak má být. Hrálo se s nasazením, zápas byl plný emocí, padly čtyři pěkné branky a k vidění byly penalty. Pro diváka určitě velmi atraktivní zápas. Myslím si, že remíza byla zasloužená. Dvakrát jsme vedli, ale domácí vždy dokázali srovnat.“

Branky: 51. Černý, 79. Malát – 32. Chýla, 72. Bačinský. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 180. Těšnovice: F. Zavadil – Mrázek, Brázdil, Slováček, Labuda, Hrabal (46. Šojdr), Pluhař, Mršťák, Chalupa, Černý (76. Novotný), Malát. Lubná: Marák – Mynář, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár (76. Kašík), Scholz (82. Moravčík), Sládeček (61. Bačinský), Horák, Železník, Chýla.

SKAŠTICE B – ZDOUNKY 2:1 (0:0)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Hosté vstoupili do zápasu lépe a vytvořili si dvě velké příležitosti, které ovšem neproměnili. Druhá půle se našemu týmu vydařila. V obraně jsme hráli velmi pozorně a nepouštěli hosty do šancí. Naopak to bylo naše mužstvo, které poprvé skórovalo. Odražený míč uklidil do sítě Frýdl. Hosté poté více otevřeli svou obranu a po pěkné akci se nám podařilo dát druhou branku. Na našem vítězství nakonec nic nezměnila ani zbytečná inkasovaná branka. Hráči zaslouží za výkon pochvalu a věřím, že na něj naváží i v dalších zápasech.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Měli jsme dost šancí na to, utkání rozhodnout v první půli, kdy jsme jasně dominovali. Bez branek však nemůžeme vyhrát a tak nás soupeř trestal.“

Branky: 65. Frýdl, 79. Ančinec – 82. Kutňák. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 60. Skaštice B: Vymětal – Menšík, Frýdl (71. Pitron), Icela, Navrátil (19. Sova), Bubla, Vlkolenszki, Ježák (57. Uličný), Rosecký (83. Brada), Ančinec, Škrabana. Zdounky: Rampas – Bleša, Pektor, Červík, Rokos, Kyrcz, Navrátil, Karlík, Mozga (76. Věžník), Fojta, Adamík (53. Kutňák).

NĚMČICE – BŘEST 4:0 (2:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Celý první poločas jsme byli lepším mužstvem a ve 20. minutě Pospišilíkův centr skončil za zády gólmana. Ve 30. minutě po kombinaci ve středu hřiště a centru Zaorala uklidil míč do sítě Kadlec a bylo to 2:0. Ve druhém poločase hosté zvýšili aktivitu a prvních dvacet minut byli lepší. Po krásné kombinace Němec zvyšoval na 3:0. Na konečných 4:0 upravil Radim Darebníček.“

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Dnes to byl z naší strany po všech směrech nepovedený zápas. Předvedený výkon totiž nemohl na zkušenějšího soupeře v žádném případě stačit. Němčice hrály velmi dobře, a kombinačně nás zejména v prvním poločase přehrály.“

Branky: 20. Pospíšilík, 30. Kadlec, 74. Radim Darebníček, 85. Němec. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 85. Němčice: Holiš – Roman Darebníček, Lejsek, Batoušek, Pospíšilík (79. Štěpánek), Němec, Radim Darebníček, Zaoral (78. T. Darebníček), Holý, Kadlec, Cejpek. Břest: Kožuch – Konečný, Bejdák, Josef Látal (46. Hanák), Buček (82. Kovach), Šálek (68. Trlica), Štauber (78. Máša), Hanák (46. Jan Látal), Liška, Daněk, Kocman.

CHVALČOV – POČENICE 1:4 (1:1)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Soupeř proti nám rozhodně nepůsobil dojmem posledního týmu tabulky. Vstoupil do utkání velmi aktivně a hned ve 3. minutě skóroval. I když jsme měli míč pod kontrolou, nedokázali jsme se prosadit. Naopak, Chvalčov měl z rychlého protiútoku šanci na zvýšení skóre, naštěstí nás podržel brankář Tesák. Až před poločasem jsem dorazil střelu Jánského a bylo srovnáno. Do druhé půle jsme provedli změny v sestavě a domácí jsme zatlačili na jejich polovinu. Zlomem v utkání však bylo až zbytečné vyloučení domácího hráče, po kterém jsme mnou, D. Pajgrem a krásnou střelou Štolfy stanovili konečné skóre utkání.“

Branky: 3. Pávek – 42. a 68. Hrušák, 78. Pajgr, 82. Štolfa. ČK: 60. Kovařík (Chvalčov). Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 80. Chvalčov: Janek – Balvín, Marek, Trňák (70. Kubaník), Pávek, Podola, Targoš, Šico, Trnčák, Zmeškal, Kovařík. Počenice: Tesák – Hrušák (77. A. Barnet), Zbořil, Cigánek (46. J. Barnet), Pajgr, Jánský (46. Z. Niedermertl), Kunčar, Klapil, Štolfa, Batík (84. M. Barnet), Vlha (46. Pajgr).

ZÁHLINICE – MRLÍNEK 2:1 (2:1)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Začali jsme aktivně. V 6. minutě jsme se ujali vedení a po pěkné akci jsme v 16. minutě vedli už 2:0. Hostům sec střelou z dálky podařilo snížit na rozdíl jedné branky. Druhá půle byla dramatická. Trefovali jsme konstrukci branky, ale další gól jsme už nepřidali. Hosté měli také šance na vyrovnání, ale podržel nás brankář Vaďura. Získali jsme tři důležité body.“

Branky: 6. Rygál, 16. Motal – 37. Josinek. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 65. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Polák, Jakvid (90. Mrkvica), Ledina, Malát, Motal, Matesko, Rygál, Bureš (78. Drexler). Mrlínek: Vlasák – Hradil, Vyoral, Heryán, J. Horák, D. Horák, Holec, Josinek, Rybka, Zapletal (68. Dostál), Novák (78. Mikov).

ZBOROVICE – STŘÍLKY 3:2 (1:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Naše výkonnost má vzestupnou tendenci, kterou jsme nyní potvrdili důležitými třemi body. Po celé utkání jsme měli více ze hry, a kdybychom proměnili naše stoprocentní šance, nemuseli jsme se o výsledek strachovat do poslední minuty. Vítězství to bylo nicméně zasloužené, celý tým pracoval svědomitě a jedinou kaňkou tak zůstalo zranění našeho obrozeného střelce Martina Šprni.“

Branky: 32. a 55. Martin Šprňa, 91. Poledňák (pen.) – 73. Zabloudil, 93. Hubr. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 90. Zborovice: Kocourek – Marek Šprňa (91. Janča), Kojetský (71. J. Šprňa), Přibyl, J. Štěpánek, M. Štěpánek, Šumbera, Poledňák, Novák, Martin Šprňa (77. Buksa), Doleček. Střílky: Rotter – Elzner, Hanák, Jelínek, Vybíral, Fila (70. Blaž), Stuchlík (60. Kryštof), Posolda, Zabloudil, Hubr, Holub.

KVASICE B – KOMÁRNO 3:0 (1:0)

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Byli to domácí, kteří šli do vedení, když po rohovém kopu zůstal trestuhodně neobsazený hráč, který hlavou otevřel skóre zápasu. Ve druhém poločase jsme přidali a ocitli se několikrát ve slibných šancích, ovšem dotlačit míč za čáru se nám nepodařilo. Naopak domácím vyšla brejková situace a odskočili na dvě branky. Definitivní tečku přidaly Kvasice z přímého kopu, kdy míč prošel skrz naši zeď.“

Branky: 29. a 76. Janoštík, 90. Foltýn. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 80. Kvasice B: Belza – Panák, Pánek, Přikryl, Hrabal, Pospíšil (84. Fišer), Dočkal (89. Dvořák), Dohorák, Foltýn, Ambruz, Janoštík. Komárno: Jiří Šindelek – M. Žejdlík, Hajda, Kunz, J. Žejdlík, Majkus, Klas, Tvarůžka, Josef Šindelek, Orel (84. Jiří Šindelek ml.), Orava (46. Surovec).

1. Těšnovice 16 12 0 2 2 45:16 38

2. Zdounky 16 11 2 0 3 47:20 37

3. Němčice 16 10 2 1 3 55:22 35

4. Počenice 16 8 2 4 2 27:16 32

5. Skaštice B 16 7 1 3 5 32:33 26

6. Zborovice 16 6 2 2 6 31:33 24

7. Kvasice B 16 7 0 2 7 37:40 23

8. Záhlinice 16 6 1 2 7 28:32 22

9. Komárno 16 6 1 1 8 32:30 21

10. Břest 16 6 1 1 8 37:37 21

11. Lubná 16 4 3 0 9 26:29 18

12. Střílky 16 5 1 1 9 29:43 18

13. Mrlínek 16 3 4 0 9 24:38 17

14. Chvalčov 16 1 0 1 14 7:68 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU