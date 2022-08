POČENICE – SLAVKOV P. H. 3:7 (0:3)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „I přes vysokou domácí porážku a sedm inkasovaných branek, nezazní kritika, protože kluci dřeli a hráli jsme zkrátka to, na co v současném složení kvalitativně máme. Začátek byl v našem podání bázlivý, snad i vlivem přehnaného respektu k soupeři a logickou nesehraností. Pozdě jsme dostupovali hráče a dopřávali jim tak dostatek volného prostoru pro kombinaci. Slavkov měl ukázkový přechod do protiútoku a nemilosrdně trestal naše individuální minely. První půle tak skočila 0:3. Po přestávce s příchodem kreativního Tesaře, jsme se zvedli. Gól hlavou vstřelil perfektně hrající Tesák a dva zásahy přidal Hrnčíř. Hosté však vždy záhy kontrovali a celý zápas měli pevně v rukou.“

Josef Barot, trenér Slavkova p. H.: „První utkání sezóny jsme chtěli zvládnout vítězně, což se povedlo. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a už v prvních minutách jsme si vypracovali příležitosti k vstřelení branky. Po hezké individuální akci otevřel skóre Ponížil. Jeho další šance na sebe nenechaly dlouho čekat a do poločasu jsme vedli přesvědčivě 3:0 když Ponížil zkompletoval hattrick. Soupeř měl dvě příležitosti, ale v koncovce nebyl dostatečně koncentrovaný. Po poločase přišel po rohu kontaktní gól soupeře. To naštěstí nevyústilo k obratu a po naší neproměněné penaltě naštěstí z dorážky dával na 4:1 důležitý gól Čuba. Soupeř si ještě ztížil situaci vyloučením. I přes početní nevýhodu dokázal vstřelit další dvě branky, ale i my jsme byli produktivní, tak se zápas dohrál v naší režii. Chtěl bych pochválit tým za výkon, věřím, že na něj v dalším zápase navážeme vítězstvím na domácí půdě.“

Branky: 81. a 82. Hrnčíř, 47. Tesák – 3., 27., 32., 63. a 89. Ponížil, 53. a 80. Čuba. ČK: 60. Klapil. Diváci: 98. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Šesták – Hrušák, Zbořil, Zapletal (74. Klech), Juřena, Hrnčíř, Polakovič, Bareš, Janoch (46. Tesař), Klapil, Tesák. Slavkov p. H.: Dolák – Kužel (61. Urbánek), Winkler, Bureš, Darebníček, Čuba, Mrázek, Krajcar, Kužel (79. Kopřiva), Ponížil, Kouřil (64. Bouchalík).