NĚMČICE – BŘEST 4:2 (1:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Zápas na půdě vedoucího mužstva tabulky jsme si chtěli hlavně užít. Jsem moc rád, že se nám to i přes prohru povedlo. Určitě nám k tomu pomohl i velmi rychlý gól. Už ve 3. minutě jsme se ujali vedení, když přesný křižný centr Šálka uklidil hlavou k tyčce Štauber. Němčice byly samozřejmě postupem času na hřišti dominantnější, silnější v kombinaci a v držení míče, nicméně naše mužstvo o mnoho nezaostávalo a svou bojovností a zarputilostí nenechávalo domácí defenzívu v klidu. Poté co Němčice dokázaly otočit skóre, jsme se prosadili ještě jednou i my. Chybu v rozehrávce domácího týmu zkušeně potrestal v 52. minutě dnes vynikající Štauber. Po rychlé přímočaré akci, kterou naše obrana nedokázala zachytit, zápas rozhodl domácí kanonýr Motal. Čtvrtá obdržená branka z 88. minuty už padla poté, co jsme otevřeli obranu a hráli vabank. Dnes se nemáme za co stydět, předvedli jsme vynikající výkon a kluci zaslouží pochvalu.“

Branky: 50., 63. a 88. Motal, 13. Rad. Darebníček – 3. a 52. Štauber. ČK: 85. Karamon. Diváci: 139. Rozhodčí: Tříska. Němčice: Vajda – Rom. Darebníček, Zlámal, Holý (64. Kříž), Kadlec, Sklenář, Lejsek (46. Zavadil), Vymětal, Motal, Rad, Darebníček, Batoušek. Břest: Kouřil – M. Šálek, Horák (77. Máša), Konečný (71. Hajdík), Salajka, Bureš (46. Mingisultanov), J. Šálek, Štauber, Trlica (82. Hrabal), Karamon, Miklík.